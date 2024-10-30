1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаБриньоли Альберто
1:0
45' ГолМарсьяль Антони
57' Желтая карточкаМончу Рамон
65' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
81' Желтая карточкаГачинович Мият
90' Желтая карточкаЛамела Эрик
90'+6
Ход матча
45'
1:0
57'
65'
81'
90'
12
Рота
Лазарос
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Хуан КарлосЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
22 Мальо УгоЗащитник
-
19 Кайсон РобинПолузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
44%
4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
42 матча
45.2%
28.6%
26.2%
19 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
47.6%
21.4%
13 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
35.7%
26.2%
16 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.57
1.6
Среднее время на гол
57
56
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Среднее время на гол
70
116
Всего голов
60
49
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсьяль Антони
|1
|1
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дарида Владимир
|1
|0.5
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|1
|0
|Гачинович Мият
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мончу Рамон
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пансерраикос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:1 Панетоликос - АЕК 1:0 АЕК - Панатинаикос 2:0
Каллитея - АЕК 0:0 АЕК - Волос 2:0 Левадиакос - АЕК 0:3 АЕК - Ламия 1:1 АЕК - ОФИ 3:0 АЕК - Ноа Ереван 1:0 Ноа Ереван - АЕК 3:1 Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Каллитея 2:0 Арис Салоники - Ламия 2:0 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Этникос Пирей - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Астерас 1:1 Пансерраикос - Арис Салоники 0:1 Атромитос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Арис Салоники - Ламия 0:1 Арис Салоники - Эльбасани 1:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Удинезе - Арис Салоники 1:0 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 Дордрехт - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Арис Салоники 0:0 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 Хаддерсфилд Таун - Арис Салоники 2:4
Результаты матчей
АЕК
Арис Салоники
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЕК
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|Атромитос
|Баку Макана
|2
|Пансерраикос
|Бетанкор Хефте
|2
|ОФИ
|Шенгелия Леван
|1 (1)
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|ОФИ
|Бакич Марко
|2
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|2
|Кифисиас
|Timipere Johnson Eboh
|2
|Пансерраикос
|Mathias Tomas
|2