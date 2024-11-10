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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Динамо Киев
2:1
Второй тайм: 90'
Полесье
0'
1:0
22' Гол
Ванат Владислав
2:0
27' Пенальти
Ярмоленко Андрей
39' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
45' Вторая желтая карточка
Михайличенко Богдан
45' Желтая карточка
Artem Smolyakov
66' Желтая карточка
Попов Денис
82' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
2:1
86' Гол
Гуцуляк Алексей
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
3
Дячук
Максим
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
29
Буяльский
Виталий
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
22
Кабаев
Владислав
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
5
Сарапий
Эдуард
29
Artem
Smolyakov
8
Бабенко
Руслан
30
Леднeв
Богдан
60
Maksym
Melnychenko
11
Гуцуляк
Алексей
9
Эрнандес
Луйфер
7
Назаренко
Александр
Динамо Киев
Полесье

История личных встреч

Динамо Киев
Полесье

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

3.67
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

24
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 6 (1) 0.5
Шапаренко Николай 4 0.33
Караваев Александр 3 0.25
Буяльский Виталий 3 (1) 0.25
Ярмоленко Андрей 3 (3) 0.25
Бражко Владимир 2 0.17
Пихалёнок Александр 2 0.17
Рубчинский Валентин 2 0.17
Кабаев Владислав 1 0.08
Брагару Максим 1 0.08
Себальос Брайан 1 0.08
Михавко Тарас 1 0.08
Дубинчак Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.58
Гуцуляк Алексей 6 0.5
Крушиньский Борис 1 0.08
Чоботенко Сергей 1 0.08
Леднeв Богдан 1 0.08
Эрнандес Луйфер 1 0.08
Artem Smolyakov 1 0.08
Caua Paixao 1 0.08
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 3 0
Андриевский Александр 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайличенко Богдан 3 1
Таллиш Энрике 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Vialle 3 0
Бабенко Руслан 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Artem Smolyakov 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Назаренко Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Caua Paixao 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

16
11
Динамо Киев
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

14
8
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
5
36%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

30
19
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
17%
2
11%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
6
20%
6
32%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1
Полесье
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0
Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3

Результаты матчей

Динамо Киев
Полесье

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
3
1.5
5
6
5
6
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2:1 12 10 2 0 29 - 9 32
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 1:2 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
6.
Карпаты
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
9.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
10.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
11.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Колос Ковалёвка
 13 2 7 4 8 - 10 13
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 2:1 7 5 2 0 14 - 6 17
3.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
4.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Полесье
 1:2 7 3 4 0 11 - 5 13
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
12.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2:1 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 1:2 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
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