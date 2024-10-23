Стадион: Tehtaan kentta.
1:1
Доп. время (1 тайм)
0'
0:1
40' ГолТамминен Матиас
45' Желтая карточкаMaissa Fall
64' Желтая карточкаХуухтанен Ээту
1:1
73' ГолОлусанья Антони
76' Желтая карточкаJussi Niska
Ход матча
40'
0:1
45'
64'
73'
1:1
76'
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
77
Oliver
Whyte
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Jesse Nikki
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Хака
Интер Турку
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
31 матч
19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
19.4%
58.1%
22.5%
6 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.1%
22.6%
61.3%
5 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1
0.65
Среднее время на гол
90
139
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.71
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.42
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
79
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|9
|0.32
|Maissa Fall
|6
|0.21
|Сейдиу Арлинд
|4
|0.14
|Imani Lanquedoc
|4
|0.14
|Juho Kilo
|3
|0.11
|Marko Bacanin
|3
|0.11
|Oliver Whyte
|2
|0.07
|Магута Райан
|1
|0.04
|Фриберг Никлас
|1
|0.04
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.04
|Guilherme Morais
|1
|0.04
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|9 (3)
|0.32
|Ботье Жан
|6 (2)
|0.21
|Ставицки Тимо
|5
|0.18
|Djoully Nzoko
|4
|0.14
|Тамминен Матиас
|3
|0.11
|Флориан Кребс
|3
|0.11
|Ярвинен Ииро
|3
|0.11
|Luka Kuittinen
|3
|0.11
|Joonas Kekarainen
|3
|0.11
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.07
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.07
|Dimitri Legbo
|2
|0.07
|Axel Kouame
|1 (1)
|0.04
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.04
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Jussi Niska
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
|Viktor Kanizaj
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maissa Fall
|8
|0
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Мастокангас Элиас
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Ндам Хассан
|4
|0
|Патулидис Эвангелос
|4
|0
|Лепола Антон
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Marko Bacanin
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Imani Lanquedoc
|2
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|7
|0
|Jussi Niska
|6
|0
|Ботье Жан
|4
|1
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Luka Kuittinen
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Хуухтанен Ээту
|1
|1
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Darren Smith III
|2
|0
|Флориан Кребс
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Axel Kouame
|2
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
|Elohim NzokO
|1
|0
Результаты матчей
Хака
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Интер Турку
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
4
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
11
30
Хака
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Интер Турку
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
27
4
Упущенные победы
19
34
Голы по времени матча
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
14%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
6
38%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
19%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
4
22%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
2
12%
7
23%
31-45
5
29%
29%
2
7%
46-60
1
6%
8
27%
61-75
3
18%
6
20%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
26%
8
53%
76-90
Забито
39
46
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
5
13%
7
15%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
4
10%
9
20%
31-45
10
26%
3
7%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
8
21%
12
26%
76-90
Пропущено
44
33
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 20
5
11%
5
15%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
11
25%
6
18%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
8
18%
3
9%
61-75
11
25%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хака - ВПС 2:3 ХИК - Хака 0:1 КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3
Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5
Интер Турку
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Турку - Гнистан 3:2 Мариехамн - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Лахти 3:1 Оулу - Интер Турку 1:0
Интер Турку - КуПС 1:2 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5
Результаты матчей
Хака
Интер Турку
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
6 раз 22%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
3
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хака
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
76
104
211
86
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
59
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
207
1215
1314
423
918
225
126
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Риски Роопе
|11
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|2 5