Тур: 1.
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Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч УЕ Вик - Атлетико М
Исход игры
УЕ Вик
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (47)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
26.67% (12)
Нет
73.33% (33)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
31.9% (15)
0:3 Атлетико М
19.1% (9)
1:2 Атлетико М
12.8% (6)
0:4 Атлетико М
8.5% (4)
0:1 Атлетико М
6.4% (3)
1:3 Атлетико М
4.3% (2)
1:5 Атлетико М
4.3% (2)
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