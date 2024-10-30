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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: .
Шинник
0:0
Второй тайм
Чайка

Ход матча

15'
Куль Руслан
 
46'
 
Евдокимов Андрей
Ибрагимов Камиль
Прогнозы 130
Шинник 57.7% (75)
X 21.5% (28)
Чайка 20.8% (27)
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Шинник
Чайка

История личных встреч

Шинник
Чайка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жамалетдинов Тимур 1 0.33
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ивашин Андрей 1 0.33
Николаев Олег 1 0.33
Хохлачёв Александр 1 0.33

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шакуро Павел 1 0
Куль Руслан 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маляров Никита 1 0
Арбузов Ярослав 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шинник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Шинник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Шинник 1:1 Шинник - Балтика 1:3 Уфа - Шинник 0:1 Нефтехимик - Шинник 1:0
Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
Чайка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Алания - Чайка 2:3 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0
Сочи - Чайка 5:0 Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3

Результаты матчей

Шинник
Чайка

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шинник
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Динамо Москва
 6 4 0 2 17 - 13 11
3.
Динамо Махачкала
 6 2 0 4 8 - 8 8
4.
Крылья Советов
 6 1 0 5 8 - 22 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 6 6 0 0 17 - 6 17
2.
Ростов
 Заявка 6 3 0 3 11 - 7 11
3.
Химки
 6 2 0 4 5 - 16 5
4.
Оренбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 10 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 5 0 1 8 - 2 14
2.
Ахмат
 6 3 0 3 9 - 6 9
3.
Краснодар
 Заявка 6 3 0 3 4 - 7 9
4.
Пари НН
 6 1 0 5 5 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 6 5 0 1 13 - 2 16
2.
Рубин
 6 3 0 3 7 - 4 9
3.
Акрон
 6 3 0 3 6 - 12 8
4.
Факел
 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 9 - 5 6
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Крылья Советов
 3 1 0 2 6 - 12 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 7
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 8
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Рубин
 3 1 0 2 4 - 2 3
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 8 - 8 5
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 10 - 5 8
2.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 4
3.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2.
Пари НН
 3 1 0 2 4 - 6 4
3.
Ахмат
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Султонов получил удачный отскок на чужой половине поля, после чего продвинулся вперёд и пытался отдать разрезающий пас на Самойлова, но эту передачу перехватил Евдокимов. 
  • 63'
    Перехватили гости мяч на чужой половине поля, после чего игровой снаряд пришёл к Малярову, а тот с 25 метров пробил в створ, но эта попытка пришлась точно по позиции Митрова. 
  • 62'
    Дмитрий Черышев пытается этой тройной заменой реагировать на то, что сейчас происходит на поле. Гости перехватили инициативу и пытаются найти пути к воротам Митрова. 
  • Замена
    60'
    Тройная замена в составе "Шинника". Ушли с поля Шакуро, Скворцов и Фёдоров, а появились Джонатан, Малахов и Самойлов. 
  • 59'
    Небольшое затишье наступило в нашем матче. Футболисты "Чайки" владеют игровым снарядом в центральной части поля, но продвижения вперёд мы от них пока не наблюдаем. 
  • 58'
    Арбузов классно разобрался на чужой половине поля и отдал проникающий пас на Хохлачёва, который левее центра ворвался в штрафную, но пробить по воротам ему не позволил Зинков. 
  • 57'
    Бамматгереев с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но эта передача стала лёгкой "добычей" для Зинкова. Удалось перехватить инициативу гостям. 
  • Опасный момент
    56'
    ОПАСНО! Арбузов по левому флангу пролетел вперёд, после чего сместился ближе к центру и с 22 метров остро пробил в створ, вот только этот выстрел пришёлся точно по позиции Митрова!
  • Фол, нарушение
    55'
    Арбузов по левому флангу пытался прорваться вперёд, но против него довольно грубо нарушил правила Загре. Пришлось Танашеву провести профилактическую беседу с защитником "Шинника". 
  • Угловой
    54'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Шинника". Султонов навесил к дальней штанге, но слишком сильной получилась эта передача, и никто из партнёров к мячу не успел. 
  • 53'
    Алейников получил мяч в центральной части поля и начал движение к штрафной "Чайки", вот только против него шикарно сыграл Нестеров, сумевший без нарушения снаряд отобрать. 
  • 52'
    Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Бамматгереев подхватил игровой снаряд на левом фланге, сместился в центр и с перспективной позиции пробил в Хохлачёва. 
  • Угловой
    51'
    Теперь уже на правом фланге заработали угловой хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после которого Зинков навесил в центр вратарской, но эту передачу перехватил Ходанович. 
  • Угловой
    50'
