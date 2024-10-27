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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
Уфа
0:0
Перерыв
Ротор
0'
Прогнозы 120
Уфа 29.2% (35)
X 41.7% (50)
Ротор 29.2% (35)
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Ротор

История личных встреч

Уфа
Ротор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
0:0
ВЛА
0:1
ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаев Владислав 2 0.13
Гуренко Артём 2 0.13
Ложкин Владислав 2 0.13
Агеян Мигран 2 0.13
Кутин Денис 1 0.06
Муллин Камиль 1 0.06
Анисимов Андрей 1 0.06
Корнюшин Даниил 1 0.06
Пасевич Роман 1 0.06
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.19
Мальцев Михаил 2 0.13
Шумских Алексей 1 0.06
Кухарчук Илья 1 0.06
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.06
Лаврищев Дмитрий 1 0.06
Болотов Евгений 1 0.06
Морозов Владислав 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 7 0
Адаев Владислав 3 1
Кутин Денис 2 1
Карпов Вадим 3 0
Анисимов Андрей 3 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Гыстаров Расул 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Гуренко Артём 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Захаров Глеб 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Исаев Шамиль 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Болотов Евгений 3 0
Плотников Никита 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Шумских Алексей 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Касимов Тимур 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0

Результаты матчей

Уфа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3
Уфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ротор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
19%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Забито

13
12
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
54%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
18%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
10
45%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Уфа 1:0 Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4
Ротор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0
Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0

