Стадион: Сапуто.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
23
Кларк
Кейден
10
Дюк
Брайс
18
Амадор
Педру
11
Леннон
Брукс
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
23 Кларк КейденПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бугай ДавидЗащитник
-
46 Пирс ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
История личных встреч
ФК Монреаль
Атланта Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Среднее время на гол
65
80
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Среднее время на гол
37
80
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|11 (1)
|0.32
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.18
|Кларк Кейден
|4
|0.12
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.12
|Ласситер Ариэль
|3
|0.09
|Дюк Брайс
|3
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.06
|Янков Доминик
|2
|0.06
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самюэль
|1
|0.03
|Фернандо Алварез
|1
|0.03
|Пирс Том
|1
|0.03
|Салиба Натан
|1
|0.03
|Тойе Мейсон
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|9
|0.26
|Риос Даниэль
|7
|0.21
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.18
|Тьяре Джамал
|6
|0.18
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.15
|Миранчук Алексей
|3 (2)
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Грегерсен Стиан
|2
|0.06
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Вулфф Тайлер
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|8
|1
|Кэмпбелл Джордж
|8
|0
|Салиба Натан
|6
|1
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Фернандо Алварез
|3
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Пирс Том
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Кларк Кейден
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|8
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Маккарти Дэкс
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
9
ФК Монреаль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Атланта Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
33
15
Упущенные победы
14
23
ФК Монреаль
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Атланта Юнайтед
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
39
17
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
28
16
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
8
29%
3
19%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
4%
3
14%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
7
30%
6
27%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
22%
5
23%
76-90
Забито
19
30
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
4
21%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
7
37%
5
17%
61-75
4
21%
7
23%
76-90
Пропущено
42
27
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
10%
2
7%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
10
24%
7
26%
46-60
3
7%
6
22%
61-75
11
26%
7
26%
76-90
Забито
47
46
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
6
13%
3
7%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
9
19%
10
22%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
11
23%
9
20%
61-75
8
17%
11
24%
76-90
Пропущено
65
49
31 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
5
8%
5
10%
1-15
12
18%
3
6%
16-30
14
22%
9
18%
31-45
13
20%
10
20%
46-60
5
8%
10
20%
61-75
16
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:0
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
4:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
107
125
314
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
710
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
268
1717
1618
529
331
232
133
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Монреаль - Атланта Юнайтед
Исход игры
ФК Монреаль
31.3% (36)
Ничья
27% (31)
Атланта Юнайтед
41.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
70.75% (75)
Меньше
29.25% (31)
Обе команды забьют
Да
92.45% (98)
Нет
7.55% (8)
Популярный счёт
1:2 Атланта Юнайтед
37.4% (43)
2:1 ФК Монреаль
20.9% (24)
1:1 Ничья
20% (23)
1:0 ФК Монреаль
6.1% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
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