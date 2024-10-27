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Тюмень
 
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Амкар Пермь
Прогнозы 56
Тюмень 60.7% (34)
X 16.1% (9)
Амкар Пермь 23.2% (13)
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Тюмень
Ничья
Амкар Пермь
3.20
3.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Тюмень
Амкар Пермь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВЛГ4
0:2
ВЛГ4
0:2
ВЛГ4
4:0
ВЛРГ4
1:0
ВЛРГ4
1:1
К
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачук Денис 1 0.5
Мокаев Ислам 1 0.5
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибиргаджиев Джамал 3 0.75
Ахатов Данил 1 0.25
Промошкин Даниил 1 0.25
Мальцев Лев 1 0.25

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 2 0
Талалай Денис 1 0
Петухов Илья 1 0
Марьянов Андрей 1 0
Амкар Пермь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раджабов Алекс 0 1
Бурыкин Кирилл 1 0
Доля Алексей 1 0
Промошкин Даниил 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Амкар Пермь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тюмень - Енисей 4:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0
Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волна Нижегородская область - Амкар Пермь 1:2 Амкар Пермь - Композит 1:0 Лада-Тольятти - Амкар Пермь 1:2 Амкар Пермь - Оренбург-2 0:0
Акрон-2 Тольятти - Амкар Пермь 0:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Амкар Пермь - Урал-2 1:0 Динамо Киров - Амкар Пермь 1:1 Рубин-2 - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:0 Крылья-Советов-2 - Амкар Пермь 4:1 Амкар Пермь - Уралец Нижний Тагил 2:0 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Нижний Новгород-2 2:0 Динамо Барнаул - Амкар Пермь 0:2 Амкар Пермь - Носта 0:0 Сокол Казань - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Лада-Тольятти 2:0 Оренбург-2 - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Акрон-2 Тольятти 3:1

Результаты матчей

Тюмень
Амкар Пермь

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Динамо Москва
 6 4 0 2 17 - 13 11
3.
Динамо Махачкала
 6 2 0 4 8 - 8 8
4.
Крылья Советов
 6 1 0 5 8 - 22 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 6 6 0 0 17 - 6 17
2.
Ростов
 Заявка 6 3 0 3 11 - 7 11
3.
Химки
 6 2 0 4 5 - 16 5
4.
Оренбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 10 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 5 0 1 8 - 2 14
2.
Ахмат
 6 3 0 3 9 - 6 9
3.
Краснодар
 Заявка 6 3 0 3 4 - 7 9
4.
Пари НН
 6 1 0 5 5 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 6 5 0 1 13 - 2 16
2.
Рубин
 6 3 0 3 7 - 4 9
3.
Акрон
 6 3 0 3 6 - 12 8
4.
Факел
 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Крылья Советов
 3 1 0 2 6 - 12 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 7
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 8
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 8 - 8 5
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 10 - 5 8
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Пари НН
 3 1 0 2 4 - 6 4
3.
Ахмат
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Амкар Пермь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 56
    Тюмень 60.7% (34)
    X 16.1% (9)
    Амкар Пермь 23.2% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Амкар Пермь
    3.20
    3.30
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    Прогнозы на матч Тюмень - Амкар Пермь

    Исход игры
    Тюмень
    63.2% (36)
    Ничья
    14% (8)
    Амкар Пермь
    22.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    45.1% (23)
    Нет
    54.9% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Тюмень
    28.1% (16)
    2:1 Тюмень
    22.8% (13)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    2:0 Тюмень
    8.8% (5)
    0:1 Амкар Пермь
    7% (4)
    1:2 Амкар Пермь
    5.3% (3)
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    Тюмень
    Амкар Пермь
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