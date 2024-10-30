0'
0:1
14' ГолКамара Мохамед
0:2
39' ГолШоретире Шола
47' Желтая карточкаКедзёра Томаш
0:3
54' ГолМург Томас
61' Красная карточкаМихаилидис Яннис
89' Желтая карточкаIlias Evangelou
90'+4
Ход матча
14'
0:1
39'
0:2
47'
54'
0:3
61'
89'
29
Бабис
Парис
10
Варкас
Яннис
20
Виейринья
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бабис ПарисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Варкас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Charalampidis
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Эгалео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цукалос Николаос
|1
|0.25
|Варкас Яннис
|1
|0.25
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мург Томас
|1
|1
|Камара Мохамед III
|1
|1
|Шоретире Шола
|1
|1
|Чалов Фёдор
|0
|0
Карточки
Эгалео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilias Evangelou
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михаилидис Яннис
|0
|1
|Кедзёра Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Эгалео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эгалео
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эгалео
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АПО Панаргиакос - Эгалео 1:0 Эгалео - Киссамикос 1:0 Паниониос - Эгалео 2:0 Эгалео - Каламата 1:1
Эгалео - Кифисиас 0:0 Эгалео - Кампаниакос Халастрас 3:2 Илиуполис - Эгалео 1:3 Эгалео - Ираклис 1:1 Смоликас Фалани - Эгалео 0:1 Эгалео - Панахаики 1:0 Диагорас Родос - Эгалео 1:1 Эгалео - Олимпиакос Пирей-2 1:1 Эгалео - Гиуштас 1:0 Панатинаикос-2 - Эгалео 0:0 Панахаики - Эгалео 1:0 Эгалео - Панатинаикос-2 0:0 Эгалео - Диагорас Родос 1:1 Олимпиакос Пирей-2 - Эгалео 1:3 Гиуштас - Эгалео 0:2 Эгалео - Ионикос 1:2
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - ОФИ 1:2 ПАОК - Виктория Пльзень 2:2 АЕК - ПАОК 1:1 Левадиакос - ПАОК 0:2
ПАОК - ФКСБ 0:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Результаты матчей
Эгалео
ПАОК
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эгалео
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Волос
|Коста Марк
|3
|Атромитос
|Баку Макана
|2
|ОФИ
|Thiago Nuss
|2
|Пансерраикос
|Бетанкор Хефте
|2
|Панахаики
|Konstantinos Panagou
|1 (1)
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|ОФИ
|Бакич Марко
|2
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|2
|Кифисиас
|Timipere Johnson Eboh
|2
|Пансерраикос
|Mathias Tomas
|2