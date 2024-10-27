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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
5:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
32' Гол
Йовелич Деян
37' Желтая карточка
Наварро Рафа
40' Желтая карточка
Кэннон Реджи
49' Желтая карточка
Абубакар Лалас
2:0
52' Гол
Нельсон Джон
3:0
54' Гол
Пуч Рикард
4:0
75' Гол
Йовелич Деян
5:0
87' Гол
Пуч Рикард
90'+5
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
10
Пуч
Рикард
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
95
Стеффен
Закари
4
Кэннон
Реджи
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
2
Розенберри
Киган
18
Ларраз
Оливер
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
11
Фернандес
Омир
7
Льюис
Джонатан
9
Наварро
Рафа
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

40 матчей

40%
20%
40%
16 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:3
М
3:2
М
0:0
М
1:3
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Голы

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.22

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.39
1.27

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 17 0.49
Пек Габриэл 16 (1) 0.46
Пуч Рикард 15 (1) 0.43
Пэйнтсил Джозеф 10 (1) 0.29
Фагундес Диего 4 0.11
Берри Мигель 2 0.06
Йосида Мая 2 0.06
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 15 (4) 0.43
Михайлович Джордже 11 (4) 0.31
Бассетт Коул 9 (1) 0.26
Кабрал Кевин 5 0.14
Харрис Кельвин 4 0.11
Льюис Джонатан 3 0.09
Фернандес Омир 2 (1) 0.06
Япи Даррен 2 0.06
Бомбито Мойзе 2 0.06
Ронен Коннор 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Абубакар Лалас 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 9 0
Дельгадо Марко 6 1
Пэйнтсил Джозеф 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 7 0
Япи Даррен 5 1
Михайлович Джордже 6 0
Харрис Кельвин 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Абубакар Лалас 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Кэннон Реджи 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Колорадо Рэпидс
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

8
16
Лос-Анджелес Гэлакси
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Колорадо Рэпидс
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

20
28
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
21 победа 7 поражений
Первый тайм
54% (19)
31% (11)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Колорадо Рэпидс
30%
70%
9 побед 21 поражение
Первый тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
51% (18)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

34
11

Упущенные победы

28
44

Голы по времени матча

Забито

48
29
17 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
5
10%
4
14%
1-15
3
6%
2
7%
16-30
9
19%
6
21%
31-45
13
27%
6
21%
46-60
6
13%
4
14%
61-75
12
25%
7
24%
76-90

Пропущено

25
42
12 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
8%
7
17%
1-15
4
16%
5
12%
16-30
6
24%
6
14%
31-45
5
20%
8
19%
46-60
5
20%
6
14%
61-75
3
12%
10
24%
76-90

Забито

26
31
6 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
1
4%
2
6%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
7
27%
4
13%
61-75
7
27%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
12%
4
17%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
7
28%
5
21%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
4
16%
5
21%
76-90

Забито

74
60
23 В 1-м тайме 26
51 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
8%
6
10%
1-15
5
7%
5
8%
16-30
12
16%
15
25%
31-45
19
26%
10
17%
46-60
13
18%
8
13%
61-75
19
26%
16
27%
76-90

Пропущено

50
66
26 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 28
5
10%
11
17%
1-15
8
16%
7
11%
16-30
13
26%
11
17%
31-45
9
18%
14
21%
46-60
8
16%
8
12%
61-75
7
14%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Остин - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:1
3 раза 17%
4:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
4:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
1
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
1.5
Больше Меньше
11
6
9
9
2.5
5
12
5
13
3.5
2
15
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
9
9
5
12
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
Больше Меньше
30
5
23
12
1.5
20
15
14
21
2.5
9
26
5
30
3.5
2
33
1
34
4.5
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
Орландо Сити
Шарлотт
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
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Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
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    • 54'
      Йовелич Деян сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Пуч Рикард бьет в цель!
    • 52'
      Яманэ Мики сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Джон Нельсон бьет в цель!
    • 49'
      Абубакар Лалас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Кэннон Реджи получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Наварро Рафа получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Пуч Рикард сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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