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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Интер Майами
 
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Атланта Юнайтед
Прогнозы 25
Интер Майами 100% (25)
X 0% (0)
Атланта Юнайтед 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Интер Майами
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:2
М
1:3
М
5:2
СИЦА
4:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 20 (1) 0.59
Суарес Луис 20 0.59
Кампана Леонардо 8 0.24
Тейлор Роберт 5 0.15
Альба Жорди 4 0.12
Рохас Матиас 4 0.12
Кремаски Бенха 4 0.12
Гомес Диего 3 0.09
Редондо Федерико 2 0.06
Фрэй Ян 2 0.06
Афонсо Лео 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Вейгандт Марсело 0 0
Брайт Янник 0 0
Негри Франко 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 9 0.26
Риос Даниэль 7 0.2
Альмада Тьяго 6 (2) 0.17
Тьяре Джамал 6 0.17
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.14
Миранчук Алексей 3 (2) 0.09
Грегерсен Стиан 3 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Леннон Брукс 1 0.03
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Вулфф Тайлер 1 0.03
Амадор Педру 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 13 2
Альба Жорди 8 0
Вейгандт Марсело 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Гомес Диего 6 0
Суарес Луис 6 0
Кампана Леонардо 5 0
Редондо Федерико 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Ян 4 0
Брайт Янник 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Месси Лионель 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 8 1
Леннон Брукс 7 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Маккарти Дэкс 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

11
9
Интер Майами
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Атланта Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

32
23
Интер Майами
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Атланта Юнайтед
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

43
32

Голы по времени матча

Забито

47
18
20 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
9
19%
1
6%
1-15
5
11%
2
11%
16-30
6
13%
4
22%
31-45
8
17%
3
17%
46-60
9
19%
4
22%
61-75
10
21%
4
22%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
20%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
5
21%
61-75
4
20%
6
25%
76-90

Забито

33
30
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
0
0%
2
7%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
8
24%
7
23%
31-45
7
21%
7
23%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
6
21%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
5
18%
7
26%
46-60
7
25%
6
22%
61-75
3
11%
7
26%
76-90

Забито

80
48
33 В 1-м тайме 18
47 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
9
11%
3
6%
1-15
10
13%
4
8%
16-30
14
18%
11
23%
31-45
15
19%
10
21%
46-60
14
18%
9
19%
61-75
18
23%
11
23%
76-90

Пропущено

48
51
24 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 30
10
21%
5
10%
1-15
3
6%
3
6%
16-30
11
23%
9
18%
31-45
7
15%
10
20%
46-60
10
21%
11
22%
61-75
7
15%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 6:2 Торонто - Интер Майами 0:1 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
6:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
6
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
6:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
12
5
7
10
2.5
2
15
3
14
3.5
1
16
3
14
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
6
11
6
1.5
5
13
6
11
2.5
1
17
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
27
8
24
10
1.5
17
18
13
21
2.5
3
32
5
29
3.5
1
34
3
31
4.5
2
32
5.5
1/8 финала
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Орландо Сити
Шарлотт
Лос-Анджелес
Vancouver Whitecaps/Portland Timbers
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 20 (11)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Интер Майами Суарес Луис 20 (9)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2024, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.



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    Прогнозы на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Интер Майами
    100% (25)
    Ничья
    0% (0)
    Атланта Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.96% (20)
    Меньше
    13.04% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (20)
    Нет
    13.04% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    52% (13)
    3:1 Интер Майами
    24% (6)
    2:0 Интер Майами
    8% (2)
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