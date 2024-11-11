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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Ланус
0:0
Конец матча
Платенсе
0'
38' Желтая карточка
Fernando Juarez III
88' Желтая карточка
Родригес Агустин
90' Желтая карточка
Vicente Taborda
90' Желтая карточка
Шор Игнасио
90' Желтая карточка
Торрес Джонатан
90'+5
26
Лосада
Науэль
19
Хара
Леонардо
2
Муньос
Эсекьель
24
Искиэрдос
Карлос
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
5
Пенья
Фелипе
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
7
Акоста
Лаутаро
9
Боу
Вальтер
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
8
Fernando
Juarez
III
5
Carlos
Villalba
14
Leonel
Picco
20
Gabriel
Hachen
77
Ronaldo
Martinez
9
Mateo
Pellegrino
Ланус
4-2-3-1
Платенсе
4-3-1-2

История личных встреч

Ланус
Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
3:0
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
3:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.27
Морено Марселино 5 0.23
Торрес Джонатан 3 0.14
Сальвио Эдуардо 3 0.14
Каррера Рамиро 1 0.05
Санабрия Матео 1 0.05
Муньос Эсекьель 1 0.05
Пенья Фелипе 1 0.05
Родригес Агустин 1 0.05
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 8 (3) 0.36
Guido Mainero 4 0.18
Ronaldo Martinez 3 0.14
Sasha Marcich 1 0.05
Franco Minerva 1 0.05
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Родригес Агустин 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Боджо Лусиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Солер Хулио 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 9 0
Sasha Marcich 5 1
Guido Mainero 5 0
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Gaston Suso 4 0
Ignacio Vazquez 4 0
Leonel Picco 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Шор Игнасио 2 0
Vicente Taborda 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
4
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
4
Ланус
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Платенсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
73% (16)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
3
20%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
5
45%
6
60%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
1
6%
2
33%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
5
31%
1
17%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
0
0%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
26%
2
12%
76-90

Пропущено

27
16
5 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
2
7%
3
19%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
10
37%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0
Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1
Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1

Результаты матчей

Ланус
Платенсе

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
0:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ланус
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
8
1.5
1
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
12
10
6
16
1.5
4
18
2
20
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
9.
Депортиво Риестра
 22 8 7 7 23 - 23 31
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
11.
Платенсе
 22 7 9 6 17 - 16 30
12.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
13.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
19.
Тигре
 22 6 8 8 25 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Дефенса и Хустисия
 22 6 7 9 23 - 30 25
23.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
24.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
25.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
11.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
25.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Фернандо Хуарес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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