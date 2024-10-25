Тур: 16.
История личных встреч
Алания
Чайка
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.2
|Долгов Павел
|2
|0.13
|Нафиков Виктор
|2
|0.13
|Хадарцев Батраз
|1
|0.07
|Абдоков Нури
|1
|0.07
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|4
|0.27
|Хохлачёв Александр
|3
|0.2
|Янов Данила
|3
|0.2
|Библик Станислав
|2
|0.13
|Маляров Никита
|1
|0.07
|Нестеров Александр
|1
|0.07
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.07
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.07
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|1
|Татаев Алексей
|4
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Багаев Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|3
|1
|Хохлачёв Александр
|4
|0
|Маляров Никита
|3
|0
|Кармаев Никита
|2
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Янов Данила
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|Арбузов Ярослав
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
Результаты матчей
Алания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Чайка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Алания
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Чайка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
12
Алания
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Чайка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
4
25%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
2
18%
5
26%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2 Алания - Черноморец Нв 2:0
Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0
Чайка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чайка - Арсенал Тула 2:2 Чайка - Знамя Труда 2:0 Чайка - КАМАЗ 0:0 Сочи - Чайка 5:0
Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0
Результаты матчей
Алания
Чайка
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Алания
Чайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
62
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
96
213
69
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|28 - 12
|29
|2.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|17 - 10
|27
|3.
|Заявка
|15
|6
|9
|0
|14 - 8
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 17
|24
|6.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 16
|20
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 25
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 11
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|8 - 18
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 4
Прогнозы на матч Алания - Чайка
Исход игры
Алания
59.5% (25)
Ничья
35.7% (15)
Чайка
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.83% (11)
Меньше
73.17% (30)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (14)
1:0 Алания
28.6% (12)
2:1 Алания
23.8% (10)
2:0 Алания
4.8% (2)
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