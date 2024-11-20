Рафинья с правой половины поля сделал смещение на левую половину, а затем пробил в правый угол ворот от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Пельистри разогнал атаку по правому флангу, но затем Факундо сделал слабую передачу на ход Вареле по флангу, Абнер прочитал момент и уверенно перехватил мяч.

Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, при таком футболе команды вполне могут уйти и при нулях на табло.

Жезус в центре поля нарушил правила против Угарте. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Савио с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Рафинья старался сохранить мяч в поле из последних сил, но всё же упустил его за лицевую линию.

Вальверде спокойно прошёл к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур получил жёлтую карточку за срыв атаки. У радиуса своей штрафной площади Бентанкур нарушил правила против Винисиуса.

Гимараэс из центра поля выполнил отличную передачу на ход Рафинье к левому углу штрафной площади, Рафинья забрался в небольшой офсайд, но и по воротам пробить ему как следует в итоге не дали.

Савио совершил проход по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Сараччи и ушёл на угловой.

Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Уругвая вновь сыграли без ошибок в обороне, мяч сразу же был выбит в аут.

Рафинья с дальней дистанции пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Уругвая.

Жерсон на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Пельистри. Игроки сборной Уругвая заработали довольно опасный стандарт.

Вальверде со стандарта пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Эдерсон всё более-менее контролировал.

Савио совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч.

Старается сборная Бразилии при своих болельщиках играть первым номером, но всё же с созданием качественных моментов у команды Доривала Жуниора немало проблем.

25' Вальверде с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Пельистри неудачно сыграл головой и отправил его за лицевую линию поля.

24' Бентанкур при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Пельистри догнал мяч и в касание направил его во вратарскую, мяч попал в Габриэля и ушёл на угловой.

23' Удалось сборной Уругвая провести неплохую атаку по левому флангу, которая завершилась передачей от Нуньеса в центр штрафной площади, Пельистри плохо подстроился под мяч и в итоге упустил шанс пробить по воротам.

22' Вальверде с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

21' Бентанкур выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу, Гильермо под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

20' Слишком сильная последовала передача на ход Абнеру по левому флангу на этот раз, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

19' Пока что в среднем темпе проходит у нас игра сегодня, что и позволяет Уругваю по большей части спокойно играть от обороны.

18' Габриэль с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники сборной Уругвая сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч.

17' Вновь бразильцы слишком рьяно боролись за мяч у штрафной площади сборной Уругвая, на этот раз Гимараэс в подкате зацепил Угарте.