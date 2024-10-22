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  4. МЛС 2024
Стадион: .
ФК Монреаль
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 114
ФК Монреаль 30.7% (35)
X 27.2% (31)
Атланта Юнайтед 42.1% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Атланта Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
11
Маршалл-Ратти
Джакил
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
23
Кларк
Кейден
10
Дюк
Брайс
17
Мартинес
Хосеф
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
18
Амадор
Педру
6
Слиш
Бартош
35
Форчун
Аджани
11
Леннон
Брукс
59
Миранчук
Алексей
9
Лобжанидзе
Саба
29
Тьяре
Джамал
ФК Монреаль
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:2
М
1:0
ТМК
2:1
М
4:1
М
0:1
М
2:1
М
3:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
4:1
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Среднее время на гол

37
80

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 11 (1) 0.32
Сунуси Ибрахим 6 0.18
Кларк Кейден 4 0.12
Коккаро Матиас 4 (2) 0.12
Ласситер Ариэль 3 0.09
Дюк Брайс 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Вильсен Жюль-Антони 2 0.06
Янков Доминик 2 0.06
Опоку Квадво 2 0.06
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.06
Пьетт Самюэль 1 0.03
Фернандо Алварез 1 0.03
Пирс Том 1 0.03
Салиба Натан 1 0.03
Тойе Мейсон 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Хоакин Соса 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 9 0.26
Риос Даниэль 7 0.21
Альмада Тьяго 6 (2) 0.18
Тьяре Джамал 6 0.18
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.15
Миранчук Алексей 3 (2) 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Грегерсен Стиан 2 0.06
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Вулфф Тайлер 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Амадор Педру 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 8 1
Кэмпбелл Джордж 8 0
Салиба Натан 6 1
Ласситер Ариэль 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Уотерман Джоэл 6 0
Шуаньер Матьё 5 0
Янков Доминик 4 0
Фернандо Алварез 3 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Пирс Том 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Дюк Брайс 2 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Кларк Кейден 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 8 1
Леннон Брукс 7 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Маккарти Дэкс 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
9
ФК Монреаль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Атланта Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

33
15

Упущенные победы

14
23
ФК Монреаль
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Атланта Юнайтед
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

39
17

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

28
16
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
8
29%
3
19%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
4%
3
14%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
7
30%
6
27%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
5
22%
5
23%
76-90

Забито

19
30
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
4
21%
2
7%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
7
37%
5
17%
61-75
4
21%
7
23%
76-90

Пропущено

42
27
18 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
10%
2
7%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
10
24%
7
26%
46-60
3
7%
6
22%
61-75
11
26%
7
26%
76-90

Забито

47
46
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 14
12 Не забивали 8
6
13%
3
7%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
9
19%
10
22%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
11
23%
9
20%
61-75
8
17%
11
24%
76-90

Пропущено

65
49
31 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 29
5
8%
5
10%
1-15
12
18%
3
6%
16-30
14
22%
9
18%
31-45
13
20%
10
20%
46-60
5
8%
10
20%
61-75
16
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 12%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

4:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
4:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
10
7
1.5
12
5
3
14
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
26
8
17
17
1.5
16
18
5
29
2.5
3
31
2
32
3.5
1
33

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Монреаль - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2024, осталось 23 минуты.



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    • Прогнозы 114
    ФК Монреаль 30.7% (35)
    X 27.2% (31)
    Атланта Юнайтед 42.1% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    ФК Монреаль
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Монреаль - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    ФК Монреаль
    31.3% (36)
    Ничья
    27% (31)
    Атланта Юнайтед
    41.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.75% (75)
    Меньше
    29.25% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    92.45% (98)
    Нет
    7.55% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Атланта Юнайтед
    37.4% (43)
    2:1 ФК Монреаль
    20.9% (24)
    1:1 Ничья
    20% (23)
    1:0 ФК Монреаль
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
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