    Ещё один корнер на левом фланге заработали ярославцы. Зинков навесил к ближнему краю вратарской, откуда Загре головой перевёл мяч в центр, но там никого из одноклубников не оказалось. 
  • Угловой
    49'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Шинника". Зинков выполнил плохой кросс к ближней штанге, и Николаев спокойно эту передачу перехватил. Активны ярославцы после перерыва. 
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    • 48'
      Равной получилась первая половина встречи, однако острее в своих атаках выглядели гости. Футболисты "Чайки" создали несколько классных моментов, но Митрову во всех ситуациях удалось выручить свою команду. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве состоялась в составе "Чайки". Вместо Ибрагимова на поле появился Евдокимов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Ничего не стал добавлять к первому тайму Танашев. "Шинник" - "Чайка" 0-0. Перерыв!
    • Опасный момент
      44'
      ШАНСИЩЕ! Янов получил игровой снаряд перед штрафной хозяев чуть правее центра и низом пробил в дальний угол. Митров кончиками пальцев дотянулся до этого выстрела!
    • 43'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Шинника". Зинков с левого фланга выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке, а там Нестеров выиграл верховое единоборство у Загре. 
    • 42'
      Ибрагимов возле своей штрафной пошёл в довольно авантюрный дриблинг, однако Фёдорову мяч перехватить не удалось. Здорово прессингуют ярославцы в эти минуты. 
    • Травма, повреждение
      41'
      Алейников на чужой половине поля немного не успел к игровому эпизоду и грубовато врезался в ноги Малярову. Досталось игроку "Чайки", и самостоятельно он пока подняться не может. 
    • Угловой
      40'
      Угловой на правом фланге заработали гости. Бамматгереев навесил к ближней штанге, но ярославцы пробить Ибрагимову не позволили. Активно футболисты "Чайки" завершают первый тайм. 
    • Опасный момент
      39'
      МОМЕНТИЩЕ! Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Чайки". Бамматгереев с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной. Никто из игроков до снаряда не добрался, и тот отскочил от газона в правый верхний угол, однако Митров в шикарном прыжке свою команду спас!
    • 38'
      Абсолютно равный футбол мы наблюдаем до перерыва. Команды попеременно владеют инициативой и создают моменты у ворот друг друга. Не хватает только забитых мячей. 
    • Офсайд
      37'
      На левом фланге красивую комбинацию разыграли гости, в ходе которой Янов отдал пас вперёд на Арбузова, который находился в очевидном положении вне игры. 
    • 36'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Стоит отметить оба коллектива, которые в таких непростых условиях пытаются показывать атакующий футбол. 
    • Угловой
      35'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Чайки". Последовал короткий розыгрыш, после которого Бамматгереев пытался навесить в штрафную, но эта передача была перехвачена. 
    • 34'
      Фёдоров выиграл верховое единоборство в центральной части поля и сделал скидку вперёд, однако никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и мяч спокойно прилетел к Ходановичу. 
    • 33'
      Быстрая атака получилась у ярославцев, в ходе которой Султонов по центру прорвался к штрафной гостей, красиво развернулся, а затем с 24 метров пробил значительно выше цели. 
    • 32'
      Алейников получил мяч от Скворцова перед штрафной соперника и пытался отдать проникающий пас на Султонова, вот только эту комбинацию успел "прочитать" Ибрагимов. 
    • Угловой
      31'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Чайки". Бамматгереев навесил к дальней штанге, а там на выходе ошибся Митров, однако голкипера успел подстраховать Якушевич. 
    • Опасный момент
      30'
      МОМЕНТ! Арбузов получил мяч на левом фланге атаки и с 27 метров пробил в ближний угол. Игровой снаряд полетел по интересной траектории, поэтому Митров не без труда справился с угрозой!
    • 29'
      Затяжная позиционная атака получилась у ярославцев, в ходе которой Шакуро оказался с мячом на левом фланге и выполнил безадресный кросс к дальней штанге. Снаряд улетел за лицевую. 
    • 28'
      Удалось футболистам "Шинника" перехватить инициативу в эти минуты. Ярославцы много времени проводят на чужой половине поля и держат в постоянном напряжении оборону гостей. 
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Фёдоров выиграл борьбу в правой части штрафной гостей и сделал скидку немного назад на Султонова, а тот с отличной позиции пробил по воротам, но эту в последний момент заблокировал Зарыпбеков!
    • Угловой
      26'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Шинника". Последовал короткий розыгрыш, после которого Скворцов навесил к дальней штанге, а там пробить головой Загре не позволил Нестеров. 
    • 25'
      Косогоров получил мяч у правого края штрафной гостей, сместился в центр и готовился пробить по воротам с перспективной позиции, но ему своевременно помешал Ибрагимов. 
    • 24'
      Митров ошибся на своей половине поля, после чего Арбузов подхватил игровой снаряд на левом фланге и пытался навесить в штрафную, однако эту передачу остановил Загре. 
    • Угловой
