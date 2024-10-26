Стадион: Чейз.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Альба
Жорди
42
Брайт
Янник
20
Гомес
Диего
11
Леннон
Брукс
18
Амадор
Педру
29
Тьяре
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
История личных встреч
Интер Майами
Атланта Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|20 (1)
|0.59
|Суарес Луис
|20
|0.59
|Кампана Леонардо
|8
|0.24
|Тейлор Роберт
|5
|0.15
|Альба Жорди
|4
|0.12
|Рохас Матиас
|4
|0.12
|Кремаски Бенха
|4
|0.12
|Гомес Диего
|3
|0.09
|Редондо Федерико
|2
|0.06
|Фрэй Ян
|2
|0.06
|Афонсо Лео
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|9
|0.26
|Риос Даниэль
|7
|0.2
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.17
|Тьяре Джамал
|6
|0.17
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.14
|Миранчук Алексей
|3 (2)
|0.09
|Грегерсен Стиан
|3
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Леннон Брукс
|1
|0.03
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Вулфф Тайлер
|1
|0.03
|Амадор Педру
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|13
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Вейгандт Марсело
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Гомес Диего
|6
|0
|Суарес Луис
|6
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Редондо Федерико
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Брайт Янник
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Месси Лионель
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|8
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Маккарти Дэкс
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
11
9
Интер Майами
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Атланта Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
32
23
Интер Майами
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Атланта Юнайтед
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
43
32
Голы по времени матча
Забито
47
18
20 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
9
19%
1
6%
1-15
5
11%
2
11%
16-30
6
13%
4
22%
31-45
8
17%
3
17%
46-60
9
19%
4
22%
61-75
10
21%
4
22%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
20%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
4
20%
6
25%
76-90
Забито
33
30
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
0
0%
2
7%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
8
24%
7
23%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
28
27
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
6
21%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
7
26%
46-60
7
25%
6
22%
61-75
3
11%
7
26%
76-90
Забито
80
48
33 В 1-м тайме 18
47 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
9
11%
3
6%
1-15
10
13%
4
8%
16-30
14
18%
11
23%
31-45
15
19%
10
21%
46-60
14
18%
9
19%
61-75
18
23%
11
23%
76-90
Пропущено
48
51
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 30
10
21%
5
10%
1-15
3
6%
3
6%
16-30
11
23%
9
18%
31-45
7
15%
10
20%
46-60
10
21%
11
22%
61-75
7
15%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 6:2 Торонто - Интер Майами 0:1 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
6:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
6:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
215
314
116
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
126
116
513
611
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
322
Больше Меньше
278
2410
1718
1321
332
529
134
331
232
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (11)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|20 (9)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед
Исход игры
Интер Майами
88.2% (105)
Ничья
9.2% (11)
Атланта Юнайтед
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
85.29% (87)
Меньше
14.71% (15)
Обе команды забьют
Да
87.25% (89)
Нет
12.75% (13)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
44.5% (53)
3:1 Интер Майами
16% (19)
2:0 Интер Майами
6.7% (8)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:2 Интер Майами
3.4% (4)
1:0 Интер Майами
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:2 Атланта Юнайтед
1.7% (2)
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