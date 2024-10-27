Тур: 16.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
История личных встреч
Уфа
Ротор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Среднее время на гол
150
225
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адаев Владислав
|2
|0.13
|Гуренко Артём
|2
|0.13
|Ложкин Владислав
|2
|0.13
|Агеян Мигран
|2
|0.13
|Кутин Денис
|1
|0.06
|Муллин Камиль
|1
|0.06
|Анисимов Андрей
|1
|0.06
|Корнюшин Даниил
|1
|0.06
|Пасевич Роман
|1
|0.06
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.19
|Мальцев Михаил
|2
|0.13
|Шумских Алексей
|1
|0.06
|Кухарчук Илья
|1
|0.06
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.06
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.06
|Болотов Евгений
|1
|0.06
|Морозов Владислав
|1
|0.06
|Таликин Дамир
|1
|0.06
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|7
|0
|Адаев Владислав
|3
|1
|Кутин Денис
|2
|1
|Карпов Вадим
|3
|0
|Анисимов Андрей
|3
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Теняев Александр
|2
|0
|Гыстаров Расул
|2
|0
|Агеян Мигран
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Гуренко Артём
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Захаров Глеб
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Исаев Шамиль
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прищепа Дмитрий
|4
|0
|Болотов Евгений
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Мальцев Михаил
|1
|1
|Шумских Алексей
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Касимов Тимур
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Пяткин Иван
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
3
Уфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ротор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
5
Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
19%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90
Забито
13
12
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
54%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
18%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
10
45%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Уфа 1:0 Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4
Ротор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0
Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0
Результаты матчей
Уфа
Ротор
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Уфа
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
411
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|19 - 11
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|28 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|6
|10
|0
|15 - 9
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 23
|24
|7.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 20
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 18
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 18
|15
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 22
|12
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Балтика
|Лисакович Виталий
|5
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|5
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ротор
Исход игры
Уфа
29.8% (36)
Ничья
41.3% (50)
Ротор
28.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (40)
0:1 Ротор
16.5% (20)
1:0 Уфа
14% (17)
2:1 Уфа
10.7% (13)
0:0 Ничья
7.4% (9)
1:2 Ротор
5% (6)
0:2 Ротор
1.7% (2)
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