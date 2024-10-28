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Стадион: .
Орландо Сити
2:0
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
32' Гол
Торрес Факундо
62' Желтая карточка
Вильдер Картахена
2:0
77' Гол
Охеда Мартин
90' Красная карточка
Биэл Пеп
90'+6
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
9
Свидерски
Кароль
10
Биэл
Пеп
11
Абада
Лиэль
Орландо Сити
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Шарлотт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
2:2
М
1:1
ОК
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 15 (2) 0.43
Макгуайр Данкан 10 0.29
Энрике Рамиро 8 0.23
Охеда Мартин 5 0.14
Ангуло Иван 5 0.14
Муриэль Луис 5 (2) 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Смит Кайл 0 0
Фриман Алекс 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 10 0.29
Абада Лиэль 7 0.2
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.17
Свидерски Кароль 6 (2) 0.17
Тавареш Юри 3 0.09
Вествуд Эшли 2 0.06
Биэл Пеп 2 0.06
Бронико Брандт 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Вильдер Картахена 8 0
Янссон Робин 8 0
Шлегель Родриго 5 1
Макгуайр Данкан 6 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Охеда Мартин 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 7 0
Бёрн Натан 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Кахлина Кристиян 5 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Tyger Smalls 3 0
Биэл Пеп 1 1
Уронен Йере 2 0
Абада Лиэль 2 0
Педро Жоао 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Шарлотт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
9
Орландо Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Шарлотт
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

24
24
Орландо Сити
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (15)
26% (9)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Шарлотт
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
6% (2)
57% (20)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

30
33

Голы по времени матча

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
14%
1
5%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
5
17%
3
15%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
10
40%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
8
32%
76-90

Забито

29
25
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 22
2
7%
4
16%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
1
3%
6
24%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
8
32%
76-90

Пропущено

34
15
19 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 8
8
24%
0
0%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
3
9%
4
27%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
6
18%
5
33%
76-90

Забито

58
45
24 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 19
9 Не забивали 9
6
10%
5
11%
1-15
11
19%
3
7%
16-30
7
12%
10
22%
31-45
9
16%
10
22%
46-60
10
17%
6
13%
61-75
15
26%
11
24%
76-90

Пропущено

53
40
27 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 23
11
21%
2
5%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
10
19%
12
30%
31-45
5
9%
5
13%
46-60
9
17%
4
10%
61-75
12
23%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Шарлотт 0:3 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Шарлотт - Чикаго Файр 4:3 Интер Майами - Шарлотт 1:1
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3

Результаты матчей

Орландо Сити
Шарлотт

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

2:0
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
8 раз 23%
1
7 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
9
9
1.5
7
10
4
14
2.5
3
14
2
16
3.5
2
15
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
11
6
1.5
5
13
7
10
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
26
9
20
15
1.5
12
23
11
24
2.5
6
29
2
33
3.5
2
33
1
34
4.5
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
2 Орландо Сити
0 Шарлотт
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Торрес Факундо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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