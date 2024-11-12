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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 11.
Венесуэла
FIFA #44
 
Позже
Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 57
Венесуэла 0% (0)
X 7% (4)
Бразилия 93% (53)
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Венесуэла
Ничья
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История личных встреч

Венесуэла
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
1:1
Ч2КЮА
1:3
КА
3:0
Ч2КЮА
1:0
КА
0:0
Ч2КЮА
0:2
Ч2КЮА
3:1
КА
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:4
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
0.56

Среднее время на гол

270
162

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
3

Среднее время на гол

81
30

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.92
1.17

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

98
77

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 3 (1) 0.3
Сотельдо Йеферсон 1 0.1
Мачис Дарвин 1 0.1
Саварино Джефферсон 1 0.1
Бельо Эдуард 1 0.1
Арамбуру Хон 1 0.1
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 3 0.3
Рафинья Диас 3 (2) 0.3
Неймар 2 0.2
Энрике Луис IX 2 0.2
Жезус Игор 1 0.1
Маркиньос Маркос 1 0.1
Перейра Андреас 1 0.1
Габриэль дос Сантос 1 0.1
Мартинелли Габриэл 1 0.1
Гимараэс Бруно 0 0
Савио III 0 0
Пакета Лукас 0 0
Винисиус Жуниор 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Кассерес Кристиан 3 0
Наварро Мигель 3 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Фернандо Батиста 2 0
Ринкон Томас 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Кастильо Эдсон 1 0
Анхель Вилькер 1 0
Кадис Хондер 1 0
Осорио Йордан 1 0
Бельо Эдуард 1 0
Эррера Янхель 1 0
Соса Самуэль 1 0
Арамбуру Хон 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Пакета Лукас 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Данило Луис 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Лукас Моура 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Лоди Ренан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Вандерсон V 1 0

Результаты матчей

Венесуэла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бразилия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Венесуэла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бразилия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
11
Венесуэла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Бразилия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Венесуэла - Аргентина 1:1 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 4:0
Венесуэла - Канада 1:1 Ямайка - Венесуэла 0:3 Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1
Бразилия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бразилия - Перу 4:0 Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0
Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1

Результаты матчей

Венесуэла
Бразилия

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Венесуэла
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 10 7 1 2 19 - 5 22
2.
Колумбия
 Заявка 10 5 4 1 13 - 6 19
3.
Уругвай
 Заявка 10 4 4 2 13 - 6 16
4.
Бразилия
 Заявка 10 5 1 4 15 - 9 16
5.
Эквадор
 Заявка 10 4 4 2 6 - 4 13
6.
Парагвай
 Заявка 10 3 4 3 4 - 4 13
7.
Боливия
 Заявка 10 4 0 6 11 - 21 12
8.
Венесуэла
 Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
9.
Перу
 Заявка 10 1 3 6 3 - 14 6
10.
Чили
 Заявка 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Аргентина
 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
3.
Уругвай
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Бразилия
 Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
5.
Парагвай
 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
6.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7.
Венесуэла
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
6.
Боливия
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
7.
Парагвай
 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
8.
Венесуэла
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
9.
Перу
 Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1
10.
Чили
 Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 6 (2)
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Колумбия Диас Луис 4
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2024, осталось 2 дня 15 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 57
    Венесуэла 0% (0)
    X 7% (4)
    Бразилия 93% (53)
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    Лучшие коэффициенты
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    Прогнозы на матч Венесуэла - Бразилия

    Исход игры
    Венесуэла
    0% (0)
    Ничья
    7% (4)
    Бразилия
    93% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (38)
    Меньше
    29.63% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (37)
    Нет
    31.48% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    50.9% (29)
    0:2 Бразилия
    17.5% (10)
    1:3 Бразилия
    7% (4)
    0:1 Бразилия
    7% (4)
    2:3 Бразилия
    3.5% (2)
    0:3 Бразилия
    3.5% (2)
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