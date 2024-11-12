Тур: 11.
История личных встреч
Венесуэла
Бразилия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
0.56
Среднее время на гол
270
162
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
3
Среднее время на гол
81
30
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.92
1.17
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
98
77
Бомбардиры внутри турнира
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.3
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.1
|Мачис Дарвин
|1
|0.1
|Саварино Джефферсон
|1
|0.1
|Бельо Эдуард
|1
|0.1
|Арамбуру Хон
|1
|0.1
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|3
|0.3
|Рафинья Диас
|3 (2)
|0.3
|Неймар
|2
|0.2
|Энрике Луис IX
|2
|0.2
|Жезус Игор
|1
|0.1
|Маркиньос Маркос
|1
|0.1
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.1
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.1
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Винисиус Жуниор
|0
|0
Карточки
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Фернандо Батиста
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Кадис Хондер
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Бельо Эдуард
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Соса Самуэль
|1
|0
|Арамбуру Хон
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Жоэлинтон
|0
|1
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
|Вандерсон V
|1
|0
Результаты матчей
Венесуэла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бразилия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Венесуэла
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бразилия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
11
Венесуэла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Бразилия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
4
36%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Венесуэла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Венесуэла - Аргентина 1:1 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 4:0
Венесуэла - Канада 1:1 Ямайка - Венесуэла 0:3 Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1
Бразилия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бразилия - Перу 4:0 Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0
Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1
Результаты матчей
Венесуэла
Бразилия
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Венесуэла
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
37
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 5
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 6
|19
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|6 - 4
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|4 - 4
|13
|7.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 21
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|9.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|3 - 14
|6
|10.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|6.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|7.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|8.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|9.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|10.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Месси Лионель
|6 (2)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогнозы на матч Венесуэла - Бразилия
Исход игры
Венесуэла
0% (0)
Ничья
7% (4)
Бразилия
93% (53)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (38)
Меньше
29.63% (16)
Обе команды забьют
Да
68.52% (37)
Нет
31.48% (17)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
50.9% (29)
0:2 Бразилия
17.5% (10)
1:3 Бразилия
7% (4)
0:1 Бразилия
7% (4)
2:3 Бразилия
3.5% (2)
0:3 Бразилия
3.5% (2)
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