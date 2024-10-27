Бочеров перехватил мяч на скорости на половине поля "Ротора", далее Валерий убежал с правой половины поля к левому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

Из центра поля последовал заброс на ход Тюрину по правому флангу, Владислав сыграл неудачно при обработке мяча и в итоге упустил его в аут.

Гуренко в центре поля нарушил правила против Плотникова. Игроки "Ротора" никуда не спеша разыграли стандарт.

Тюрин по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, но далее выйти на ударную позицию под давлением двух соперников у Владислава не получилось.

Шумских сместился на правый фланг и затем выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" на домашнем поле смотрелась лучше "Ротора", но всё же свои редкие голевые моменты команда Евгения Харлачёва реализовать не смогла. Будем надеяться, что вторая половина матча будет более яркой, а пока что немного отдохнём.

Анисимов попытался убежать в штрафую площадь по правой половине поля, но обыграть сразу нескольких соперников у Андрея не получилось.

Пасевич совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Ротора" спокойно выбили мяч на правый фланг.

С правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской волгоградского клуба, Чагров не очень удачно сыграл на выходе, но всё же не позволил Пасевичу добраться до мяча.

Пасевич с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Гуренко, который подключился к атаке, Артём забрался в небольшой офсайд.

После активного начала матча "Уфа" старается добавить и под конец первой половины матча, чтобы не уходить на перерыв при нулях на табло.

Мальцев получил заброс на ближний угол штрафной площади "Уфы" с левого фланга, Михаил в борьбе за мяч нарушил правила против Теняева.

Теняев получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре.

Поднялся Теняев после паузы, пока что капитан "Уфы" немного прихрамывает, но наверняка первый тайм Александр как минимум доиграет.

Из центра поля последовал заброс на ход Агееву к левому углу штрафной площади, Швецов опередил форварда "Уфы" и выбил мяч в аут.

Агеев с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Стоцкий подключился к атаке и пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

Ещё один угловой удалось заработать "Уфе". Бочеров выполнил подачу в центр штрафной площади, Кутин под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

В Уфе сегодня не самая лучшая погода, кажется, что идёт даже небольшой дождь, что только добавляет проблем футболистам в конце октября.

Швецов при развитии атаки по правому флангу выполнил безадресную передачу к штрафной площади, защитники "Уфы" без особого труда перехватили мяч.

Из глубины поля последовал заброс на ход Агееву по центру, Чагров выскочил далеко за пределы штрафной площади и выбил мяч на партнёра по команде.

Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уфы", Агеев под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Баклов поймал мяч без особого труда.

Очередной угловой у ворот "Ротора". Пасевич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Корнюшин под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, вновь мяч полетел слишком высоко.

Из глубины поля последовал заброс на ход Агеяну по правой половине поля, форвард "Уфы" забрался в офсайд.

В очень среднем темпе работают на поле "Ротор" и "Уфа" по-прежнему, с таким футболом остаётся рассчитывать только на стандарты.

21' Тюрин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч в очередной раз.

20' Гуренко на правом фланге нарушил правила против Камлашева. Игроки "Ротора" тщательно готовятся к стандарту.

19' Тюрин сместился на левый фланг и затем сделал прострел в центр штрафной площади, Агеев уже пробежал зону передачи и не смог завершить момент ударом по воротам.

18' Продолжает "Уфа" собирать угловые. На этот раз хозяева поля разыграли корнер, но затем ничего интересного на правом фланге также придумать не удалось.

17' Бочеров с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ротора" сыграли без ошибок в обороне и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

16' Анисимов с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Агеян выполнил прострел к центру штрафной, мяч попал в защитника "Ротора" и ушёл на угловой.

15' Вновь "Уфа" попыталась провести атаку по левой половине поля с помощью заброса, Гуренко на этот раз забрался в офсайд.

14' Гуренко в борьбе за мяч с Тюриным на левом фланге вылетел за пределы поля, Алексей Лапатухин показал, что всё было в рамках правил.

13' Против Семёнова в борьбе за верховой мяч в центре поля были нарушены правила. Игроки "Ротора" быстро разыграли стандарт.

12' "Уфа" пока что катает мяч на своей половине поля и не форсирует события. "Ротор" продолжает по большей части выжидать возможности для контратаки.

11' В достаточно плотной борьбе проходят первые минуты матча, пока что обе команды стараются развивать свои атаки за счёт длинных забросов к штрафной площади соперника.

10' Гуренко после прохода по левому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч.

9' Тюрин ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, в борьбе с соперником Владислав оказался на газоне, Алексей Лапатухин показал, что будет удар от ворот.

8' Карпов из аута с левого фланга вбросил мяч к лицевой линии поля, Анисимов под давлением соперника упустил мяч за пределы поля.

7' "Уфа" очень активно начала матч при своих болельщиках, пока что "Ротор" играет исключительно от обороны.

6' Пасевич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ротора" потеряли Анисимова, Андрей головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Второй угловой у ворот "Ротора". Пасевич на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, гости не без труда, но всё же смогли выбить мяч подальше от своих ворот.

4' Пасевич разыграл корнер с партнёром по команде, но затем на левом фланге игроки "Уфы" ничего интересного не придумали.

3' "Уфа" ответила своей атакой по флангу, которая завершилась подачей в штрафную площадь, Швецов не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

2' Тюрин совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь от углового флажка, защитники "Уфы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.