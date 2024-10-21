Тур: 27. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 27881
0'
1:0
12' ГолБесара Нахир
2:0
30' ГолБесара Нахир
37' Желтая карточкаСабович Бесард
53' Желтая карточкаПриске Аугуст
90' Желтая карточкаРадетинац Харис
90' Желтая карточкаТеки Тесфальдет
90' Желтая карточкаНгуэн Токмак
90' Желтая карточкаСтранд Симон
90'+1351
Ход матча
12'
1:0
30'
2:0
37'
53'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Бесара
Нахир
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Gent Elezaj
-
40 Adrian Lahdo
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Косуги КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хаммарбю
Юргорден
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.27
1.53
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.87
1.36
Среднее время на гол
103
66
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|11 (1)
|0.41
|Bazoumana Toure
|7
|0.26
|Jusef Erabi
|7
|0.26
|Пинас Шакилль
|4
|0.15
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.15
|Теки Тесфальдет
|3
|0.11
|Гюль Дениз
|3
|0.11
|Джуканович Виктор
|2
|0.07
|Куртулус Эдвин
|1
|0.04
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.04
|Marc Llinares
|1
|0.04
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|11 (1)
|0.41
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.19
|Нгуэн Токмак
|5
|0.19
|Бергвалль Лукас
|3
|0.11
|Сабович Бесард
|3
|0.11
|Фаллениус Оскар
|2
|0.07
|Samuel Holm
|2
|0.07
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.07
|Викхейм Густав
|1
|0.04
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Хаарала Сантери
|1
|0.04
|Косуги Кейта
|1
|0.04
|Тенхо Миро
|1
|0.04
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Странд Симон
|3
|1
|Теки Тесфальдет
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|10
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Приске Аугуст
|4
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Нгуэн Токмак
|1
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Косуги Кейта
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Юргорден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
3
Хаммарбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Юргорден
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
15
16
Хаммарбю
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Юргорден
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
26
25
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
15%
3
12%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
3
12%
4
16%
31-45
8
31%
5
20%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
4
15%
6
24%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
30%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
12%
1
6%
1-15
4
24%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Забито
43
41
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
6
14%
4
10%
1-15
8
19%
7
17%
16-30
3
7%
5
12%
31-45
9
21%
8
20%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
8
19%
11
27%
76-90
Пропущено
22
31
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
0
0%
3
10%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
4
18%
4
13%
31-45
4
18%
6
19%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
5
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Хаммарбю - Хальмстад 1:0 АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0
Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Сириус 3:0
Юргорден
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Юргорден
Точный счет
3:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 26%
3
7 раз 26%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
95
58
59
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
58
77
310
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
207
1413
1215
819
522
126
225
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (8)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4