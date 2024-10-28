Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
1:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
32'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Биэл ПепНападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Орландо Сити
Шарлотт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|15 (2)
|0.43
|Макгуайр Данкан
|10
|0.29
|Энрике Рамиро
|8
|0.23
|Ангуло Иван
|5
|0.14
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.14
|Охеда Мартин
|4
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|10
|0.29
|Абада Лиэль
|7
|0.2
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.17
|Свидерски Кароль
|6 (2)
|0.17
|Тавареш Юри
|3
|0.09
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|2
|0.06
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Янссон Робин
|8
|0
|Вильдер Картахена
|7
|0
|Шлегель Родриго
|5
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Охеда Мартин
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Кахлина Кристиян
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Шарлотт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
9
Орландо Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Шарлотт
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
24
24
Орландо Сити
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Шарлотт
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
59% (20)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
30
33
Голы по времени матча
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
4
15%
6
30%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
4
15%
3
15%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
16%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
16%
9
39%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
6
32%
7
30%
76-90
Забито
29
25
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
2
7%
4
16%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
1
3%
6
24%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
8
32%
76-90
Пропущено
34
15
19 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
8
24%
0
0%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
3
9%
4
27%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
5
33%
76-90
Забито
56
45
23 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 19
9 Не забивали 8
6
11%
5
11%
1-15
11
20%
3
7%
16-30
6
11%
10
22%
31-45
9
16%
10
22%
46-60
10
18%
6
13%
61-75
14
25%
11
24%
76-90
Пропущено
53
38
27 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 22
11
21%
2
5%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
10
19%
11
29%
31-45
5
9%
5
13%
46-60
9
17%
4
11%
61-75
12
23%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 0:3 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3
Результаты матчей
Орландо Сити
Шарлотт
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:3
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
710
413
314
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
116
512
710
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
268
1915
1222
1123
628
232
232
133
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10