"Чайка" в прошлом туре дважды вела против "Арсенала", но нанести тулякам первое поражение в сезоне не удалось - 2:2. Команда Евгения Калешина в середине турнирной таблицы.

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Напомним, что "Алания" после победы над "Соколом" с минимальным счётом покинула зону вылета, при этом в последних матчах ворота Солдатенко поразила только "Балтика".