      23'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Чайки". После навеса Бамматгереева мяч заметался по вратарской ярославцев, а затем Хохлачёв нарушил правила против Митрова. 
    • 22'
      Бамматгереев разогнал атаку своей команды и отдал пас в левую часть штрафной на Хохлачёва, который в одно касание пробил по воротам, но этот выстрел успел заблокировать Якушевич. 
    • 21'
      Косогоров с правого фланга отдал пас к ближнему углу вратарской на Скворцова, а тот ловким движением ушёл от Ибрагимова, а затем с отличной позиции пробил значительно левее створа. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты матча в Ярославле. Футболисты "Чайки" владеют преимуществом и создают моменты у ворот Митрова, однако открыть счёт гостям пока не удаётся. 
    • 19'
      Практически ничего не получается в стартовые минуты у футболистов "Шинника". Ярославцы очень часто используют сильные забросы, дабы перебраться на чужую половину поля. 
    • 18'
      Арбузов подхватил игровой снаряд в центральной части поля на левом фланге и пытался прорваться вперёд, вот только обыграть Косогорова у него не получилось. 
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТИЩЕ! Косогоров выбил мяч из своей штрафной точно на Янова, который с 17 метров плотно пробил по центру ворот. Митров с огромным трудом остановил этот выстрел!
    • Желтая карточка
      16'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Куль наказан предупреждением в составе "Шинника". Бамматгереев подхватил мяч в центре поля и рванул вперёд, а футболист ярославской команды откровенно уложил его на газон. 
    • Угловой
      15'
      Тут же ещё один корнер на правом фланге заработали ярославцы. Зинков выполнил перспективный кросс в центр штрафной, но никто из партнёров за мяч зацепиться не сумел. 
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Шинника". Последовал короткий розыгрыш, после которого Зинков пытался навесить в штрафную, но эту попытку заблокировал Николаев. 
    • Судья
      13'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Инал Танашев из Нальчика. Надеемся, что арбитр проведёт хороший матч и не допустит ошибок, которые повлияют на окончательный счёт. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Николаев выиграл верховую борьбу на чужой половине поля, после чего в него врезался Якушевич. Рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток. 
    • 11'
      С преимуществом в стартовые минуты действуют гости. Футболисты "Чайки" много времени проводят на чужой половине поля и пытаются найти варианты подхода к воротам Митрова. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Арбузов перехватил мяч на чужой половине поля и по левому флангу пытался продвинуться вперёд, но против него нарушил правила Косогоров. Право на перспективный стандарт получают гости. 
    • 9'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Чайки". Бамматгереев решился на удар с дальней дистанции, и игровой снаряд прошёл значительно левее цели. 
    • 8'
      Быстрая атака получилась у ярославцев, в ходе которой Шакуро получил мяч на левом фланге и прострелил в центр штрафной, однако эту передачу перехватил Зарыпбеков. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Загре ошибся на своей половине поля. Маляров мяч подхватил и отдал пас вперёд на Хохлачёва, а тот по центру ворвался в штрафную и с 12 метров стрельнул выше цели!
    • 6'
      Фёдоров подхватил игровой снаряд на чужой половине поля, после чего продвинулся вперёд и с дальней дистанции пробил по воротам. Зарыпбеков успел заблокировать эту попытку. 
    • Угловой
      5'
      Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Чайки". Со второй попытки Бамматгереев перспективно навесил в центр вратарской, но удара по воротам хозяев так и не последовало. 
    • Штанга
      4'
      МОМЕНТИЩЕ! Хохлачёв с правого фланга прострелил в ближнюю часть штрафной, откуда Арбузов неожиданно пробил в дальний угол. Штанга выручила ярославцев в этом эпизоде!
    • Дождь
      3'
      В очень непростых условиях сегодня приходится играть командам. В Ярославле ветрено и дождливо, поэтому многие футболисты утеплились. Посмотрим, как такая погода отразится на действиях команд. 
    • 2'
      Ярославцы вышли на эту встречу в белых футболках и тёмных трусах, футболисты "Чайки" играют в чёрном комплекте формы. Ворота Митрова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1/8 финала пути регионов Кубка России, в котором ярославский "Шинник" на своём поле будет принимать песчанокопскую "Чайку". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 29.2% пользователей.
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    Прогнозы 130
    Шинник 57.7% (75)
    X 21.5% (28)
    Чайка 20.8% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Чайка
    3.20
    3.35
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник 0:0 Чайка

    Исход игры
    Шинник
    57.7% (75)
    Ничья
    21.5% (28)
    Чайка
    20.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Шинник
    29.2% (38)
    2:1 Шинник
    19.2% (25)
    1:1 Ничья
    16.2% (21)
    1:2 Чайка
    8.5% (11)
    0:1 Чайка
    6.9% (9)
    2:0 Шинник
    2.3% (3)
    3:1 Шинник
    1.5% (2)
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