Результаты матчей

Уфа
Ротор

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Уфа
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
2
13
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 8 6 2 19 - 11 30
2.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
3.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 10 0 15 - 9 28
4.
Урал
 Заявка 16 7 5 4 23 - 17 26
5.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
6.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
7.
Ротор
 0:0 Заявка 16 5 8 3 12 - 9 23
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
10.
Енисей
 Заявка 16 6 2 8 16 - 20 20
11.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
12.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 16 3 6 7 11 - 18 15
17.
Уфа
 0:0 Заявка 16 2 6 8 13 - 22 12
18.
Тюмень
 Заявка 16 2 3 11 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Балтика
 Заявка 7 4 3 0 8 - 3 15
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
8.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
9.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Уфа
 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 16 6
17.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 0:0 Заявка 8 3 4 1 6 - 4 13
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
13.
Уфа
 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Шинник
 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Балтика Лисакович Виталий 5
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" на домашнем поле смотрелась лучше "Ротора", но всё же свои редкие голевые моменты команда Евгения Харлачёва реализовать не смогла. Будем надеяться, что вторая половина матча будет более яркой, а пока что немного отдохнём. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Алексей Лапатухин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Шумских сместился на правый фланг и затем выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 43'
    Тюрин по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, но далее выйти на ударную позицию под давлением двух соперников у Владислава не получилось. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Гуренко в центре поля нарушил правила против Плотникова. Игроки "Ротора" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • 41'
    Из центра поля последовал заброс на ход Тюрину по правому флангу, Владислав сыграл неудачно при обработке мяча и в итоге упустил его в аут. 
  • Штанга
    40'
    Бочеров перехватил мяч на скорости на половине поля "Ротора", далее Валерий убежал с правой половины поля к левому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 39'
    Поднялся Теняев после паузы, пока что капитан "Уфы" немного прихрамывает, но наверняка первый тайм Александр как минимум доиграет. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Теняев получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Мальцев получил заброс на ближний угол штрафной площади "Уфы" с левого фланга, Михаил в борьбе за мяч нарушил правила против Теняева. 
  • 36'
    После активного начала матча "Уфа" старается добавить и под конец первой половины матча, чтобы не уходить на перерыв при нулях на табло. 
  • Офсайд
    35'
    Пасевич с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Гуренко, который подключился к атаке, Артём забрался в небольшой офсайд. 
  • Опасный момент
    34'
    С правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской волгоградского клуба, Чагров не очень удачно сыграл на выходе, но всё же не позволил Пасевичу добраться до мяча. 
  • 33'
    Пасевич совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Ротора" спокойно выбили мяч на правый фланг. 
  • 32'
    Анисимов попытался убежать в штрафую площадь по правой половине поля, но обыграть сразу нескольких соперников у Андрея не получилось. 
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    • 31'
      В очень среднем темпе работают на поле "Ротор" и "Уфа" по-прежнему, с таким футболом остаётся рассчитывать только на стандарты. 
    • Офсайд
      30'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Агеяну по правой половине поля, форвард "Уфы" забрался в офсайд. 
    • Угловой
      29'
      Очередной угловой у ворот "Ротора". Пасевич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Корнюшин под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, вновь мяч полетел слишком высоко. 
    • 28'
      Из центра поля теперь уже последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уфы", Агеев под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Баклов поймал мяч без особого труда. 
    • 27'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Агееву по центру, Чагров выскочил далеко за пределы штрафной площади и выбил мяч на партнёра по команде. 
    • 26'
      Швецов при развитии атаки по правому флангу выполнил безадресную передачу к штрафной площади, защитники "Уфы" без особого труда перехватили мяч. 
    • 25'
      В Уфе сегодня не самая лучшая погода, кажется, что идёт даже небольшой дождь, что только добавляет проблем футболистам в конце октября. 
    • 24'
      Ещё один угловой удалось заработать "Уфе". Бочеров выполнил подачу в центр штрафной площади, Кутин под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 23'
      Агеев с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Стоцкий подключился к атаке и пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс на ход Агееву к левому углу штрафной площади, Швецов опередил форварда "Уфы" и выбил мяч в аут. 
    • 21'
      Тюрин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч в очередной раз. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Гуренко на правом фланге нарушил правила против Камлашева. Игроки "Ротора" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 19'
      Тюрин сместился на левый фланг и затем сделал прострел в центр штрафной площади, Агеев уже пробежал зону передачи и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      18'
      Продолжает "Уфа" собирать угловые. На этот раз хозяева поля разыграли корнер, но затем ничего интересного на правом фланге также придумать не удалось. 
    • Угловой
      17'
      Бочеров с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ротора" сыграли без ошибок в обороне и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 16'
      Анисимов с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Агеян выполнил прострел к центру штрафной, мяч попал в защитника "Ротора" и ушёл на угловой. 
    • Офсайд
      15'
      Вновь "Уфа" попыталась провести атаку по левой половине поля с помощью заброса, Гуренко на этот раз забрался в офсайд. 
    • Судья
      14'
      Гуренко в борьбе за мяч с Тюриным на левом фланге вылетел за пределы поля, Алексей Лапатухин показал, что всё было в рамках правил. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Против Семёнова в борьбе за верховой мяч в центре поля были нарушены правила. Игроки "Ротора" быстро разыграли стандарт. 
    • 12'
      "Уфа" пока что катает мяч на своей половине поля и не форсирует события. "Ротор" продолжает по большей части выжидать возможности для контратаки. 
    • 11'
      В достаточно плотной борьбе проходят первые минуты матча, пока что обе команды стараются развивать свои атаки за счёт длинных забросов к штрафной площади соперника. 
    • 10'
      Гуренко после прохода по левому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. 
    • 9'
      Тюрин ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, в борьбе с соперником Владислав оказался на газоне, Алексей Лапатухин показал, что будет удар от ворот.
    • 8'
      Карпов из аута с левого фланга вбросил мяч к лицевой линии поля, Анисимов под давлением соперника упустил мяч за пределы поля. 
    • 7'
      "Уфа" очень активно начала матч при своих болельщиках, пока что "Ротор" играет исключительно от обороны. 
    • Опасный момент
      6'
      Пасевич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ротора" потеряли Анисимова, Андрей головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      5'
      Второй угловой у ворот "Ротора". Пасевич на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, гости не без труда, но всё же смогли выбить мяч подальше от своих ворот. 
    • Угловой
      4'
      Пасевич разыграл корнер с партнёром по команде, но затем на левом фланге игроки "Уфы" ничего интересного не придумали. 
    • 3'
      "Уфа" ответила своей атакой по флангу, которая завершилась подачей в штрафную площадь, Швецов не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 2'
      Тюрин совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь от углового флажка, защитники "Уфы" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Свисток
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Уфа" сегодня при своих болельщиках должна стараться исправлять положение и после двух поражений подряд цеплять хоть какие-то очки в противостоянии с "Ротором", чтобы уж совсем не увязнуть в зоне вылета. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Лапатухин из Москвы. Помогать ему на бровках будут Александр Приходько из Москвы и Игорь Золотарёв из Брянска. Резервным арбитром на этот матч назначен Ян Марушко из Самары. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 16 тура Первой лиги между "Уфой" и "Ротором" из Волгограда. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Уфа 29.2% (35)
    X 41.7% (50)
    Ротор 29.2% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ротор
    2.95
    2.95
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ротор

    Исход игры
    Уфа
    29.8% (36)
    Ничья
    41.3% (50)
    Ротор
    28.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.54% (23)
    Меньше
    79.46% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (40)
    0:1 Ротор
    16.5% (20)
    1:0 Уфа
    14% (17)
    2:1 Уфа
    10.7% (13)
    0:0 Ничья
    7.4% (9)
    1:2 Ротор
    5% (6)
    0:2 Ротор
    1.7% (2)
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