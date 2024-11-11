Тур: 22.
0:4
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКардосо Агустин
50' Желтая карточкаBenjamin Schamine
0:1
68' ГолJuan Bautista Miritello
0:2
71' ГолBenjamin Schamine
73' Желтая карточкаNahuel Banegas
0:3
80' ГолRodrigo Bogarin
83' Желтая карточкаGabriel Alanis
0:4
90' ГолРамирес Матиас
90'+4
Ход матча
11'
68'
71'
73'
80'
0:3
83'
90'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Тигре
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.13
0.17
Среднее время на гол
80
540
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.64
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
140
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.27
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.14
|Армоа Блез
|3
|0.14
|Гальван Томас
|2
|0.09
|Ортега Мартин
|1
|0.05
|Santiago Gonzalez
|1
|0.05
|Кардосо Агустин
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|Nahuel Banegas
|1
|0.05
|Sebastian Medina
|1
|0.05
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.05
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.23
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.18
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.14
|Gabriel Alanis
|2
|0.09
|Рамирес Матиас
|2
|0.09
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.05
|Luciano Herrera
|1
|0.05
|Matias Sosa
|1
|0.05
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.05
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.05
|Benjamin Schamine
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Кардосо Агустин
|3
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Гарай Мартин
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Nahuel Banegas
|2
|0
|Нарделли Джан
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|7
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Facundo Gutierrez
|5
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Benjamin Schamine
|4
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
10
Тигре
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
6
46%
76-90
Пропущено
17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
24%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
20%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
24
24
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
4
17%
5
21%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
7
29%
29%
8
33%
76-90
Пропущено
29
29
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
5
17%
5
17%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1
Результаты матчей
Тигре
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тигре
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
73
39
37
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
75
46
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
148
715
616
220
220
121
121
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 8