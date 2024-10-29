Стадион: TQL Stadium.
1:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаОрельяно Лука
41' Желтая карточкаСэндс Джеймс
1:0
51' ГолАсад Ямиль
82' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
89' Желтая карточкаАсад Ямиль
90' Красная карточкаГрей Тэйвон
90'+11
Ход матча
29'
41'
51'
1:0
89'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
3
1.71
Среднее время на гол
30
52
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
2.57
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
35
60
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|14 (3)
|0.4
|Орельяно Лука
|10
|0.29
|Кубо Юя
|10
|0.29
|Келси Кевин
|6
|0.17
|Асад Ямиль
|4
|0.11
|Буха Павел
|4
|0.11
|Бэрд Кори
|3
|0.09
|Сантос Сержио II
|3
|0.09
|Бупендза Аарон
|2
|0.06
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|16
|0.46
|Родригес Сантьяго
|12 (4)
|0.34
|Вольф Ханнес
|5
|0.14
|Бакрар Монсеф
|4
|0.11
|Перея Андрес
|3
|0.09
|Охеда Агустин
|3
|0.09
|Фернандес Джулиан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|8
|1
|Йедлин Деандре
|9
|0
|Мерфи Ян
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Орельяно Лука
|6
|0
|Келси Кевин
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Асад Ямиль
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|11
|1
|Паркс Китон
|7
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Грей Тэйвон
|4
|1
|Моралес Максимильяно
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Хаак Джастин
|5
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Риса Бирк
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
8
Цинциннати
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Нью-Йорк Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
28
31
Цинциннати
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
49% (17)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Нью-Йорк Сити
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
23% (8)
46% (16)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
33
39
Голы по времени матча
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
3
11%
5
26%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
9
32%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
2
7%
4
21%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
1
5%
3
12%
1-15
7
33%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
7
28%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
2
10%
2
8%
76-90
Забито
32
35
8 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
3
9%
6
17%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
8
25%
3
9%
46-60
8
25%
4
11%
61-75
8
25%
10
29%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 14
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
7
27%
4
16%
46-60
6
23%
6
24%
61-75
2
8%
8
32%
76-90
Забито
60
54
20 В 1-м тайме 30
40 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 19
6 Не забивали 9
6
10%
11
20%
1-15
2
3%
8
15%
16-30
12
20%
11
20%
31-45
17
28%
4
7%
46-60
13
22%
6
11%
61-75
10
17%
14
26%
76-90
Пропущено
47
50
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 30
6
13%
6
12%
1-15
11
23%
6
12%
16-30
5
11%
7
14%
31-45
9
19%
11
22%
46-60
12
26%
9
18%
61-75
4
9%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2
Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
9 раз 26%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
161
513
125
414
413
315
215
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
108
116
513
314
216
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
269
1619
1718
728
629
530
332
134
233
134
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10