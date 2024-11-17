Тур: 12.
История личных встреч
Бразилия
Уругвай
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
1.83
Среднее время на гол
36
49
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
56
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|4 (2)
|0.36
|Родриго
|3
|0.27
|Неймар
|2
|0.18
|Энрике Луис IX
|2
|0.18
|Жезус Игор
|1
|0.09
|Маркиньос Маркос
|1
|0.09
|Перейра Андреас
|1
|0.09
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.09
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.09
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Винисиус Жуниор
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|5 (1)
|0.45
|Де ла Крус Николас
|3
|0.27
|Оливера Матиас
|1
|0.09
|Агирре Родриго
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Каноббио Агустин
|1
|0.09
|Араухо Рональд
|1
|0.09
|Угарте Мануэль
|1
|0.09
|Араухо Максимилиано
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Вандерсон V
|2
|0
|Жоэлинтон
|0
|1
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|4
|0
|Вальверде Федерико
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Агирре Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Касерес Себастьян
|1
|0
|Родригес Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Уругвай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Уругвай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
9
Бразилия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Уругвай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венесуэла - Бразилия 1:1 Бразилия - Перу 4:0 Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0
Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4
Уругвай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уругвай - Колумбия 3:2 Уругвай - Эквадор 0:0 Перу - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0
Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1 Канада - Уругвай 2:2 Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1
Результаты матчей
Бразилия
Уругвай
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Уругвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
42
23
33
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
65
29
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 8
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 4
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|6 - 5
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 25
|12
|8.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 11
|12
|9.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 14
|7
|10.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|2.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|3.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|6.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|7.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 20
|3
|8.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|9.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|10.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Месси Лионель
|6 (2)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Бразилия
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Парагвай
|Санабрия Антонио
|4
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Перу
|Вильдер Картахена
|4
|Уругвай
|Нандес Найтан
|4
Прогнозы на матч Бразилия - Уругвай
Исход игры
Бразилия
89.2% (33)
Ничья
8.1% (3)
Уругвай
2.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (26)
Меньше
23.53% (8)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
62.2% (23)
1:1 Ничья
8.1% (3)
2:0 Бразилия
8.1% (3)
3:2 Бразилия
5.4% (2)
1:0 Бразилия
5.4% (2)
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