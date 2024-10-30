Бамматгереев с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но эта передача стала лёгкой "добычей" для Зинкова. Удалось перехватить инициативу гостям.

Арбузов классно разобрался на чужой половине поля и отдал проникающий пас на Хохлачёва, который левее центра ворвался в штрафную, но пробить по воротам ему не позволил Зинков.

Небольшое затишье наступило в нашем матче. Футболисты "Чайки" владеют игровым снарядом в центральной части поля, но продвижения вперёд мы от них пока не наблюдаем.

Тройная замена в составе "Шинника". Ушли с поля Шакуро, Скворцов и Фёдоров, а появились Джонатан, Малахов и Самойлов.

Дмитрий Черышев пытается этой тройной заменой реагировать на то, что сейчас происходит на поле. Гости перехватили инициативу и пытаются найти пути к воротам Митрова.

Перехватили гости мяч на чужой половине поля, после чего игровой снаряд пришёл к Малярову, а тот с 25 метров пробил в створ, но эта попытка пришлась точно по позиции Митрова.

Султонов получил удачный отскок на чужой половине поля, после чего продвинулся вперёд и пытался отдать разрезающий пас на Самойлова, но эту передачу перехватил Евдокимов.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Шинника". Зинков выполнил плохой кросс к ближней штанге, и Николаев спокойно эту передачу перехватил. Активны ярославцы после перерыва.

Ещё один корнер на левом фланге заработали ярославцы. Зинков навесил к ближнему краю вратарской, откуда Загре головой перевёл мяч в центр, но там никого из одноклубников не оказалось.

Теперь уже на правом фланге заработали угловой хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Зинков навесил в центр вратарской, но эту передачу перехватил Ходанович.

Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Бамматгереев подхватил игровой снаряд на левом фланге, сместился в центр и с перспективной позиции пробил в Хохлачёва.

Алейников получил мяч в центральной части поля и начал движение к штрафной "Чайки", вот только против него шикарно сыграл Нестеров, сумевший без нарушения снаряд отобрать.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Шинника". Султонов навесил к дальней штанге, но слишком сильной получилась эта передача, и никто из партнёров к мячу не успел.

Арбузов по левому флангу пытался прорваться вперёд, но против него довольно грубо нарушил правила Загре. Пришлось Танашеву провести профилактическую беседу с защитником "Шинника".

ОПАСНО! Арбузов по левому флангу пролетел вперёд, после чего сместился ближе к центру и с 22 метров остро пробил в створ, вот только этот выстрел пришёлся точно по позиции Митрова!

Замена в перерыве состоялась в составе "Чайки". Вместо Ибрагимова на поле появился Евдокимов.

Равной получилась первая половина встречи, однако острее в своих атаках выглядели гости. Футболисты "Чайки" создали несколько классных моментов, но Митрову во всех ситуациях удалось выручить свою команду.

МОМЕНТИЩЕ! Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Чайки". Бамматгереев с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной. Никто из игроков до снаряда не добрался, и тот отскочил от газона в правый верхний угол, однако Митров в шикарном прыжке свою команду спас!

Угловой на правом фланге заработали гости. Бамматгереев навесил к ближней штанге, но ярославцы пробить Ибрагимову не позволили. Активно футболисты "Чайки" завершают первый тайм.

Алейников на чужой половине поля немного не успел к игровому эпизоду и грубовато врезался в ноги Малярову. Досталось игроку "Чайки", и самостоятельно он пока подняться не может.

Ибрагимов возле своей штрафной пошёл в довольно авантюрный дриблинг, однако Фёдорову мяч перехватить не удалось. Здорово прессингуют ярославцы в эти минуты.

Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Шинника". Зинков с левого фланга выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке, а там Нестеров выиграл верховое единоборство у Загре.

ШАНСИЩЕ! Янов получил игровой снаряд перед штрафной хозяев чуть правее центра и низом пробил в дальний угол. Митров кончиками пальцев дотянулся до этого выстрела!

Ничего не стал добавлять к первому тайму Танашев. "Шинник" - "Чайка" 0-0. Перерыв!

38' Абсолютно равный футбол мы наблюдаем до перерыва. Команды попеременно владеют инициативой и создают моменты у ворот друг друга. Не хватает только забитых мячей.

37' На левом фланге красивую комбинацию разыграли гости, в ходе которой Янов отдал пас вперёд на Арбузова, который находился в очевидном положении вне игры.

36' Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Стоит отметить оба коллектива, которые в таких непростых условиях пытаются показывать атакующий футбол.

35' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Чайки". Последовал короткий розыгрыш, после которого Бамматгереев пытался навесить в штрафную, но эта передача была перехвачена.

34' Фёдоров выиграл верховое единоборство в центральной части поля и сделал скидку вперёд, однако никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и мяч спокойно прилетел к Ходановичу.

33' Быстрая атака получилась у ярославцев, в ходе которой Султонов по центру прорвался к штрафной гостей, красиво развернулся, а затем с 24 метров пробил значительно выше цели.

32' Алейников получил мяч от Скворцова перед штрафной соперника и пытался отдать проникающий пас на Султонова, вот только эту комбинацию успел "прочитать" Ибрагимов.

31' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Чайки". Бамматгереев навесил к дальней штанге, а там на выходе ошибся Митров, однако голкипера успел подстраховать Якушевич.

30' МОМЕНТ! Арбузов получил мяч на левом фланге атаки и с 27 метров пробил в ближний угол. Игровой снаряд полетел по интересной траектории, поэтому Митров не без труда справился с угрозой!

29' Затяжная позиционная атака получилась у ярославцев, в ходе которой Шакуро оказался с мячом на левом фланге и выполнил безадресный кросс к дальней штанге. Снаряд улетел за лицевую.

28' Удалось футболистам "Шинника" перехватить инициативу в эти минуты. Ярославцы много времени проводят на чужой половине поля и держат в постоянном напряжении оборону гостей.

27' ОПАСНО! Фёдоров выиграл борьбу в правой части штрафной гостей и сделал скидку немного назад на Султонова, а тот с отличной позиции пробил по воротам, но эту в последний момент заблокировал Зарыпбеков!

26' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Шинника". Последовал короткий розыгрыш, после которого Скворцов навесил к дальней штанге, а там пробить головой Загре не позволил Нестеров.

25' Косогоров получил мяч у правого края штрафной гостей, сместился в центр и готовился пробить по воротам с перспективной позиции, но ему своевременно помешал Ибрагимов.

24' Митров ошибся на своей половине поля, после чего Арбузов подхватил игровой снаряд на левом фланге и пытался навесить в штрафную, однако эту передачу остановил Загре.

23' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Чайки". После навеса Бамматгереева мяч заметался по вратарской ярославцев, а затем Хохлачёв нарушил правила против Митрова.

22' Бамматгереев разогнал атаку своей команды и отдал пас в левую часть штрафной на Хохлачёва, который в одно касание пробил по воротам, но этот выстрел успел заблокировать Якушевич.

21' Косогоров с правого фланга отдал пас к ближнему углу вратарской на Скворцова, а тот ловким движением ушёл от Ибрагимова, а затем с отличной позиции пробил значительно левее створа.

20' Завершились стартовые минуты матча в Ярославле. Футболисты "Чайки" владеют преимуществом и создают моменты у ворот Митрова, однако открыть счёт гостям пока не удаётся.

19' Практически ничего не получается в стартовые минуты у футболистов "Шинника". Ярославцы очень часто используют сильные забросы, дабы перебраться на чужую половину поля.

18' Арбузов подхватил игровой снаряд в центральной части поля на левом фланге и пытался прорваться вперёд, вот только обыграть Косогорова у него не получилось.

17' МОМЕНТИЩЕ! Косогоров выбил мяч из своей штрафной точно на Янова, который с 17 метров плотно пробил по центру ворот. Митров с огромным трудом остановил этот выстрел!

16' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Куль наказан предупреждением в составе "Шинника". Бамматгереев подхватил мяч в центре поля и рванул вперёд, а футболист ярославской команды откровенно уложил его на газон.

15' Тут же ещё один корнер на правом фланге заработали ярославцы. Зинков выполнил перспективный кросс в центр штрафной, но никто из партнёров за мяч зацепиться не сумел.

14' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Шинника". Последовал короткий розыгрыш, после которого Зинков пытался навесить в штрафную, но эту попытку заблокировал Николаев.

13' Обслуживает сегодняшнюю встречу Инал Танашев из Нальчика. Надеемся, что арбитр проведёт хороший матч и не допустит ошибок, которые повлияют на окончательный счёт.

12' Николаев выиграл верховую борьбу на чужой половине поля, после чего в него врезался Якушевич. Рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток.

11' С преимуществом в стартовые минуты действуют гости. Футболисты "Чайки" много времени проводят на чужой половине поля и пытаются найти варианты подхода к воротам Митрова.

10' Арбузов перехватил мяч на чужой половине поля и по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но против него нарушил правила Косогоров. Право на перспективный стандарт получают гости.

9' Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Чайки". Бамматгереев решился на удар с дальней дистанции, и игровой снаряд прошёл значительно левее цели.

8' Быстрая атака получилась у ярославцев, в ходе которой Шакуро получил мяч на левом фланге и прострелил в центр штрафной, однако эту передачу перехватил Зарыпбеков.

7' ОПАСНО! Загре ошибся на своей половине поля. Маляров мяч подхватил и отдал пас вперёд на Хохлачёва, а тот по центру ворвался в штрафную и с 12 метров стрельнул выше цели!

6' Фёдоров подхватил игровой снаряд на чужой половине поля, после чего продвинулся вперёд и с дальней дистанции пробил по воротам. Зарыпбеков успел заблокировать эту попытку.

5' Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Чайки". Со второй попытки Бамматгереев перспективно навесил в центр вратарской, но удара по воротам хозяев так и не последовало.

4' МОМЕНТИЩЕ! Хохлачёв с правого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, откуда Арбузов неожиданно пробил в дальний угол. Штанга выручила ярославцев в этом эпизоде!

3' В очень непростых условиях сегодня приходится играть командам. В Ярославле ветрено и дождливо, поэтому многие футболисты утеплились. Посмотрим, как такая погода отразится на действиях команд.

2' Ярославцы вышли на эту встречу в белых футболках и тёмных трусах, футболисты "Чайки" играют в чёрном комплекте формы. Ворота Митрова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.