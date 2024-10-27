Стадион: Лахден.
0'
24' Желтая карточкаВидескуг Адам
0:0
26' Не забитый пенальтиRiku Selander
31' Желтая карточкаRiku Selander
1:0
56' ПенальтиLucas Morais
58' Вторая желтая карточкаВидескуг Адам
61' Желтая карточкаTopias Inkinen
76' Желтая карточкаВирта Эмели
90' Красная карточкаКоскинен Отсо
90'+15
Ход матча
24'
26'
0:0
31'
56'
1:0
58'
61'
76'
90'
- Основной состав
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Lucas Morais
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
77 Звар ПонтусВратарь
- Защитник
-
-
-
21 Jim Myrevik
-
-
-
Главный тренер: Niklas Vidjeskog
История личных встреч
Лахти
Яро
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 14 побед
22 матча
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.08
Среднее время на гол
57
83
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1.44
Среднее время на гол
48
62
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.73
1.23
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.31
|Иванович Люк
|6
|0.21
|Кастро Пабло
|4
|0.14
|Samuel Pasanen
|3
|0.1
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.1
|Lucas Morais
|2 (1)
|0.07
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.03
|Bruno Jordao2
|1
|0.03
|Вайнионпяя Матиас
|1
|0.03
|Felix Strauss
|1
|0.03
|Коскинен Отсо
|1
|0.03
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Яро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерёменко Сергей
|1 (1)
|0.5
|Крона Эдвин
|1
|0.5
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|6
|1
|Коскинен Отсо
|6
|1
|Вирта Эмели
|5
|0
|Samuel Pasanen
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Riku Selander
|4
|0
|Lucas Morais
|4
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|3
|0
|Felix Strauss
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Bruno Jordao2
|1
|1
|Фокс Дилан
|2
|0
|Лопес Майкл
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Marius Koenkkoelae
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
|Topias Inkinen
|1
|0
Яро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видескуг Адам
|1
|1
|Johan Brunell
|1
|0
|Крона Эдвин
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Яро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
0
Лахти
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Яро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
0
Упущенные победы
11
2
Лахти
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
Яро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
18
2
Голы по времени матча
Забито
19
0
9 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
20 Не забивали 2
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
17
1
12 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 1
4
24%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
13
2
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
22 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
50%
31-45
4
31%
1
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
32
0
12 В 1-м тайме 0
20 Во 2-м тайме 0
11 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
3
9%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
10
31%
0
0%
61-75
4
13%
0
0%
76-90
Забито
32
2
15 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 1
13 Не забивали 1
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
1
50%
31-45
9
28%
1
50%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
4
13%
0
0%
76-90
Пропущено
49
1
24 В 1-м тайме 0
25 Во 2-м тайме 1
17 Пропускали первыми 1
22 Не пропускали 1
7
14%
0
0%
1-15
7
14%
0
0%
16-30
10
20%
0
0%
31-45
6
12%
1
100%
46-60
11
22%
0
0%
61-75
8
16%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Яро - Лахти 2:0 Лахти - ЕИФ Экенас 0:0 Гнистан - Лахти 2:2 Интер Турку - Лахти 3:1
Лахти - Мариехамн 2:1 Оулу - Лахти 3:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - ВПС 0:0 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2
Яро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Яро - Лахти 2:0 Яро - СалПа 3:0 ТПС - Яро 3:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 0:1
Яро - ЙИППО 2:1 СИК 2 Сейнейоки - Яро 2:3 Яро - КяПа 3:2 Яро - КТП 1:2 Миккелин Паллоильят - Яро 4:2 Яро - ЯПС 5:0 ЯПС - Яро 2:2 Яро - Миккелин Паллоильят 2:0 ПК-35 Хельсинки - Яро 2:1 Яро - КТП 5:2 СалПа - Яро 0:1 Яро - ЙИППО 1:0 КяПа - Яро 0:3 Яро - СИК 2 Сейнейоки 1:1 Яро - ТПС 0:1 Яро - ЯПС 0:0
Результаты матчей
Лахти
Яро
Точный счет
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лахти
Яро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
11
920
11
425
227
128
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|11 (2)
|Ильвес
|Риски Роопе
|11
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|2 5