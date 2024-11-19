Тур: 12.
Прогноз на матч от Liveresult
19
Сонне
Оливер
10
Пенья
Серхио
23
Валера
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сонне ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ромеро ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ривера ХосеНападающий
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
История личных встреч
Аргентина
Перу
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6
|0.55
|Отаменди Николас
|3
|0.27
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.18
|Гонсалес Николас
|2
|0.18
|Альварес Хулиан
|2
|0.18
|Фернандес Энцо
|1
|0.09
|Тальяфико Николас
|1
|0.09
|Дибала Пауло
|1
|0.09
|Макаллистер Алексис
|1
|0.09
|Альмада Тьяго
|1
|0.09
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Пас Николас
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йотун Йошимар
|1
|0.09
|Кальенс Александр
|1
|0.09
|Араухо Мигель
|1
|0.09
|Валера Алекс
|0
|0
|Гримальдо Жоао
|0
|0
|Киспе Пьеро
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|4
|1
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Лопес Маркос
|4
|0
|Йотун Йошимар
|2
|0
|Рейна Брайан
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Корсо Альдо
|1
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Кальенс Александр
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Перу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аргентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Перу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
3
Аргентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Перу
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
100%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
20
4
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
25%
61-75
6
30%
2
50%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
3
23%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Парагвай - Аргентина 2:1 Аргентина - Боливия 6:0 Венесуэла - Аргентина 1:1 Колумбия - Аргентина 2:1
Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3
Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перу - Чили 0:0 Бразилия - Перу 4:0 Перу - Уругвай 1:0 Эквадор - Перу 1:0
Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Перу - Канада 0:1 Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1
Результаты матчей
Аргентина
Перу
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
8 раз 73%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Перу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
38
47
38
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|11 - 4
|19
|4.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 10
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 27
|13
|8.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 11
|12
|9.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 14
|7
|10.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|2.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|3.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|4.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|6.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 20
|3
|8.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|9.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|10.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Месси Лионель
|6 (2)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Бразилия
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Парагвай
|Санабрия Антонио
|4
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Перу
|Вильдер Картахена
|4
|Уругвай
|Нандес Найтан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина - Перу
Исход игры
Аргентина
96.7% (117)
Ничья
2.5% (3)
Перу
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
22.43% (24)
Нет
77.57% (83)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
38% (46)
3:0 Аргентина
21.5% (26)
2:1 Аргентина
11.6% (14)
1:0 Аргентина
7.4% (9)
3:1 Аргентина
5% (6)
4:1 Аргентина
1.7% (2)
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