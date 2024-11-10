Тур: 13. Стадион: Олимпийский (Киев).
2:1
Второй тайм: 90'
0'
1:0
22' ГолВанат Владислав
2:0
27' ПенальтиЯрмоленко Андрей
39' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
45' Вторая желтая карточкаМихайличенко Богдан
45' Желтая карточкаArtem Smolyakov
66' Желтая карточкаПопов Денис
82' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
2:1
86' ГолГуцуляк Алексей
Ход матча
22'
27'
2:0
45'
66'
82'
86'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Динамо Киев
Полесье
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
24
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|6 (1)
|0.5
|Шапаренко Николай
|4
|0.33
|Караваев Александр
|3
|0.25
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|3 (3)
|0.25
|Бражко Владимир
|2
|0.17
|Пихалёнок Александр
|2
|0.17
|Рубчинский Валентин
|2
|0.17
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Брагару Максим
|1
|0.08
|Себальос Брайан
|1
|0.08
|Михавко Тарас
|1
|0.08
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.58
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.5
|Крушиньский Борис
|1
|0.08
|Чоботенко Сергей
|1
|0.08
|Леднeв Богдан
|1
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.08
|Artem Smolyakov
|1
|0.08
|Caua Paixao
|1
|0.08
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|3
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайличенко Богдан
|3
|1
|Таллиш Энрике
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Artem Smolyakov
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
16
11
Динамо Киев
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Полесье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
14
8
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
5
36%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
30
19
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
17%
2
11%
1-15
6
20%
3
16%
16-30
6
20%
6
32%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1
Полесье
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0
Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3
Результаты матчей
Динамо Киев
Полесье
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
34
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
83
56
56
38
29
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|10
|2
|0
|29 - 9
|32
|2.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|3.
|12
|8
|2
|2
|32 - 12
|26
|4.
|1:2
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|9.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|13
|2
|7
|4
|8 - 10
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|2:1
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|19 - 6
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|1:2
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3