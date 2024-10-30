0'
11' Желтая карточкаБакич Марко
0:1
19' ГолКоста Марк
1:1
25' ГолСальседо Эдди
36' Желтая карточкаФеррари Франко
38' Желтая карточкаThiago Nuss
2:1
78' ГолThiago Nuss
80' Желтая карточкаБастон Борха
3:1
81' ГолШенгелия Леван
90'+7
Ход матча
11'
19'
0:1
25'
1:1
36'
38'
78'
2:1
80'
81'
3:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бастон БорхаНападающий
- Нападающий
-
18 Thiago Nuss
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
-
29 Янг ЭндрюНападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Edi Dajlani
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
ОФИ
Волос
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.2
Среднее время на гол
78
75
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|1.5
|Шенгелия Леван
|1
|0.5
|Сальседо Эдди
|1
|0.5
|Янг Эндрю
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коста Марк
|3
|1.5
|Досис Николаос
|1
|0.5
|Феррари Франко
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|2
|0
|Бастон Борха
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|1
|0
|Thanasis Triantafyllou
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Волос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - ОФИ 1:2 ОФИ - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - ОФИ 2:3 ОФИ - Панетоликос 1:2
ОФИ - Панетоликос 2:1 Левадиакос - ОФИ 1:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Волос - ОФИ 1:3 ОФИ - Атромитос 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - ОФИ 0:1 ОФИ - Афины Каллифея 0:0 НАК Бреда - ОФИ 1:2 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 ОФИ - Беверен 0:3 ОФИ - Панетоликос 1:2 Астерас - ОФИ 1:1 ОФИ - Волос 2:1 Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0
Волос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Пансерраикос 0:1 Атромитос - Волос 1:2 Волос - Каллитея 1:1
Аполлон Криа Вриси - Волос 0:3 Волос - ПАОК 1:4 АЕК - Волос 2:0 Волос - ОФИ 1:3 Астерас - Волос 0:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Волос - Кавала 1:0 Волос - Волос 1:0 Волос - Пансерраикос 0:5 Ламия - Волос 1:0 Панетоликос - Волос 2:2 Фрозиноне - Волос 3:0 Салернитана - Волос 0:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 2:1
Результаты матчей
ОФИ
Волос
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|Атромитос
|Баку Макана
|2
|Пансерраикос
|Бетанкор Хефте
|2
|ОФИ
|Шенгелия Леван
|1 (1)
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|ОФИ
|Бакич Марко
|2
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|2
|Кифисиас
|Timipere Johnson Eboh
|2
|Пансерраикос
|Mathias Tomas
|2