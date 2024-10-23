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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Стадион: .
Хака
1:1
Доп. время (1 тайм)
Интер Турку
0'
0:1
40' Гол
Тамминен Матиас
45' Желтая карточка
Maissa Fall
64' Желтая карточка
Хуухтанен Ээту
1:1
73' Гол
Олусанья Антони
76' Желтая карточка
Jussi Niska
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
17
Сейдиу
Арлинд
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
27
Олусанья
Антони
1
Хуухтанен
Ээту
19
Ярвинен
Ииро
5
Гранлунд Альбин
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
8
Янсен
Кевин
10
Флориан
Кребс
28
Axel
Kouame
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
27
Или-Кокко
Йоханнес
Хака
Интер Турку

История личных встреч

Хака
Интер Турку

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

31 матч

19.4%
16.1%
64.5%
6 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.4%
58.1%
22.5%
6 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.1%
22.6%
61.3%
5 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

К
1:2
В
0:0
В
3:1
ТМК
1:0
В
2:2
В
3:0
ТМК
1:1
В
0:1
В
3:2
В
0:2
В
1:0
В
2:1
К
1:0
В
2:0
В
0:2
В
1:2
В
1:2
В
0:2
В
4:1
КЛ
2:0
В
1:1
В
2:0
В
6:1
КЛ
0:1
В
1:0
В
1:3
В
2:2
В
0:2
В
0:4
В
1:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1
0.65

Среднее время на гол

90
139

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.76
1.71

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
79

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 9 0.32
Maissa Fall 6 0.21
Сейдиу Арлинд 4 0.14
Imani Lanquedoc 4 0.14
Juho Kilo 3 0.11
Marko Bacanin 3 0.11
Oliver Whyte 2 0.07
Магута Райан 1 0.04
Фриберг Никлас 1 0.04
Nicolas Gianini Dantas 1 0.04
Guilherme Morais 1 0.04
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 9 (3) 0.32
Ботье Жан 6 (2) 0.21
Ставицки Тимо 5 0.18
Djoully Nzoko 4 0.14
Тамминен Матиас 3 0.11
Флориан Кребс 3 0.11
Ярвинен Ииро 3 0.11
Luka Kuittinen 3 0.11
Joonas Kekarainen 3 0.11
Thomas Lahdensuo 2 0.07
Хямяляйнен Юусо 2 0.07
Dimitri Legbo 2 0.07
Axel Kouame 1 (1) 0.04
Или-Кокко Йоханнес 1 0.04
Алмен Микаэль 0 0
Jussi Niska 0 0
Bismark Ampofo 0 0
Viktor Kanizaj 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maissa Fall 8 0
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Мастокангас Элиас 5 0
Oliver Whyte 5 0
Ндам Хассан 4 0
Патулидис Эвангелос 4 0
Лепола Антон 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Marko Bacanin 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Imani Lanquedoc 2 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 7 0
Jussi Niska 6 0
Ботье Жан 4 1
Ставицки Тимо 5 0
Алмен Микаэль 4 0
Luka Kuittinen 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Хуухтанен Ээту 1 1
Гранлунд Альбин 2 0
Darren Smith III 2 0
Флориан Кребс 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Axel Kouame 2 0
Ville Seppae 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
Elohim NzokO 1 0

Результаты матчей

Хака
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Интер Турку
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
4
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Интер Турку
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

11
30
Хака
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Интер Турку
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

27
4

Упущенные победы

19
34

Голы по времени матча

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
3
14%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
5
23%
6
38%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
19%
4
22%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
4
22%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
2
12%
4
13%
1-15
4
24%
3
10%
16-30
2
12%
7
23%
31-45
5
29%
29%
2
7%
46-60
1
6%
8
27%
61-75
3
18%
6
20%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
26%
8
53%
76-90

Забито

39
46
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
5
13%
7
15%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
4
10%
9
20%
31-45
10
26%
3
7%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
8
21%
12
26%
76-90

Пропущено

44
33
20 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 20
5
11%
5
15%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
11
25%
6
18%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
8
18%
3
9%
61-75
11
25%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хака - ВПС 2:3 ХИК - Хака 0:1 КуПС - Хака 2:0 Хака - СЯК Сейнайоки 0:3
Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5
Интер Турку
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Турку - Гнистан 3:2 Мариехамн - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Лахти 3:1 Оулу - Интер Турку 1:0
Интер Турку - КуПС 1:2 Интер Турку - ЕИФ Экенас 1:1 КуПС - Интер Турку 1:2 ХИК - Интер Турку 1:0 Хака - Интер Турку 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 3:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0 Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5

Результаты матчей

Хака
Интер Турку

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
8 раз 57%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:1
6 раз 22%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
3
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хака
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
6
1.5
10
4
2
11
2.5
8
6
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
3
10
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
20
7
12
15
1.5
13
14
4
23
2.5
9
18
2
25
3.5
1
26

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ВПС Mikko Pitkaenen 2 5
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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