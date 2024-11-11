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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 22.
Тигре
0:4
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
11' Желтая карточка
Кардосо Агустин
50' Желтая карточка
Benjamin Schamine
0:1
68' Гол
Juan Bautista Miritello
0:2
71' Гол
Benjamin Schamine
73' Желтая карточка
Nahuel Banegas
0:3
80' Гол
Rodrigo Bogarin
83' Желтая карточка
Gabriel Alanis
0:4
90' Гол
Рамирес Матиас
90'+4
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
17
Сармьенто
Дарио
7
Рамирес
Эрик
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
10
Rodrigo
Bogarin
35
Benjamin
Schamine
25
Перес
Сесар
16
Молинас
Аарон
7
Осорио
Абель
27
Luciano
Herrera
Тигре
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-3-1-2

История личных встреч

Тигре
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
К
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:0
П
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
0:0
П
2:1
КА
4:2

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.13
0.17

Среднее время на гол

80
540

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
140

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.27
Марони Гонсало 3 (1) 0.14
Армоа Блез 3 0.14
Гальван Томас 2 0.09
Ортега Мартин 1 0.05
Santiago Gonzalez 1 0.05
Кардосо Агустин 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Пас Нехуэн 1 0.05
Nahuel Banegas 1 0.05
Sebastian Medina 1 0.05
Ezequiel Forclaz 1 0.05
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.23
Осорио Абель 4 (1) 0.18
Juan Bautista Miritello 3 0.14
Gabriel Alanis 2 0.09
Рамирес Матиас 2 0.09
Nicolas Fernandez I 1 0.05
Luciano Herrera 1 0.05
Matias Sosa 1 0.05
Rodrigo Bogarin 1 0.05
Минго Сантьяго Рамос 1 0.05
Benjamin Schamine 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 4 0
Кардосо Агустин 3 0
Рамирес Эрик 3 0
Гарай Мартин 3 0
Пас Нехуэн 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Nahuel Banegas 2 0
Нарделли Джан 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Florian Monzon 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 7 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Facundo Gutierrez 5 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Benjamin Schamine 4 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
10
Тигре
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
29%
6
46%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
24%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
2
20%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

24
24
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
4
17%
5
21%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
7
29%
29%
8
33%
76-90

Пропущено

29
29
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
5
17%
5
17%
1-15
1
3%
5
17%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
6
21%
3
10%
61-75
6
21%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0
Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3
Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1

Результаты матчей

Тигре
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тигре
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
9
1.5
3
7
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
6
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
8
7
15
1.5
6
16
2
20
2.5
2
20
1
21
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 22 11 9 2 25 - 11 42
3.
Расинг Авельянеда
 22 11 4 7 32 - 21 37
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 22 9 6 7 21 - 22 33
8.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
9.
Депортиво Риестра
 22 8 7 7 23 - 23 31
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
11.
Платенсе
 22 7 9 6 17 - 16 30
12.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
13.
Институто Кордоба
 21 8 5 8 27 - 22 29
14.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 22 7 7 8 19 - 20 28
16.
Годой Крус
 22 6 10 6 24 - 25 28
17.
Бельграно
 21 6 9 6 24 - 24 27
18.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
19.
Тигре
 22 6 8 8 25 - 28 26
20.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 22 6 7 9 23 - 28 25
22.
Дефенса и Хустисия
 22 6 7 9 23 - 30 25
23.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
24.
Архентинос Хуниорс
 21 6 5 10 17 - 22 23
25.
Банфилд
 21 5 7 9 20 - 27 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 22 5 6 11 15 - 29 21
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
6.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
7.
Атлетико Тукуман
 11 7 2 2 14 - 9 23
8.
Архентинос Хуниорс
 11 6 4 1 15 - 6 22
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
11.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
12.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 16 - 8 18
13.
Бельграно
 11 5 3 3 15 - 12 18
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
16.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
18.
Дефенса и Хустисия
 10 4 5 1 10 - 8 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 10 - 13 15
22.
Банфилд
 10 3 5 2 14 - 11 14
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
25.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 3 4 3 9 - 8 13
27.
Платенсе
 10 3 4 3 5 - 6 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 4 5 1 12 - 7 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
7.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
12.
Расинг Авельянеда
 11 3 2 6 12 - 13 11
13.
Институто Кордоба
 11 3 2 6 11 - 14 11
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 5 4 10 - 12 11
15.
Годой Крус
 10 2 4 4 8 - 14 10
16.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
17.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Банфилд
 11 2 2 7 6 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 10 0 4 6 5 - 15 4
28.
Архентинос Хуниорс
 10 0 1 9 2 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Бельграно Хара Франко 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Кардосо Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Тигре 0:4 Дефенса и Хустисия онлайн

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