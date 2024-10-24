  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
5:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
20' Гол
Голд Райан
23' Желтая карточка
Чара Диего
2:0
24' Гол
Уайт Брайан
3:0
31' Гол
Голд Райан
4:0
52' Гол
Армстронг Стюарт
54' Желтая карточка
Такаока Ёхеи
5:0
59' Гол
Голд Райан
70' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
85' Желтая карточка
Рапосо Райан
85' Желтая карточка
Миллер Камаль
90'+1
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
3
Адекугбе
Сэм
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
26
Армстронг
Стюарт
11
Пико
Фабрис
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
41
Пантемис
Джеймс
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
11
Антони
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

43 матча

32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.3%
41.9%
34.8%
10 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

М
1:1
М
2:0
М
3:2
М
2:3
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
79

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

63
52

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 16 0.46
Голд Райан 13 (2) 0.37
Пико Фабрис 9 0.26
Рапосо Райан 3 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 16 (1) 0.46
Феррейра Эвандер 15 (3) 0.43
Мора Фелипе 14 (1) 0.4
Морено Сантьяго 6 0.17
Антони 6 0.17
Уильямсон Эрик 2 0.06
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Араухо Мигель 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 7 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Берхальтер Себастьян 5 0
Адекугбе Сэм 4 0
Блэкмон Тристан 4 0
Веселинович Ранко 4 0
Рапосо Райан 4 0
Али Ахмед 3 0
Голд Райан 3 0
Такаока Ёхеи 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 9 1
Феррейра Эвандер 9 0
Миллер Камаль 9 0
Родригес Джонатан 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Уильямсон Эрик 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Москера Хуан 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
22
Ванкувер Уайткэпс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

21
36
Ванкувер Уайткэпс
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Портленд Тимберс
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

29
58

Голы по времени матча

Забито

29
28
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
10%
10
36%
61-75
8
28%
7
25%
76-90

Пропущено

28
34
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
14%
6
18%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
8
29%
5
15%
76-90

Забито

28
38
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
4
14%
5
13%
1-15
4
14%
8
21%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
4
14%
5
13%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
7
25%
10
26%
76-90

Пропущено

21
26
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
7
33%
8
31%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
3
14%
2
8%
76-90

Забито

57
66
23 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
7
12%
7
11%
1-15
8
14%
11
17%
16-30
8
14%
9
14%
31-45
10
18%
8
12%
46-60
9
16%
14
21%
61-75
15
26%
17
26%
76-90

Пропущено

49
60
25 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 29
6
12%
8
13%
1-15
7
14%
8
13%
16-30
12
24%
15
25%
31-45
6
12%
15
25%
46-60
7
14%
7
12%
61-75
11
22%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Даллас 0:0 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
7 раз 20%
0
6 раз 17%
4
5 раз 14%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
10
1.5
12
5
5
13
2.5
7
10
3
15
3.5
5
12
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
8
9
1.5
10
8
3
14
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
29
6
16
19
1.5
22
13
8
27
2.5
9
26
4
31
3.5
5
30
1
34
4.5

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Чара Диего получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Голд Райан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 5:0 Портленд Тимберс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный