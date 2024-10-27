Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолVictorio Gabriel Ramis
40' Желтая карточкаFabricio Lopez
54' Желтая карточкаЦентурион Эзекиль
54' Желтая карточкаРемеди Эрик
57' Желтая карточкаSheyko Studer
66' Желтая карточкаLuis Sequeira
78' Желтая карточкаTobias Ostchega
90'+6
Ход матча
4'
40'
54'
57'
66'
78'
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
17 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Orlando Gill
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|2
|0.11
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0.05
|Lautaro Rios
|1
|0.05
|Рамос Гонсало
|1
|0.05
|Ромеро Гастон
|1
|0.05
|Ivan Villalba
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Matias Reali
|1
|0.05
|Francisco Petrasso
|1
|0.05
|Франко Ромеро
|1 (1)
|0.05
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|3
|0.16
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.11
|Ирала Элиан
|2
|0.11
|Гиай Агустин
|2
|0.11
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.11
|Кампи Гастон
|1
|0.05
|Таррагона Кристиан
|1
|0.05
|Бланко Себастьян
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.05
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Ivan Villalba
|4
|0
|Luis Sequeira
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Вилья Себастьян
|3
|0
|Tobias Ostchega
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Sheyko Studer
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|5
|0
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ирала Элиан
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
3
8
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
5
33%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
10%
4
22%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
118
118
415
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|11 (3)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|8 (1)
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (4)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Годой Крус
|Lucas Arce
|8