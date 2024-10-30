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  4. Кубок 2024-2025
АЕК
1:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
33' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
1:0
45' Гол
Марсьяль Антони
57' Желтая карточка
Мончу Рамон
65' Желтая карточка
Любичич Роберт
81' Желтая карточка
Гачинович Мият
90' Желтая карточка
Ламела Эрик
90'+6
91
Бриньоли
Альберто
12
Рота
Лазарос
3
Пилиос
Ставрос
18
Кальенс
Александр
24
Митоглу
Герасимос
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
23
Любичич
Роберт
13
Пинеда
Орбелин
26
Марсьяль
Антони
14
Пьерро
Францди
23
Хулиан
Диас
33
Монтойя
Мартин
3
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
17
Фрыдек
Мартин
16
Дарида
Владимир
8
Мончу
Рамон
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
6
Гарсия
Мануэль
II
7
Систо
Пионе
9
Самора
Альваро
АЕК
Арис Салоники

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

42 матча

45.2%
28.6%
26.2%
19 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
47.6%
21.4%
13 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
35.7%
26.2%
16 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
3:3
К
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.57
1.6

Среднее время на гол

57
56

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Среднее время на гол

70
116

Всего голов

60
49

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсьяль Антони 1 1
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарида Владимир 1 0.5

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 1 0
Гачинович Мият 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Любичич Роберт 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мончу Рамон 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пансерраикос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:1 Панетоликос - АЕК 1:0 АЕК - Панатинаикос 2:0
Каллитея - АЕК 0:0 АЕК - Волос 2:0 Левадиакос - АЕК 0:3 АЕК - Ламия 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Каллитея 2:0 Арис Салоники - Ламия 2:0 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Этникос Пирей - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Астерас 1:1 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 Атромитос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Арис Салоники - Ламия 0:1 Арис Салоники - Эльбасани 1:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Удинезе - Арис Салоники 1:0 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 Дордрехт - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Арис Салоники 0:0 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 Хаддерсфилд Таун - Арис Салоники 2:4

Результаты матчей

АЕК
Арис Салоники

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЕК
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Кифисиас
1 Панахаики
2 Пансерраикос
0 Паниониос
0 Эгалео
3 ПАОК
3 ОФИ
1 Волос
Атромитос
Панатинаикос
1 АЕК
0 Арис Салоники
0 Каллитея
1 Олимпиакос
Закинтос
Астерас
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Волос Коста Марк 3
ОФИ Thiago Nuss 3
Атромитос Баку Макана 2
Пансерраикос Бетанкор Хефте 2
ОФИ Шенгелия Леван 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
ОФИ Бакич Марко 2
Кифисиас Emmanouil Smpokos 2
Кифисиас Timipere Johnson Eboh 2
Пансерраикос Mathias Tomas 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Марсьяль Антони бьет в цель!
    • 33'
      Бриньоли Альберто получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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