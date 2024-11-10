Тур: 13. Стадион: Арена Львов.
3:1
Конец матча
0'
0:1
37' ГолЯцык Александр
39' Желтая карточкаМичин Петар
1:1
51' ПенальтиБондаренко Артём
2:1
54' ГолКевин
79' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
84' Желтая карточкаБартулович Младен
3:1
90' Гол в свои воротаДжордан
90'+4
Ход матча
37'
0:1
39'
51'
1:1
54'
2:1
79'
83'
90'
3:1
30
Гомес
Марлон
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Педринью
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Заря
37 матчей
91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.9%
27%
8.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73%
16.2%
10.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
43 матча
79.1%
9.3%
11.6%
34 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.8%
34.9%
9.3%
24 победы 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.8%
25.6%
11.6%
27 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
60
Голов в среднем за матч
2.29
2.73
Среднее время на гол
39
33
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.82
0.95
Среднее время на гол
110
94
Всего голов
66
80
Голов в среднем за матч
1.53
1.86
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
58
48
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.58
|Бондаренко Артём
|7 (1)
|0.58
|Зубков Александр
|4
|0.33
|Сикан Даниил
|3
|0.25
|Матвиенко Николай
|2
|0.17
|Траоре Лассина
|1
|0.08
|Педриньо II
|1
|0.08
|Кевин IV
|1
|0.08
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.08
|Невертон
|1
|0.08
|Степаненко Тарас
|1
|0.08
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яцык Александр
|3
|0.23
|Будковский Филипп
|3 (1)
|0.23
|Джордан
|2
|0.15
|Мичин Петар
|2
|0.15
|Горбач Игорь
|1
|0.08
|Герреро Эдуардо
|1
|0.08
|Jakov Basic
|1
|0.08
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Мичин Петар
|4
|0
|Бартулович Младен
|3
|0
|Горбач Игорь
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Gabriel Eskinja
|2
|0
|Джордан
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
3
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
4
Шахтёр Донецк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Заря
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
5
28%
3
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
3
21%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
6
21%
4
29%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
4
14%
3
21%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
7
44%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0
Заря
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1
Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Заря
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
5
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
24
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
75
49
66
48
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|2.
|0:0
|12
|9
|3
|0
|27 - 8
|30
|3.
|12
|8
|2
|2
|32 - 12
|26
|4.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|5.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|9.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|13
|2
|7
|4
|8 - 10
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|6
|5
|0
|1
|19 - 6
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 3