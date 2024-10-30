0:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
48' Желтая карточкаДиба Самба
71' Желтая карточкаВасилояннис Андреас
0:1
71' ГолВельде Кристоффер
90'+5
Ход матча
31'
48'
71'
23
Соири
Пюрю
30
Диба
Самба
18
Джани
Элиа
10
Demethryus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
-
18 Джани ЭлиаПолузащитник
-
10 DemethryusПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Массимо Донати
- Основной состав
- Вратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Каллитея
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Каллитея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|1
|1
|Эль-Кааби Аюб
|0
|0
Карточки
Каллитея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василояннис Андреас
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Джани Элиа
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Каллитея
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Каллитея - Атромитос 0:3 Арис Салоники - Каллитея 2:0 Каллитея - Астерас 1:3 Волос - Каллитея 1:1
Диагорас Родос - Каллитея 0:0 Каллитея - АЕК 0:0 Ламия - Каллитея 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Левадиакос - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 4:1 Каллитея - Киссамикос 1:1 Ионикос - Каллитея 0:2 Каллитея - Илиуполис 4:0 Каламата - Каллитея 0:1 Киссамикос - Каллитея 2:1 Каллитея - Ионикос 1:1 Илиуполис - Каллитея 0:4 Каламата - Каллитея 1:0 Каллитея - Диагорас Родос 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астерас - Олимпиакос 1:0 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Волос
|Коста Марк
|3
|ОФИ
|Thiago Nuss
|3
|Атромитос
|Баку Макана
|2
|Пансерраикос
|Бетанкор Хефте
|2
|ОФИ
|Шенгелия Леван
|1 (1)
|Пансерраикос
|Stavros Petravrakis
|1 1
|ОФИ
|Бакич Марко
|2
|Кифисиас
|Emmanouil Smpokos
|2
|Кифисиас
|Timipere Johnson Eboh
|2
|Пансерраикос
|Mathias Tomas
|2