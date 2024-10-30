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Каллитея
0:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
31' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
48' Желтая карточка
Диба Самба
71' Желтая карточка
Василояннис Андреас
0:1
71' Гол
Вельде Кристоффер
90'+5
24
Гелиос
Иоаннис
6
Моток
Андрей
58
Пасалидис
Триантафиллос
37
Цивелекидис
Яннис
23
Соири
Пюрю
11
Кайнургиос
Никос
8
Матилья
Хавьер
30
Диба
Самба
18
Джани
Элиа
10
Demethryus
9
Робертс
Улдрикис
1
Пасхалакис
Александрос
20
Коштинья
45
Рецос
Панайотис
4
Бьянкон
Жулиан
65
Апостолопулос
Апостолос
27
Оливейра
Сержиу
14
Гарсия
Дани
19
Масурас
Гиоргос
22
Шикинью
Франциску
11
Вельде
Кристоффер
84
Костулас
Харалампос
Каллитея
Олимпиакос

История личных встреч

Каллитея
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 1 1
Эль-Кааби Аюб 0 0

Карточки

Каллитея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василояннис Андреас 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Джани Элиа 1 0
Диба Самба 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Каллитея
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Каллитея - Атромитос 0:3 Арис Салоники - Каллитея 2:0 Каллитея - Астерас 1:3 Волос - Каллитея 1:1
Диагорас Родос - Каллитея 0:0 Каллитея - АЕК 0:0 Ламия - Каллитея 0:0 Каллитея - Панатинаикос 2:2 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Левадиакос - Каллитея 0:0 Каллитея - Каламата 4:1 Каллитея - Киссамикос 1:1 Ионикос - Каллитея 0:2 Каллитея - Илиуполис 4:0 Каламата - Каллитея 0:1 Киссамикос - Каллитея 2:1 Каллитея - Ионикос 1:1 Илиуполис - Каллитея 0:4 Каламата - Каллитея 1:0 Каллитея - Диагорас Родос 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астерас - Олимпиакос 1:0 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Левадиакос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0
Олимпиакос - Брага 3:0 Олимпиакос - Атромитос 2:0 Лион - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1 Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Аякс - Олимпиакос 1:0
1/8 финала
1 Кифисиас
1 Панахаики
2 Пансерраикос
0 Паниониос
0 Эгалео
3 ПАОК
3 ОФИ
1 Волос
Атромитос
Панатинаикос
1 АЕК
0 Арис Салоники
0 Каллитея
1 Олимпиакос
Закинтос
Астерас
1/4 финала
?
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?
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?
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?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Волос Коста Марк 3
ОФИ Thiago Nuss 3
Атромитос Баку Макана 2
Пансерраикос Бетанкор Хефте 2
ОФИ Шенгелия Леван 1 (1)
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Топ нарушителей
Пансерраикос Stavros Petravrakis 1 1
ОФИ Бакич Марко 2
Кифисиас Emmanouil Smpokos 2
Кифисиас Timipere Johnson Eboh 2
Пансерраикос Mathias Tomas 2
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