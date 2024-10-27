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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Стадион: .
Лахти
1:0
Конец матча
Яро
0'
24' Желтая карточка
Видескуг Адам
0:0
26' Не забитый пенальти
Riku Selander
31' Желтая карточка
Riku Selander
1:0
56' Пенальти
Lucas Morais
58' Вторая желтая карточка
Видескуг Адам
61' Желтая карточка
Topias Inkinen
76' Желтая карточка
Вирта Эмели
90' Красная карточка
Коскинен Отсо
90'+15
Лахти
Яро

История личных встреч

Лахти
Яро

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 14 побед

22 матча

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

История матчей

В
2:0
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:4
В
1:0
В
2:1
В
5:2
В
7:1
В
1:2
В
2:1
В
0:2
В
0:2
В
2:0
В
1:3
В
0:1
В
2:1
В
2:2
К
2:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
3:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.08

Среднее время на гол

57
83

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1.44

Среднее время на гол

48
62

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.73
1.23

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.31
Иванович Люк 6 0.21
Кастро Пабло 4 0.14
Samuel Pasanen 3 0.1
Colin Odutayo 3 (1) 0.1
Lucas Morais 2 (1) 0.07
Julius Tauriainen 1 (1) 0.03
Bruno Jordao2 1 0.03
Вайнионпяя Матиас 1 0.03
Felix Strauss 1 0.03
Коскинен Отсо 1 0.03
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0
Яро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерёменко Сергей 1 (1) 0.5
Крона Эдвин 1 0.5

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 6 1
Коскинен Отсо 6 1
Вирта Эмели 5 0
Samuel Pasanen 5 0
Кастро Пабло 4 0
Riku Selander 4 0
Lucas Morais 4 0
Benjamin Mulahalilovic 3 0
Felix Strauss 3 0
Colin Odutayo 3 0
Bruno Jordao2 1 1
Фокс Дилан 2 0
Лопес Майкл 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Ricardo Duarte 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Marius Koenkkoelae 1 0
Osku Maukonen 1 0
Topias Inkinen 1 0
Яро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видескуг Адам 1 1
Johan Brunell 1 0
Крона Эдвин 1 0

Результаты матчей

Лахти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Яро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
0
Лахти
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Яро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
0

Упущенные победы

11
2
Лахти
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
Яро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

18
2

Голы по времени матча

Забито

19
0
9 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
20 Не забивали 2
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

17
1
12 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 1
4
24%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

13
2
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
22 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
50%
31-45
4
31%
1
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

32
0
12 В 1-м тайме 0
20 Во 2-м тайме 0
11 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
3
9%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
10
31%
0
0%
61-75
4
13%
0
0%
76-90

Забито

32
2
15 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 1
13 Не забивали 1
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
1
50%
31-45
9
28%
1
50%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
4
13%
0
0%
76-90

Пропущено

49
1
24 В 1-м тайме 0
25 Во 2-м тайме 1
17 Пропускали первыми 1
22 Не пропускали 1
7
14%
0
0%
1-15
7
14%
0
0%
16-30
10
20%
0
0%
31-45
6
12%
1
100%
46-60
11
22%
0
0%
61-75
8
16%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Яро - Лахти 2:0 Лахти - ЕИФ Экенас 0:0 Гнистан - Лахти 2:2 Интер Турку - Лахти 3:1
Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2
Яро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Яро - Лахти 2:0 Яро - СалПа 3:0 ТПС - Яро 3:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 0:1
Яро - ЙИППО 2:1 СИК 2 Сейнейоки - Яро 2:3 Яро - КяПа 3:2 Яро - КТП 1:2 Миккелин Паллоильят - Яро 4:2 Яро - ЯПС 5:0 ЯПС - Яро 2:2 Яро - Миккелин Паллоильят 2:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 2:1 Яро - КТП 5:2 СалПа - Яро 0:1 Яро - ЙИППО 1:0 КяПа - Яро 0:3 Яро - СИК 2 Сейнейоки 1:1 Яро - ТПС 0:1 Яро - ЯПС 0:0

Результаты матчей

Лахти
Яро

Точный счет

0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лахти
Яро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
1
14
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
1
1
9
20
1.5
1
1
4
25
2.5
2
27
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 22 13 5 4 39 - 22 44
2.
ХИК
 22 13 4 5 41 - 21 43
3.
Ильвес
 22 11 6 5 45 - 25 39
4.
СЯК Сейнайоки
 22 10 6 6 40 - 33 36
5.
Хака
 22 10 5 7 35 - 32 35
6.
ВПС
 22 9 5 8 34 - 36 32
7.
Интер Турку
 22 9 4 9 38 - 29 31
8.
Гнистан
 22 8 6 8 32 - 34 30
9.
Оулу
 22 5 6 11 26 - 36 21
10.
Мариехамн
 22 5 5 12 20 - 38 20
11.
Лахти
 22 3 10 9 26 - 38 19
12.
ЕИФ Экенас
 22 3 4 15 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 9 0 2 24 - 9 27
2.
ХИК
 11 8 2 1 22 - 6 26
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
СЯК Сейнайоки
 11 6 3 2 23 - 17 21
6.
Хака
 11 5 4 2 20 - 15 19
7.
ВПС
 11 5 3 3 21 - 18 18
8.
Гнистан
 11 5 2 4 13 - 14 17
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Мариехамн
 11 3 4 4 12 - 17 13
12.
ЕИФ Экенас
 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 5 2 4 19 - 15 17
2.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
3.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
4.
Ильвес
 11 4 4 3 14 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 3 4 17 - 16 15
6.
ВПС
 11 4 2 5 13 - 18 14
7.
Гнистан
 11 3 4 4 19 - 20 13
8.
Интер Турку
 11 3 1 7 15 - 17 10
9.
Мариехамн
 11 2 1 8 8 - 21 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 11 1 3 7 15 - 26 6
12.
Лахти
 11 0 6 5 10 - 22 6
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Гнистан Joakim Latonen 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ВПС Mikko Pitkaenen 2 5
Весь список
  • 76'
    Вирта Эмели получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Albin Bjoerkskog уходит с поля. Joni Remesaho выходит вместо него
  • 68'
    Riku Selander уходит с поля. Иванович Люк выходит вместо него
  • 61'
    Topias Inkinen получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Видескуг Адам получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 56'
    Г О О О О Л - Lucas Morais из команды Лахти забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 41'
      Крона Эдвин уходит с поля. Jim Myrevik выходит вместо него
    • 31'
      Riku Selander получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Riku Selander пробил пенальти, но не смог забить!
    • 24'
      Видескуг Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лахти 1:0 Яро онлайн

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