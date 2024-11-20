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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 12.
Бразилия
FIFA #5
0:0
Первый тайм: 42'
Уругвай
FIFA #14
0'
41' Желтая карточка
Угарте Мануэль

Ход матча

41'
 
Угарте Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 125
Бразилия 87.2% (109)
X 7.2% (9)
Уругвай 5.6% (7)
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Бразилия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
14
Габриэль
дос
Сантос
16
Абнер
15
Жерсон
Сантос
5
Гимараэс
Бруно
20
Савио
III
10
Рафинья
Диас
7
Винисиус
Жуниор
9
Жезус
Игор
1
Рочет
Серхио
13
Варела
Гильермо
2
Хименес
Хосе
16
Оливера
Матиас
3
Сараччи
Марсело
15
Вальверде
Федерико
5
Угарте
Мануэль
6
Бентанкур
Родриго
11
Пельистри
Факундо
9
Нуньес
Дарвин
20
Араухо
Максимилиано
Бразилия
4-2-3-1
Уругвай
4-3-3

История личных встреч

Бразилия
Уругвай

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КА
0:0
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
4:1
Ч2КЮА
0:2
ТМС
0:1
Ч2КЮА
1:4
Ч2КЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.83

Среднее время на гол

36
49

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 4 (2) 0.33
Родриго 3 0.25
Неймар 2 0.17
Энрике Луис IX 2 0.17
Жезус Игор 1 0.08
Маркиньос Маркос 1 0.08
Перейра Андреас 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Гимараэс Бруно 0 0
Савио III 0 0
Пакета Лукас 0 0
Винисиус Жуниор 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.42
Де ла Крус Николас 3 0.25
Оливера Матиас 1 0.08
Агирре Родриго 1 0.08
Вальверде Федерико 1 0.08
Каноббио Агустин 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Угарте Мануэль 1 0.08
Араухо Максимилиано 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Пакета Лукас 2 0
Вандерсон V 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Данило Луис 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Лукас Моура 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Лоди Ренан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 4 0
Вальверде Федерико 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Оливера Матиас 2 0
Винья Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Агирре Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Фонсека Николас 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Родригес Брайан 1 0

Результаты матчей

Бразилия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Уругвай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Уругвай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
9
Бразилия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Уругвай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венесуэла - Бразилия 1:1 Бразилия - Перу 4:0 Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0
Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4
Уругвай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уругвай - Колумбия 3:2 Уругвай - Эквадор 0:0 Перу - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0
Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1 Канада - Уругвай 2:2 Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1

