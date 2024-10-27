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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Индепендьенте Ривадавия
1:0
Первый тайм
Сан-Лоренсо Альмагро
1
Центурион
Эзекиль
23
Mauricio
Cardillo
5
Бургос
Эстебан
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
13
Альтамирано
Факундо
84
Fabricio
Lopez
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
5
Ремеди
Эрик
7
Ezequiel
Cerutti
77
Бустос
Науэль
80
Муньяин
Икер
28
Куэльо
Алексис
Индепендьенте Ривадавия
4-3-3
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.11
Victorio Gabriel Ramis 1 0.05
Lautaro Rios 1 0.05
Рамос Гонсало 1 0.05
Ромеро Гастон 1 0.05
Ivan Villalba 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Matias Reali 1 0.05
Francisco Petrasso 1 0.05
Франко Ромеро 1 (1) 0.05
Хэм Эзекиль 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 3 0.16
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.11
Ирала Элиан 2 0.11
Гиай Агустин 2 0.11
Муньяин Икер 2 (1) 0.11
Кампи Гастон 1 0.05
Таррагона Кристиан 1 0.05
Бланко Себастьян 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.05
Ремеди Эрик 0 0
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Ivan Villalba 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Luis Sequeira 3 0
Вилья Себастьян 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Sheyko Studer 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ирала Элиан 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Fabricio Lopez 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

3
8
Индепендьенте Ривадавия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
43%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
40%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

10
15
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
9 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
5
33%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
10%
3
18%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
8 раз 44%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
11
7
1
17
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:1 19 11 4 4 31 - 13 37
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Бельграно
 1:0 19 7 7 5 22 - 20 28
7.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
8.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
10.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
11.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
12.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
13.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 0:1 9 7 1 1 16 - 2 22
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 1:0 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:1 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Бельграно
 1:0 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 10 2 3 5 8 - 12 9
16.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
17.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 1:0 10 2 2 6 6 - 14 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (2)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось считанные секунды.



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Сан-Лоренсо Альмагро
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