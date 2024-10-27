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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 19.
Индепендьенте Ривадавия
1:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
1:0
4' Гол
Victorio Gabriel Ramis
40' Желтая карточка
Fabricio Lopez
54' Желтая карточка
Центурион Эзекиль
54' Желтая карточка
Ремеди Эрик
57' Желтая карточка
Sheyko Studer
66' Желтая карточка
Luis Sequeira
78' Желтая карточка
Tobias Ostchega
90'+6
1
Центурион
Эзекиль
23
Mauricio
Cardillo
5
Бургос
Эстебан
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
13
Альтамирано
Факундо
84
Fabricio
Lopez
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
5
Ремеди
Эрик
7
Ezequiel
Cerutti
77
Бустос
Науэль
80
Муньяин
Икер
28
Куэльо
Алексис
Индепендьенте Ривадавия
4-3-1-2
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.11
Victorio Gabriel Ramis 1 0.05
Lautaro Rios 1 0.05
Рамос Гонсало 1 0.05
Ромеро Гастон 1 0.05
Ivan Villalba 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Matias Reali 1 0.05
Francisco Petrasso 1 0.05
Франко Ромеро 1 (1) 0.05
Хэм Эзекиль 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 3 0.16
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.11
Ирала Элиан 2 0.11
Гиай Агустин 2 0.11
Муньяин Икер 2 (1) 0.11
Кампи Гастон 1 0.05
Таррагона Кристиан 1 0.05
Бланко Себастьян 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.05
Ремеди Эрик 0 0
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Ivan Villalba 4 0
Luis Sequeira 4 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Вилья Себастьян 3 0
Tobias Ostchega 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Sheyko Studer 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 5 0
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Браида Малком 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ирала Элиан 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

3
8
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сан-Лоренсо Альмагро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
2
29%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
5
33%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
10%
4
22%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
8
1
18
1.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 19 11 5 3 32 - 13 38
2.
Уракан
 18 9 7 2 20 - 9 34
3.
Тальерес Кордоба
 18 8 7 3 23 - 19 31
4.
Институто Кордоба
 19 8 5 6 25 - 17 29
5.
Расинг Авельянеда
 18 8 4 6 25 - 18 28
6.
Депортиво Риестра
 18 8 3 7 21 - 21 27
7.
Унион Санта-Фе
 18 7 6 5 18 - 16 27
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 19 7 6 6 22 - 20 27
9.
Ривер Плейт
 19 6 9 4 21 - 13 27
10.
Годой Крус
 19 6 9 4 22 - 19 27
11.
Атлетико Тукуман
 18 7 5 6 18 - 20 26
12.
Бельграно
 19 6 8 5 22 - 21 26
13.
Индепендьенте Авельянеда
 19 5 11 3 16 - 13 26
14.
Тигре
 18 6 6 6 24 - 22 24
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 6 6 17 - 16 24
16.
Бока Хуниорс
 18 6 6 6 20 - 20 24
17.
Платенсе
 18 6 6 6 15 - 15 24
18.
Росарио Сентраль
 19 6 6 7 22 - 19 24
19.
Индепендьенте Ривадавия
 19 6 5 8 12 - 19 23
20.
Архентинос Хуниорс
 18 6 4 8 14 - 17 22
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 18 6 4 8 22 - 26 22
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 19 5 6 8 16 - 19 21
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 5 6 8 13 - 22 21
24.
Ланус
 18 4 8 6 19 - 26 20
25.
Сармьенто
 19 4 8 7 15 - 20 20
26.
Банфилд
 18 4 6 8 16 - 22 18
27.
Дефенса и Хустисия
 19 3 7 9 15 - 28 16
28.
Барракас Сентраль
 19 2 7 10 9 - 24 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 10 8 1 1 17 - 7 25
2.
Велес Сарсфилд
 9 7 2 0 17 - 2 23
3.
Архентинос Хуниорс
 10 6 3 1 14 - 5 21
4.
Расинг Авельянеда
 9 6 2 1 16 - 7 20
5.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 6 2 2 12 - 5 20
7.
Ривер Плейт
 10 5 4 1 18 - 7 19
8.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
9.
Институто Кордоба
 9 5 3 1 14 - 5 18
10.
Бельграно
 10 5 3 2 14 - 10 18
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Годой Крус
 10 4 5 1 15 - 9 17
14.
Росарио Сентраль
 9 4 4 1 14 - 8 16
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 4 1 13 - 8 16
16.
Ланус
 10 4 4 2 13 - 12 16
17.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 3 2 6 - 5 15
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 8 - 9 15
19.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 6 1 9 - 7 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
21.
Дефенса и Хустисия
 9 3 5 1 8 - 7 14
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 1 4 12 - 14 13
23.
Тигре
 10 3 4 3 14 - 13 13
24.
Сармьенто
 10 3 4 3 7 - 7 13
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 3 3 3 8 - 7 12
26.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 9 0 4 5 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 10 4 3 3 15 - 11 15
2.
Платенсе
 10 4 3 3 12 - 10 15
3.
Уракан
 9 3 5 1 8 - 5 14
4.
Тальерес Кордоба
 10 3 4 3 12 - 15 13
5.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
6.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 5 2 7 - 6 11
7.
Институто Кордоба
 10 3 2 5 11 - 12 11
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 12 11
9.
Годой Крус
 9 2 4 3 7 - 10 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 4 3 7 - 10 10
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Барракас Сентраль
 10 2 3 5 5 - 9 9
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 3 5 8 - 12 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Ривер Плейт
 9 1 5 3 3 - 6 8
17.
Бельграно
 9 1 5 3 8 - 11 8
18.
Росарио Сентраль
 10 2 2 6 8 - 11 8
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 2 6 6 - 14 8
20.
Банфилд
 10 2 2 6 5 - 13 8
21.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
22.
Сармьенто
 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Бока Хуниорс
 10 1 4 5 9 - 15 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 5 - 13 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 2 8 7 - 21 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 11 (3)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 8 (1)
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Годой Крус Lucas Arce 8
Весь список
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