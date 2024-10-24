Стадион: Провиденс.
5:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолГолд Райан
23' Желтая карточкаЧара Диего
2:0
24' ГолУайт Брайан
3:0
31' ГолГолд Райан
4:0
52' ГолАрмстронг Стюарт
54' Желтая карточкаТакаока Ёхеи
5:0
59' ГолГолд Райан
70' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
85' Желтая карточкаРапосо Райан
85' Желтая карточкаМиллер Камаль
90'+1
Ход матча
20'
1:0
23'
24'
2:0
31'
3:0
52'
54'
59'
5:0
65'
70'
85'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
11
Пико
Фабрис
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
22 Али АхмедЗащитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
43 матча
32.6%
23.3%
44.1%
14 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.3%
41.9%
34.8%
10 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
79
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
63
52
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|16
|0.46
|Голд Райан
|13 (2)
|0.37
|Пико Фабрис
|9
|0.26
|Рапосо Райан
|3
|0.09
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|16 (1)
|0.46
|Феррейра Эвандер
|15 (3)
|0.43
|Мора Фелипе
|14 (1)
|0.4
|Морено Сантьяго
|6
|0.17
|Антони
|6
|0.17
|Уильямсон Эрик
|2
|0.06
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|5
|0
|Адекугбе Сэм
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|4
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|3
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Такаока Ёхеи
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|9
|1
|Феррейра Эвандер
|9
|0
|Миллер Камаль
|9
|0
|Родригес Джонатан
|7
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Айяла Давид
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
22
Ванкувер Уайткэпс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
21
36
Ванкувер Уайткэпс
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Портленд Тимберс
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
29
58
Голы по времени матча
Забито
29
28
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
6
21%
3
11%
46-60
3
10%
10
36%
61-75
8
28%
7
25%
76-90
Пропущено
28
34
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
4
14%
6
18%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
5
18%
7
21%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
8
29%
5
15%
76-90
Забито
28
38
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
4
14%
5
13%
1-15
4
14%
8
21%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
4
14%
5
13%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
7
25%
10
26%
76-90
Пропущено
21
26
14 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
7
33%
8
31%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
3
14%
2
8%
76-90
Забито
57
66
23 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
7
12%
7
11%
1-15
8
14%
11
17%
16-30
8
14%
9
14%
31-45
10
18%
8
12%
46-60
9
16%
14
21%
61-75
15
26%
17
26%
76-90
Пропущено
49
60
25 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 29
6
12%
8
13%
1-15
7
14%
8
13%
16-30
12
24%
15
25%
31-45
6
12%
15
25%
46-60
7
14%
7
12%
61-75
11
22%
7
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Даллас 0:0 Портленд Тимберс - Остин 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
4
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
7 раз 20%
0
6 раз 17%
4
5 раз 14%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
810
125
513
710
315
512
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
89
108
314
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
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2213
827
926
431
530
134
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10