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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 12.
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Перу
FIFA #38
Прогнозы 121
Аргентина 96.7% (117)
X 2.5% (3)
Перу 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аргентина
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
6
Балерди
Леонардо
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
8
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
22
Мартинес
Лаутаро
9
Альварес
Хулиан
1
Гальесе
Педро
5
Самбрано
Очандарте
15
Араухо
Мигель
22
Кальенс
Александр
7
Поло Энди
19
Сонне
Оливер
13
Кастильо
Хесус
10
Пенья
Серхио
17
Адвинкула
Луис
9
Герреро
Паоло
23
Валера
Алекс
Аргентина
4-3-3
Перу
3-5-2

История личных встреч

Аргентина
Перу

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

КА
2:0
Ч2КЮА
0:2
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
0:2
Ч2КЮА
0:0
Ч2КЮА
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 0.55
Отаменди Николас 3 0.27
Мартинес Лаутаро 2 0.18
Гонсалес Николас 2 0.18
Альварес Хулиан 2 0.18
Фернандес Энцо 1 0.09
Тальяфико Николас 1 0.09
Дибала Пауло 1 0.09
Макаллистер Алексис 1 0.09
Альмада Тьяго 1 0.09
Ди Мария Анхель 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Молина Науэль 0 0
Пас Николас 0 0
Гарначо Алехандро 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йотун Йошимар 1 0.09
Кальенс Александр 1 0.09
Араухо Мигель 1 0.09
Валера Алекс 0 0
Гримальдо Жоао 0 0
Киспе Пьеро 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 1 0
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 1
Вильдер Картахена 4 0
Лопес Маркос 4 0
Йотун Йошимар 2 0
Рейна Брайан 2 0
Герреро Паоло 1 0
Корсо Альдо 1 0
Самбрано Очандарте 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Тапия Ренато 1 0
Кальенс Александр 1 0
Араухо Мигель 1 0
Кастильо Хесус 1 0

Результаты матчей

Аргентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Перу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аргентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Перу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
3
Аргентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Перу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
100%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

20
4
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
25%
61-75
6
30%
2
50%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Парагвай - Аргентина 2:1 Аргентина - Боливия 6:0 Венесуэла - Аргентина 1:1 Колумбия - Аргентина 2:1
Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3
Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перу - Чили 0:0 Бразилия - Перу 4:0 Перу - Уругвай 1:0 Эквадор - Перу 1:0
Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Перу - Канада 0:1 Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1

Результаты матчей

Аргентина
Перу

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Перу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
3
8
4
7
1.5
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 11 7 1 3 20 - 7 22
2.
Уругвай
 Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
3.
Эквадор
 1:0 Заявка 12 6 4 2 11 - 4 19
4.
Колумбия
 0:1 Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
5.
Бразилия
 Заявка 11 5 2 4 16 - 10 17
6.
Парагвай
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
7.
Боливия
 Заявка 12 4 1 7 13 - 27 13
8.
Венесуэла
 Заявка 11 2 6 3 9 - 11 12
9.
Перу
 Заявка 11 1 4 6 3 - 14 7
10.
Чили
 Заявка 11 1 3 7 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Парагвай
 Заявка 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Аргентина
 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
5.
Эквадор
 1:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 11
6.
Бразилия
 Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
7.
Боливия
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Венесуэла
 Заявка 6 2 4 0 6 - 2 10
9.
Перу
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
2.
Эквадор
 1:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
3.
Бразилия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
4.
Колумбия
 0:1 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
5.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
6.
Парагвай
 Заявка 6 0 4 2 2 - 4 4
7.
Боливия
 Заявка 6 1 0 5 3 - 20 3
8.
Венесуэла
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
9.
Перу
 Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1
10.
Чили
 Заявка 6 0 1 5 1 - 14 1
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 6 (2)
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Бразилия Рафинья Диас 4 (1)
Парагвай Санабрия Антонио 4
Колумбия Диас Луис 4
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Перу Вильдер Картахена 4
Уругвай Нандес Найтан 4
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует вас на игре отбора на ЧМ-2026 от Южной Америки. В очном матче сыграют Аргентина и Перу.

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2024, осталось 22 минуты.



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Прогнозы 121
Аргентина 96.7% (117)
X 2.5% (3)
Перу 0.8% (1)
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Аргентина
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аргентина - Перу

Исход игры
Аргентина
96.7% (117)
Ничья
2.5% (3)
Перу
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
22.43% (24)
Нет
77.57% (83)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
38% (46)
3:0 Аргентина
21.5% (26)
2:1 Аргентина
11.6% (14)
1:0 Аргентина
7.4% (9)
3:1 Аргентина
5% (6)
4:1 Аргентина
1.7% (2)
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