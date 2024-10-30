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  4. Кубок 2024-2025
Эгалео
0:3
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
14' Гол
Камара Мохамед
0:2
39' Гол
Шоретире Шола
47' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
0:3
54' Гол
Мург Томас
61' Красная карточка
Михаилидис Яннис
89' Желтая карточка
Ilias Evangelou
90'+4
97
Ilias
Kyritsis
27
Spyros
Kostopoulos
6
Kostandin
Kariqi
15
Ilias
Evangelou
22
Konstantinos
Tampas
63
Dimitris
Oungialidis
29
Бабис
Парис
4
Alexandros
Bardas
10
Варкас
Яннис
45
Цукалос
Николаос
9
Leonardo
Nikolli
1
Павленка
Иржи
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
18
Гомес
Джонатан
2
Камара
Мохамед
III
8
Бакайоко
Тьемуэ
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
47
Шоретире
Шола
9
Чалов
Фёдор
Эгалео
ПАОК

Бомбардиры внутри турнира

Эгалео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цукалос Николаос 1 0.25
Варкас Яннис 1 0.25
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 1 1
Камара Мохамед III 1 1
Шоретире Шола 1 1
Чалов Фёдор 0 0

Карточки

Эгалео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilias Evangelou 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михаилидис Яннис 0 1
Кедзёра Томаш 1 0

Результаты матчей

Эгалео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эгалео
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эгалео
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АПО Панаргиакос - Эгалео 1:0 Эгалео - Киссамикос 1:0 Паниониос - Эгалео 2:0 Эгалео - Каламата 1:1
Эгалео - Кифисиас 0:0 Эгалео - Кампаниакос Халастрас 3:2 Илиуполис - Эгалео 1:3 Эгалео - Ираклис 1:1 Смоликас Фалани - Эгалео 0:1 Эгалео - Панахаики 1:0 Диагорас Родос - Эгалео 1:1 Эгалео - Олимпиакос Пирей-2 1:1 Эгалео - Гиуштас 1:0 Панатинаикос-2 - Эгалео 0:0 Панахаики - Эгалео 1:0 Эгалео - Панатинаикос-2 0:0 Эгалео - Диагорас Родос 1:1 Олимпиакос Пирей-2 - Эгалео 1:3 Гиуштас - Эгалео 0:2 Эгалео - Ионикос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2
ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Эгалео
ПАОК

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эгалео
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1/8 финала
1 Кифисиас
1 Панахаики
2 Пансерраикос
0 Паниониос
0 Эгалео
3 ПАОК
ОФИ
Волос
Атромитос
Панатинаикос
АЕК
Арис Салоники
Каллитея
Олимпиакос
Закинтос
Астерас
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Волос Коста Марк 3
Атромитос Баку Макана 2
ОФИ Thiago Nuss 2
Пансерраикос Бетанкор Хефте 2
Панахаики Konstantinos Panagou 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
ОФИ Бакич Марко 2
Кифисиас Emmanouil Smpokos 2
Кифисиас Timipere Johnson Eboh 2
Пансерраикос Mathias Tomas 2
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Чалов Фёдор сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Шоретире Шола бьет в цель!
    • 14'
      Г О О О О Л - Камара Мохамед III бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эгалео 0:3 ПАОК онлайн

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