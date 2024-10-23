Стадион: Pietarsaaren keskuskenttae.
0'
1:0
35' ГолКрона Эдвин
45' Желтая карточкаFelix Strauss
45' Желтая карточкаJohan Brunell
2:0
52' ПенальтиЕрёменко Сергей
60' Желтая карточкаКрона Эдвин
Ход матча
35'
1:0
45'
45'
52'
2:0
60'
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
77 Звар ПонтусВратарь
- Защитник
-
-
-
21 Jim Myrevik
-
-
-
Главный тренер: Niklas Vidjeskog
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Lucas Morais
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Яро
Лахти
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7.7%
13 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Яро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крона Эдвин
|1
|1
|Ерёменко Сергей
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.32
|Иванович Люк
|6
|0.21
|Кастро Пабло
|4
|0.14
|Samuel Pasanen
|3
|0.11
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.11
|Lucas Morais
|1
|0.04
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.04
|Bruno Jordao2
|1
|0.04
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.04
|Felix Strauss
|1
|0.04
|Коскинен Отсо
|1
|0.04
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Карточки
Яро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Johan Brunell
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|5
|1
|Коскинен Отсо
|6
|0
|Samuel Pasanen
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Вирта Эмели
|4
|0
|Lucas Morais
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|3
|0
|Felix Strauss
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Bruno Jordao2
|1
|1
|Фокс Дилан
|2
|0
|Лопес Майкл
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Marius Koenkkoelae
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
Результаты матчей
Яро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
13
Яро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
0
17
Яро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лахти
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
0
30
Голы по времени матча
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
0
30
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 19
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
0
0%
10
33%
61-75
0
0%
4
13%
76-90
Забито
0
18
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 19
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
0
17
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
0 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
0
31
0 В 1-м тайме 15
0 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 7
0 Не забивали 12
0
0%
6
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90
Пропущено
0
47
0 В 1-м тайме 23
0 Во 2-м тайме 24
0 Пропускали первыми 16
0 Не пропускали 21
0
0%
7
15%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
0
0%
9
19%
31-45
0
0%
5
11%
46-60
0
0%
11
23%
61-75
0
0%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Яро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Яро - СалПа 3:0 ТПС - Яро 3:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 0:1 Яро - ЙИППО 2:1
СИК 2 Сейнейоки - Яро 2:3 Яро - КяПа 3:2 Яро - КТП 1:2 Миккелин Паллоильят - Яро 4:2 Яро - ЯПС 5:0 ЯПС - Яро 2:2 Яро - Миккелин Паллоильят 2:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 2:1 Яро - КТП 5:2 СалПа - Яро 0:1 Яро - ЙИППО 1:0 КяПа - Яро 0:3 Яро - СИК 2 Сейнейоки 1:1 Яро - ТПС 0:1 Яро - ЯПС 0:0 Миккелин Паллоильят - Яро 1:4
Лахти
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лахти - ЕИФ Экенас 0:0 Гнистан - Лахти 2:2 Интер Турку - Лахти 3:1 Лахти - Мариехамн 2:1
Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2
Результаты матчей
Яро
Лахти
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Яро
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|5
|4
|39 - 22
|44
|2.
|22
|13
|4
|5
|41 - 21
|43
|3.
|22
|11
|6
|5
|45 - 25
|39
|4.
|22
|10
|6
|6
|40 - 33
|36
|5.
|1:1
|22
|10
|5
|7
|35 - 32
|35
|6.
|22
|9
|5
|8
|34 - 36
|32
|7.
|1:1
|22
|9
|4
|9
|38 - 29
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|32 - 34
|30
|9.
|22
|5
|6
|11
|26 - 36
|21
|10.
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|11.
|0:2
|22
|3
|10
|9
|26 - 38
|19
|12.
|22
|3
|4
|15
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|6.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|21 - 18
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|12.
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|2.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|3.
|1:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|8.
|1:1
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|9.
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|11
|1
|3
|7
|15 - 26
|6
|12.
|0:2
|11
|0
|6
|5
|10 - 22
|6
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Риски Роопе
|11
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|2 5