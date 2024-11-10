Тур: 13. Стадион: Олимпийский (Киев).
2:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолВанат Владислав
2:0
27' ПенальтиЯрмоленко Андрей
39' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
45' Вторая желтая карточкаМихайличенко Богдан
45' Желтая карточкаArtem Smolyakov
66' Желтая карточкаПопов Денис
82' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
2:1
87' ГолГуцуляк Алексей
90' Желтая карточкаБабенко Руслан
90' Желтая карточкаТаллиш Энрике
90'+4
Ход матча
22'
27'
2:0
45'
66'
82'
87'
2:1
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Динамо Киев
Полесье
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
24
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|6 (1)
|0.5
|Шапаренко Николай
|4
|0.33
|Караваев Александр
|3
|0.25
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|3 (3)
|0.25
|Бражко Владимир
|2
|0.17
|Пихалёнок Александр
|2
|0.17
|Рубчинский Валентин
|2
|0.17
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Брагару Максим
|1
|0.08
|Себальос Брайан
|1
|0.08
|Михавко Тарас
|1
|0.08
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.58
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.58
|Крушиньский Борис
|1
|0.08
|Чоботенко Сергей
|1
|0.08
|Леднeв Богдан
|1
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.08
|Artem Smolyakov
|1
|0.08
|Caua Paixao
|1
|0.08
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|3
|0
|Андриевский Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайличенко Богдан
|3
|1
|Таллиш Энрике
|4
|0
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Artem Smolyakov
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Динамо Киев
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
16
11
Динамо Киев
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Полесье
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
16
9
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
13%
2
22%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
5
31%
3
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
19%
4
36%
46-60
3
19%
1
9%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
32
20
19 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
16%
2
10%
1-15
8
25%
3
15%
16-30
6
19%
6
30%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
5
16%
3
15%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Ференцварош 0:4 Динамо Киев - Ингулец 5:2 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Рома - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1
Полесье
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 0:0
Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3
Результаты матчей
Динамо Киев
Полесье
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
93
57
57
39
210
210
210
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3