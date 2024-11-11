Тур: 22.
0'
38' Желтая карточкаFernando Juarez III
88' Желтая карточкаРодригес Агустин
90' Желтая карточкаVicente Taborda
90' Желтая карточкаШор Игнасио
90' Желтая карточкаТоррес Джонатан
90'+5
Ход матча
88'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Солер
Хулио
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Ланус
Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.27
|Морено Марселино
|5
|0.23
|Торрес Джонатан
|3
|0.14
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.14
|Каррера Рамиро
|1
|0.05
|Санабрия Матео
|1
|0.05
|Муньос Эсекьель
|1
|0.05
|Пенья Фелипе
|1
|0.05
|Родригес Агустин
|1
|0.05
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|8 (3)
|0.36
|Guido Mainero
|4
|0.18
|Ronaldo Martinez
|3
|0.14
|Sasha Marcich
|1
|0.05
|Franco Minerva
|1
|0.05
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Родригес Агустин
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Guido Mainero
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Шор Игнасио
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
4
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
4
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Платенсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
73% (16)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
5
45%
6
60%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
6
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
0
0%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
26%
2
12%
76-90
Пропущено
27
16
5 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
2
7%
3
19%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
10
37%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0
Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1
Результаты матчей
Ланус
Платенсе
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ланус
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
46
48
19
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
84
28
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1210
616
418
220
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8