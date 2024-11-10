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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Верес
2:0
Конец матча
Рух Львов
0'
3' Желтая карточка
Квасница Илья
1:0
6' Гол
Дахновский Виталий
12' Желтая карточка
Iago Siqueira
2:0
22' Гол
Кампос Луан
45' Желтая карточка
Слюбик Богдан
62' Желтая карточка
Oleh Fedor
90'+5
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
20
Iago
Siqueira
10
Клёц
Дмитрий
99
Кампос
Луан
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
8
Карабин
Ярослав
71
Oleh
Fedor
19
Yevgeniy
Pastukh
14
Квасница
Илья
7
Климчук
Юрий
Верес
Рух Львов

История личных встреч

Верес
Рух Львов

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2.67

Среднее время на гол

40
33

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрвалевич Марко 3 (2) 0.23
Шарай Владислав 2 0.15
Кампос Луан 2 0.15
Клёц Дмитрий 2 0.15
Гайдучик Николай 2 0.15
Дахновский Виталий 1 0.08
Степанюк Руслан 1 0.08
Вовченко Семён 1 0.08
Iago Siqueira 0 0
Кучеров Валерий 0 0
Mykhaylo Protasevych 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.42
Квасница Илья 4 0.33
Карабин Ярослав 3 0.25
Vitaliy Kholod 1 0.08
Притула Остап 1 (1) 0.08
Рунич Василий 1 0.08
Klayver 1 0.08
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 4 0
Iago Siqueira 4 0
Куция Георгий 3 0
Вовченко Семён 3 0
Смиян Максим 1 1
Evgeny Shevchenko III 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Когут Богдан 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Дахновский Виталий 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 4 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Квасница Илья 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Климчук Юрий 1 0
Слюсар Денис 1 0
Слюбик Богдан 1 0

Результаты матчей

Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
23%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
7
78%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
13%
8
50%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2 Черноморец Од - Верес 1:1
Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Рух Львов - Карпаты 0:1
Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4

Результаты матчей

Верес
Рух Львов

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Верес
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
2.
Динамо Киев
 11 9 2 0 27 - 8 29
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 11 6 4 1 19 - 8 22
5.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
6.
Карпаты
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Заря
 12 5 0 7 12 - 14 15
9.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
10.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
11.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Колос Ковалёвка
 13 2 7 4 8 - 10 13
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
4.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
5.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
12.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Оболонь Дубко Валерий 1 3
Весь список
  • 61'
    Карабин Ярослав уходит с поля. Klayver выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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