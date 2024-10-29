  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2024-2025
Тур: 1.
УЕ Вик
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 47
УЕ Вик 0% (0)
X 0% (0)
Атлетико М 100% (47)
Все прогнозы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча УЕ Вик - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 31.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    УЕ Вик 0% (0)
    X 0% (0)
    Атлетико М 100% (47)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч УЕ Вик - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч УЕ Вик - Атлетико М

    Исход игры
    УЕ Вик
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    100% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    26.67% (12)
    Нет
    73.33% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    31.9% (15)
    0:3 Атлетико М
    19.1% (9)
    1:2 Атлетико М
    12.8% (6)
    0:4 Атлетико М
    8.5% (4)
    0:1 Атлетико М
    6.4% (3)
    1:3 Атлетико М
    4.3% (2)
    1:5 Атлетико М
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    УЕ Вик
    Атлетико М
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный