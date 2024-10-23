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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Стадион: .
Яро
2:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
35' Гол
Крона Эдвин
45' Желтая карточка
Felix Strauss
45' Желтая карточка
Johan Brunell
2:0
52' Пенальти
Ерёменко Сергей
59' Желтая карточка
Ricardo Duarte
60' Желтая карточка
Крона Эдвин
69' Желтая карточка
Вийтикко Микко
90'+6
Яро
Лахти

История личных встреч

Яро
Лахти

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7.7%
13 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:4
В
1:0
В
2:1
В
5:2
В
7:1
В
1:2
В
2:1
В
0:2
В
0:2
В
2:0
В
1:3
В
0:1
В
2:1
В
2:2
К
2:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
3:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Яро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерёменко Сергей 1 (1) 1
Крона Эдвин 1 1
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.32
Иванович Люк 6 0.21
Кастро Пабло 4 0.14
Samuel Pasanen 3 0.11
Colin Odutayo 3 (1) 0.11
Lucas Morais 1 0.04
Julius Tauriainen 1 (1) 0.04
Bruno Jordao2 1 0.04
Вайнионпяя Матиас 1 0.04
Felix Strauss 1 0.04
Коскинен Отсо 1 0.04
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0

Карточки

Яро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Johan Brunell 1 0
Крона Эдвин 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 6 1
Коскинен Отсо 6 0
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Вирта Эмели 4 0
Lucas Morais 4 0
Riku Selander 3 0
Benjamin Mulahalilovic 3 0
Felix Strauss 3 0
Colin Odutayo 3 0
Bruno Jordao2 1 1
Фокс Дилан 2 0
Лопес Майкл 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Ricardo Duarte 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Marius Koenkkoelae 1 0
Osku Maukonen 1 0

Результаты матчей

Яро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лахти
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
13
Яро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

0
17
Яро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лахти
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
32% (9)
54% (15)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

0
30

Голы по времени матча

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 21
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
4
31%
31-45
1
50%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

0
32
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 20
0 Пропускали первыми 11
0 Не пропускали 13
0
0%
3
9%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
10
31%
61-75
0
0%
4
13%
76-90

Забито

0
18
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 20
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

0
17
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 6
0 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

2
31
1 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 7
0 Не забивали 13
0
0%
6
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
1
50%
7
23%
31-45
1
50%
8
26%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90

Пропущено

0
49
0 В 1-м тайме 24
0 Во 2-м тайме 25
0 Пропускали первыми 17
0 Не пропускали 22
0
0%
7
14%
1-15
0
0%
7
14%
16-30
0
0%
10
20%
31-45
0
0%
6
12%
46-60
0
0%
11
22%
61-75
0
0%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Яро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Яро - СалПа 3:0 ТПС - Яро 3:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 0:1 Яро - ЙИППО 2:1
СИК 2 Сейнейоки - Яро 2:3 Яро - КяПа 3:2 Яро - КТП 1:2 Миккелин Паллоильят - Яро 4:2 Яро - ЯПС 5:0 ЯПС - Яро 2:2 Яро - Миккелин Паллоильят 2:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 2:1 Яро - КТП 5:2 СалПа - Яро 0:1 Яро - ЙИППО 1:0 КяПа - Яро 0:3 Яро - СИК 2 Сейнейоки 1:1 Яро - ТПС 0:1 Яро - ЯПС 0:0 Миккелин Паллоильят - Яро 1:4
Лахти
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лахти - ЕИФ Экенас 0:0 Гнистан - Лахти 2:2 Интер Турку - Лахти 3:1 Лахти - Мариехамн 2:1
Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2

Результаты матчей

Яро
Лахти

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Яро
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ВПС Mikko Pitkaenen 2 5
Весь список
  • 59'
    Ricardo Duarte получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Samuel Pasanen уходит с поля. Лопес Майкл выходит вместо него
  • 52'
    Г О О О О Л - Ерёменко Сергей из команды Яро забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Йохан Брунелл получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Феликс Штраус получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Ерёменко Сергей сделал результативную передачу.
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