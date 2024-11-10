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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
37' Гол
Яцык Александр
39' Желтая карточка
Мичин Петар
1:1
51' Пенальти
Бондаренко Артём
2:1
54' Гол
Кевин
79' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
84' Желтая карточка
Бартулович Младен
3:1
90' Гол в свои ворота
Джордан
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Винисиус
Тобиас
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
30
Гомес
Марлон
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
15
Дришлюк
Кирилл
9
Artem
Slesar
22
Мичин
Петар
5
Яцык
Александр
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
Шахтёр Донецк
Заря

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Заря

37 матчей

91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.9%
27%
8.1%
24 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73%
16.2%
10.8%
27 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

43 матча

79.1%
9.3%
11.6%
34 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.8%
34.9%
9.3%
24 победы 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.8%
25.6%
11.6%
27 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
3:4
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:7
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

48
60

Голов в среднем за матч

2.29
2.73

Среднее время на гол

39
33

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.82
0.95

Среднее время на гол

110
94

Всего голов

66
80

Голов в среднем за матч

1.53
1.86

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

58
48

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 7 (2) 0.58
Бондаренко Артём 7 (1) 0.58
Зубков Александр 4 0.33
Сикан Даниил 3 0.25
Матвиенко Николай 2 0.17
Траоре Лассина 1 0.08
Педриньо II 1 0.08
Кевин IV 1 0.08
Крыськив Дмитрий 1 0.08
Невертон 1 0.08
Степаненко Тарас 1 0.08
Винисиус Тобиас 0 0
Гомес Марлон 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яцык Александр 3 0.23
Будковский Филипп 3 (1) 0.23
Джордан 2 0.15
Мичин Петар 2 0.15
Горбач Игорь 1 0.08
Герреро Эдуардо 1 0.08
Jakov Basic 1 0.08
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Вантух Роман 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Кевин IV 3 0
Крыськив Дмитрий 1 1
Педринью Роша 2 0
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Судаков Георгий 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 4 0
Мичин Петар 4 0
Бартулович Младен 3 0
Горбач Игорь 3 0
Будковский Филипп 2 0
Бенито Муйива 2 0
Gabriel Eskinja 2 0
Джордан 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
3
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
4
Шахтёр Донецк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Заря
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
5
28%
3
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

28
14
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
3
21%
16-30
4
14%
3
21%
31-45
6
21%
4
29%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
4
14%
3
21%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
7
44%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0
Заря
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1
Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Заря

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
5
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
2
4
4
2
2.5
3
3
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
5
1.5
4
9
6
6
2.5
4
8
3.5
3
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
2.
Динамо Киев
 0:0 12 9 3 0 27 - 8 30
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 0:0 12 6 5 1 19 - 8 23
5.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
6.
Карпаты
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
9.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
10.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
11.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Колос Ковалёвка
 13 2 7 4 8 - 10 13
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
3.
Динамо Киев
 0:0 7 4 3 0 12 - 5 15
4.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Полесье
 0:0 7 3 4 0 11 - 5 13
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
12.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
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Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Оболонь Дубко Валерий 1 3
Весь список
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    • 51'
      Г О О О О Л - Бондаренко Артём из команды Шахтёр Донецк забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Мичин Петар получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Горбач Игорь сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Яцык Александр бьет в цель!
    • 32'
      Азаров Ираклий уходит с поля. Педринью XXV выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 3:1 Заря онлайн

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