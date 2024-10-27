Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
5:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолЙовелич Деян
37' Желтая карточкаНаварро Рафа
40' Желтая карточкаКэннон Реджи
49' Желтая карточкаАбубакар Лалас
2:0
52' ГолНельсон Джон
3:0
54' ГолПуч Рикард
4:0
75' ГолЙовелич Деян
5:0
87' ГолПуч Рикард
90'+5
Ход матча
32'
1:0
37'
40'
49'
52'
2:0
54'
3:0
75'
4:0
87'
5:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
40 матчей
40%
20%
40%
16 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.22
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.39
1.27
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|17
|0.49
|Пек Габриэл
|16 (1)
|0.46
|Пуч Рикард
|15 (1)
|0.43
|Пэйнтсил Джозеф
|10 (1)
|0.29
|Фагундес Диего
|4
|0.11
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Йосида Мая
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Нельсон Джон
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|15 (4)
|0.43
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.31
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.26
|Кабрал Кевин
|5
|0.14
|Харрис Кельвин
|4
|0.11
|Льюис Джонатан
|3
|0.09
|Фернандес Омир
|2 (1)
|0.06
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Абубакар Лалас
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|9
|0
|Дельгадо Марко
|6
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|7
|0
|Япи Даррен
|5
|1
|Михайлович Джордже
|6
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Кэннон Реджи
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
8
16
Лос-Анджелес Гэлакси
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Колорадо Рэпидс
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
20
28
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
54% (19)
31% (11)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Колорадо Рэпидс
30%
70%
9 побед 21 поражение
Первый тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
51% (18)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
34
11
Упущенные победы
28
44
Голы по времени матча
Забито
48
29
17 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
10%
4
14%
1-15
3
6%
2
7%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
13
27%
6
21%
46-60
6
13%
4
14%
61-75
12
25%
7
24%
76-90
Пропущено
25
42
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
8%
7
17%
1-15
4
16%
5
12%
16-30
6
24%
6
14%
31-45
5
20%
8
19%
46-60
5
20%
6
14%
61-75
3
12%
10
24%
76-90
Забито
26
31
6 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
4%
2
6%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
7
27%
4
13%
61-75
7
27%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
7
28%
5
21%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
4
16%
5
21%
76-90
Забито
74
60
23 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
8%
6
10%
1-15
5
7%
5
8%
16-30
12
16%
15
25%
31-45
19
26%
10
17%
46-60
13
18%
8
13%
61-75
19
26%
16
27%
76-90
Пропущено
50
66
26 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 28
5
10%
11
17%
1-15
8
16%
7
11%
16-30
13
26%
11
17%
31-45
9
18%
14
21%
46-60
8
16%
8
12%
61-75
7
14%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остин - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Точный счет
2:1
3 раза 17%
4:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
4:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
1
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
99
512
513
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
153
89
99
512
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
305
2312
2015
1421
926
530
233
134
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10