Результаты матчей

Бразилия
Уругвай

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
2
3
2.5
3
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 12 8 1 3 21 - 7 25
2.
Уругвай
 0:0 Заявка 12 5 5 2 16 - 8 20
3.
Эквадор
 Заявка 12 6 4 2 11 - 4 19
4.
Колумбия
 Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
5.
Бразилия
 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 10 18
6.
Парагвай
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
7.
Боливия
 Заявка 12 4 1 7 13 - 27 13
8.
Венесуэла
 2:4 Заявка 12 2 6 4 11 - 15 12
9.
Чили
 4:2 Заявка 12 2 3 7 9 - 20 9
10.
Перу
 0:1 Заявка 12 1 4 7 3 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Уругвай
 0:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Колумбия
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Парагвай
 Заявка 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Бразилия
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 3 11
6.
Эквадор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 11
7.
Боливия
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Венесуэла
 2:4 Заявка 6 2 4 0 6 - 2 10
9.
Чили
 4:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
10.
Перу
 0:1 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
2.
Эквадор
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
3.
Бразилия
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
4.
Уругвай
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
5.
Колумбия
 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
6.
Парагвай
 Заявка 6 0 4 2 2 - 4 4
7.
Боливия
 Заявка 6 1 0 5 3 - 20 3
8.
Венесуэла
 2:4 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
9.
Перу
 0:1 Заявка 6 0 1 5 0 - 10 1
10.
Чили
 4:2 Заявка 6 0 1 5 1 - 14 1
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 6 (3)
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Бразилия Рафинья Диас 4 (1)
Парагвай Санабрия Антонио 4
Колумбия Диас Луис 4
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Перу Вильдер Картахена 4
Уругвай Нандес Найтан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур получил жёлтую карточку за срыв атаки. У радиуса своей штрафной площади Бентанкур нарушил правила против Винисиуса. 
  • Опасный момент
    39'
    Вальверде спокойно прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 38'
    Савио с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Рафинья старался сохранить мяч в поле из последних сил, но всё же упустил его за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Жезус в центре поля нарушил правила против Угарте. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 36'
    Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, при таком футболе команды вполне могут уйти и при нулях на табло. 
  • 35'
    Пельистри разогнал атаку по правому флангу, но затем Факундо сделал слабую передачу на ход Вареле по флангу, Абнер прочитал момент и уверенно перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    34'
    Рафинья с правой половины поля сделал смещение на левую половину, а затем пробил в правый угол ворот от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 33'
    Старается сборная Бразилии при своих болельщиках играть первым номером, но всё же с созданием качественных моментов у команды Доривала Жуниора немало проблем. 
  • 32'
    Савио совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч. 
  • 31'
    Вальверде со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Эдерсон всё более-менее контролировал. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Жерсон на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Пельистри. Игроки сборной Уругвая заработали довольно опасный стандарт. 
  • 29'
    Рафинья с дальней дистанции пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Уругвая. 
  • Угловой
    28'
    Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Уругвая вновь сыграли без ошибок в обороне, мяч сразу же был выбит в аут. 
  • 27'
    Савио совершил проход по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Сараччи и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    26'
    Гимараэс из центра поля выполнил отличную передачу на ход Рафинье к левому углу штрафной площади, Рафинья забрался в небольшой офсайд, но и по воротам пробить ему как следует в итоге не дали. 
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    • Угловой
      25'
      Вальверде с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Пельистри неудачно сыграл головой и отправил его за лицевую линию поля. 
    • 24'
      Бентанкур при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Пельистри догнал мяч и в касание направил его во вратарскую, мяч попал в Габриэля и ушёл на угловой. 
    • 23'
      Удалось сборной Уругвая провести неплохую атаку по левому флангу, которая завершилась передачей от Нуньеса в центр штрафной площади, Пельистри плохо подстроился под мяч и в итоге упустил шанс пробить по воротам. 
    • Угловой
      22'
      Вальверде с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 21'
      Бентанкур выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу, Гильермо под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 20'
      Слишком сильная последовала передача на ход Абнеру по левому флангу на этот раз, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 19'
      Пока что в среднем темпе проходит у нас игра сегодня, что и позволяет Уругваю по большей части спокойно играть от обороны. 
    • 18'
      Габриэль с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники сборной Уругвая сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Вновь бразильцы слишком рьяно боролись за мяч у штрафной площади сборной Уругвая, на этот раз Гимараэс в подкате зацепил Угарте. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Абнер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Пельистри. 
    • 15'
      Совсем недавно сборная Колумбии закончила домашний матч против Эквадора. Колумбия умудрилась проиграть со счётом 0:1, при этом играя в большинстве с 34-й минуты. Теперь в случае победы Бразилия поднимется на чистое второе место. 
    • Судья
      14'
      Винисиус по левой половине поля убежал в штрафную площадь и с большим желанием под давлением соперника упал на газон, пенальти конечно же назначен не был. 
    • 13'
      Пельистри получил хорошую передачу на ход по правому флангу от Бентанкура, далее Факундо выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Бразилии сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Против Гимараэса были нарушены правила в центре поля. Сам Бруно достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • 11'
      Пельистри совершил рывок по правому флангу, но Факундо без поддержки партнёров по команде был загнан к угловому флажку, где под давлением двух соперников потерял мяч. 
    • 10'
      Савио попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Савио в итоге передержал мяч и благополучно потерял его. 
    • 9'
      Поднялся Рочет после паузы, всё нормально с голкипером сборной Уругвая, Серхио готов продолжать матч. Фол был само собой со стороны Жерсона. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Рочет получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи сборной Уругвая, пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Рафинья хорошо поработал на левой половине поля и выполнил обостряющую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Жерсону, Рочет выскочил из ворот и в прыжке перехватил мяч, но при этом столкнулся с соперником. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Против Савио были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Бразилии не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 5'
      Рочет попал под прессинг у правого угла вратарской и неудачно сыграл ногами, но защитники сборной Уругвая успели подстраховать своего голкипера и выбили мяч в аут. 
    • 4'
      Данило разогнал атаку по правому флангу, Луис успешно обыграл пару соперников, а затем через Жерсона доставил мяч к правому углу штрафной площади, Винисиус и Савио не разобрались между собой, в итоге Винисиус под давлением собственного партнёра по команде не попал в ближний угол ворот. 
    • 3'
      Габриэль из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Винисиуса, защитники сборной Уругвая сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Судья
      2'
      Пельистри попытался разогнать атаку по правой половине поля, под давлением соперника Факундо оказался на газоне, но нарушение правил не было зафиксировано. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки, Бразилия вполне может попытаться выбраться на второе место в отборочном турнире, но конечно же для этого сегодня команде Доривала Жуниора нужна только победа. 
    • До матча
    • Напомним, что сборная Бразилии на данный момент идёт на четвёртой позиции в отборочном этапе с 17 очками, а Уругвай с 19 очками делит 2-3 позиции. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 12 тура отборочного этапа в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года между сборными Бразилии и Уругвая. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Уругвай.
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    Прогнозы 125
    Бразилия 87.2% (109)
    X 7.2% (9)
    Уругвай 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Уругвай
    3.70
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    6.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Уругвай

    Исход игры
    Бразилия
    87.3% (110)
    Ничья
    7.1% (9)
    Уругвай
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (73)
    Меньше
    33.64% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    50.8% (64)
    1:0 Бразилия
    15.1% (19)
    2:0 Бразилия
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:2 Бразилия
    2.4% (3)
    1:2 Уругвай
    2.4% (3)
    3:1 Бразилия
    1.6% (2)
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