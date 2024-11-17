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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 12.
Бразилия
FIFA #5
 
Позже
Уругвай
FIFA #14
Прогнозы 37
Бразилия 89.2% (33)
X 8.1% (3)
Уругвай 2.7% (1)
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Бразилия
Ничья
Уругвай
3.70
5.50
5.90
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История личных встреч

Бразилия
Уругвай

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КА
0:0
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
4:1
Ч2КЮА
0:2
ТМС
0:1
Ч2КЮА
1:4
Ч2КЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
1.83

Среднее время на гол

36
49

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
56

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 4 (2) 0.36
Родриго 3 0.27
Неймар 2 0.18
Энрике Луис IX 2 0.18
Жезус Игор 1 0.09
Маркиньос Маркос 1 0.09
Перейра Андреас 1 0.09
Габриэль дос Сантос 1 0.09
Мартинелли Габриэл 1 0.09
Гимараэс Бруно 0 0
Савио III 0 0
Пакета Лукас 0 0
Винисиус Жуниор 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.45
Де ла Крус Николас 3 0.27
Оливера Матиас 1 0.09
Агирре Родриго 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Каноббио Агустин 1 0.09
Араухо Рональд 1 0.09
Угарте Мануэль 1 0.09
Араухо Максимилиано 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Винья Матиас 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Пакета Лукас 2 0
Вандерсон V 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Данило Луис 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Лукас Моура 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Лоди Ренан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 4 0
Вальверде Федерико 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Оливера Матиас 2 0
Винья Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Агирре Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Фонсека Николас 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Родригес Брайан 1 0

Результаты матчей

Бразилия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Уругвай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Уругвай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
9
Бразилия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Уругвай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венесуэла - Бразилия 1:1 Бразилия - Перу 4:0 Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0
Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4
Уругвай
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Уругвай - Колумбия 3:2 Уругвай - Эквадор 0:0 Перу - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0
Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1 Канада - Уругвай 2:2 Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1

Результаты матчей

Бразилия
Уругвай

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
2
3
2.5
3
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 11 7 1 3 20 - 7 22
2.
Уругвай
 Заявка 11 5 4 2 16 - 8 19
3.
Колумбия
 Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
4.
Бразилия
 Заявка 11 5 2 4 16 - 10 17
5.
Эквадор
 Заявка 11 5 4 2 10 - 4 16
6.
Парагвай
 Заявка 11 4 4 3 6 - 5 16
7.
Боливия
 Заявка 11 4 0 7 11 - 25 12
8.
Венесуэла
 Заявка 11 2 6 3 9 - 11 12
9.
Перу
 Заявка 11 1 4 6 3 - 14 7
10.
Чили
 Заявка 11 1 3 7 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Колумбия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Парагвай
 Заявка 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Аргентина
 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
5.
Эквадор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 11
6.
Бразилия
 Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
7.
Венесуэла
 Заявка 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
9.
Перу
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
10.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
2.
Бразилия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
3.
Колумбия
 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
6.
Парагвай
 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 Заявка 6 1 0 5 3 - 20 3
8.
Венесуэла
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
9.
Перу
 Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1
10.
Чили
 Заявка 6 0 1 5 1 - 14 1
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 6 (2)
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Бразилия Рафинья Диас 4 (1)
Парагвай Санабрия Антонио 4
Колумбия Диас Луис 4
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Перу Вильдер Картахена 4
Уругвай Нандес Найтан 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 37
    Бразилия 89.2% (33)
    X 8.1% (3)
    Уругвай 2.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Уругвай
    3.70
    5.50
    5.90
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    Прогнозы на матч Бразилия - Уругвай

    Исход игры
    Бразилия
    89.2% (33)
    Ничья
    8.1% (3)
    Уругвай
    2.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (26)
    Меньше
    23.53% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    62.2% (23)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    2:0 Бразилия
    8.1% (3)
    3:2 Бразилия
    5.4% (2)
    1:0 Бразилия
    5.4% (2)
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