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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
Алания
 
Позже
Чайка
Прогнозы 42
Алания 59.5% (25)
X 35.7% (15)
Чайка 4.8% (2)
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Алания
Ничья
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История личных встреч

Алания
Чайка

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.2
Долгов Павел 2 0.13
Нафиков Виктор 2 0.13
Хадарцев Батраз 1 0.07
Абдоков Нури 1 0.07
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 4 0.27
Хохлачёв Александр 3 0.2
Янов Данила 3 0.2
Библик Станислав 2 0.13
Маляров Никита 1 0.07
Нестеров Александр 1 0.07
Бамматгереев Муслим 1 0.07
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.07

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Багаев Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 3 1
Хохлачёв Александр 4 0
Маляров Никита 3 0
Кармаев Никита 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Руденко Владислав 1 0
Янов Данила 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Штепа Михаил 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0

Результаты матчей

Алания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Чайка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Чайка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
12
Алания
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Чайка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0
Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0
Чайка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чайка - Арсенал Тула 2:2 Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0
Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0

Результаты матчей

Алания
Чайка

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Алания
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
2.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
3.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 9 0 14 - 8 27
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
10.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
11.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 4 6 5 18 - 25 18
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 15 1 3 11 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
6.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
10.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Тюмень Шавлохов Давид 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Алания 59.5% (25)
    X 35.7% (15)
    Чайка 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Чайка
    3.25
    3.50
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    Прогнозы на матч Алания - Чайка

    Исход игры
    Алания
    59.5% (25)
    Ничья
    35.7% (15)
    Чайка
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.83% (11)
    Меньше
    73.17% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    1:0 Алания
    28.6% (12)
    2:1 Алания
    23.8% (10)
    2:0 Алания
    4.8% (2)
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