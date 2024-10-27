Позже
История личных встреч
Тюмень
Амкар Пермь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачук Денис
|1
|0.5
|Мокаев Ислам
|1
|0.5
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.75
|Ахатов Данил
|1
|0.25
|Промошкин Даниил
|1
|0.25
|Мальцев Лев
|1
|0.25
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|2
|0
|Талалай Денис
|1
|0
|Петухов Илья
|1
|0
|Марьянов Андрей
|1
|0
Амкар Пермь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раджабов Алекс
|0
|1
|Бурыкин Кирилл
|1
|0
|Доля Алексей
|1
|0
|Промошкин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Амкар Пермь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тюмень - Енисей 4:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0
Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волна Нижегородская область - Амкар Пермь 1:2 Амкар Пермь - Композит 1:0 Лада-Тольятти - Амкар Пермь 1:2 Амкар Пермь - Оренбург-2 0:0
Акрон-2 Тольятти - Амкар Пермь 0:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Амкар Пермь - Урал-2 1:0 Динамо Киров - Амкар Пермь 1:1 Рубин-2 - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:0 Крылья-Советов-2 - Амкар Пермь 4:1 Амкар Пермь - Уралец Нижний Тагил 2:0 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1
Результаты матчей
Тюмень
Амкар Пермь
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тюмень
Амкар Пермь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|11
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|8 - 22
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|11
|3.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|5
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|14
|2.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|3.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 7
|9
|4.
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|4
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|6 - 12
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
Прогнозы на матч Тюмень - Амкар Пермь
Исход игры
Тюмень
63.2% (36)
Ничья
14% (8)
Амкар Пермь
22.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (17)
Меньше
66.67% (34)
Обе команды забьют
Да
45.1% (23)
Нет
54.9% (28)
Популярный счёт
1:0 Тюмень
28.1% (16)
2:1 Тюмень
22.8% (13)
1:1 Ничья
12.3% (7)
2:0 Тюмень
8.8% (5)
0:1 Амкар Пермь
7% (4)
1:2 Амкар Пермь
5.3% (3)
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