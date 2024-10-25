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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
Уфа
 
Позже
Ротор
Прогнозы 44
Уфа 31.8% (14)
X 40.9% (18)
Ротор 27.3% (12)
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История личных встреч

Уфа
Ротор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
0:0
ВЛА
0:1
ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаев Владислав 2 0.13
Гуренко Артём 2 0.13
Ложкин Владислав 2 0.13
Агеян Мигран 2 0.13
Кутин Денис 1 0.07
Муллин Камиль 1 0.07
Анисимов Андрей 1 0.07
Корнюшин Даниил 1 0.07
Пасевич Роман 1 0.07
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.2
Мальцев Михаил 2 0.13
Шумских Алексей 1 0.07
Кухарчук Илья 1 0.07
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.07
Лаврищев Дмитрий 1 0.07
Болотов Евгений 1 0.07
Морозов Владислав 1 0.07
Таликин Дамир 1 0.07

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 7 0
Адаев Владислав 3 1
Кутин Денис 2 1
Карпов Вадим 3 0
Анисимов Андрей 3 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Гыстаров Расул 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Гуренко Артём 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Захаров Глеб 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Исаев Шамиль 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Болотов Евгений 3 0
Плотников Никита 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Шумских Алексей 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Касимов Тимур 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0

Результаты матчей

Уфа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ротор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3
Уфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ротор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Уфа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ротор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
10%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
19%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Забито

13
12
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
54%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
4
18%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
10
45%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Уфа 1:0 Уфа - Шинник 0:1 Уфа - Черноморец Нв 0:3 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4
Ротор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ротор - КАМАЗ 1:0 Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0
Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0

Результаты матчей

Уфа
Ротор

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Уфа
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
2
13
2
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
2.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
3.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 9 0 14 - 8 27
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
10.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
11.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 4 6 5 18 - 25 18
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 15 1 3 11 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
6.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
10.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Тюмень Шавлохов Давид 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Уфа 31.8% (14)
    X 40.9% (18)
    Ротор 27.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Прогнозы на матч Уфа - Ротор

    Исход игры
    Уфа
    31.8% (14)
    Ничья
    40.9% (18)
    Ротор
    27.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.81% (10)
    Меньше
    76.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (14)
    0:1 Ротор
    22.7% (10)
    2:1 Уфа
    20.5% (9)
    0:0 Ничья
    9.1% (4)
    1:0 Уфа
    9.1% (4)
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