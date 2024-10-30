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  4. Кубок 2024-2025
ОФИ
1:1
Первый тайм: 35'
Волос
0'
11' Желтая карточка
Бакич Марко
0:1
19' Гол
Коста Марк
1:1
25' Гол
Сальседо Эдди

Ход матча

11'
Бакич Марко
 
19'
0:1
Коста Марк
25'
Сальседо Эдди
1:1
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Волос
2.20
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3.55
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Все Коэффициенты
ОФИ
Волос

История личных встреч

ОФИ
Волос

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:3
ТМК
1:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.2

Среднее время на гол

78
75

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 2 1
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коста Марк 3 1.5
Досис Николаос 1 0.5

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакич Марко 2 0
Сальседо Эдди 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thanasis Triantafyllou 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - ОФИ 1:2 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 ОФИ - Панетоликос 1:2
ОФИ - Панетоликос 2:1 Левадиакос - ОФИ 1:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Волос - ОФИ 1:3 ОФИ - Атромитос 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - ОФИ 0:1 ОФИ - Афины Каллифея 0:0 НАК Бреда - ОФИ 1:2 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 ОФИ - Беверен 0:3 ОФИ - Панетоликос 1:2 Астерас - ОФИ 1:1 ОФИ - Волос 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0
Волос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Пансерраикос 0:1 Атромитос - Волос 1:2 Волос - Каллитея 1:1
Аполлон Криа Вриси - Волос 0:3 Волос - ПАОК 1:4 АЕК - Волос 2:0 Волос - ОФИ 1:3 Астерас - Волос 0:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Волос - Кавала 1:0 Волос - Волос 1:0 Волос - Пансерраикос 0:5 Ламия - Волос 1:0 Панетоликос - Волос 2:2 Фрозиноне - Волос 3:0 Салернитана - Волос 0:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 2:1

Результаты матчей

ОФИ
Волос

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Кифисиас
1 Панахаики
2 Пансерраикос
0 Паниониос
0 Эгалео
3 ПАОК
ОФИ
Волос
Атромитос
Панатинаикос
АЕК
Арис Салоники
Каллитея
Олимпиакос
Закинтос
Астерас
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Волос Коста Марк 3
Атромитос Баку Макана 2
ОФИ Thiago Nuss 2
Пансерраикос Бетанкор Хефте 2
Панахаики Konstantinos Panagou 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
ОФИ Бакич Марко 2
Кифисиас Emmanouil Smpokos 2
Кифисиас Timipere Johnson Eboh 2
Пансерраикос Mathias Tomas 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Шенгелия Леван сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Сальседо Эдди бьет в цель!
  • 19'
    Франко Феррари сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Коста Марк бьет в цель!
  • 11'
    Бакич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Волос
2.20
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