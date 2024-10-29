Стадион: Lumen Field.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
14
Ротрок
Пол
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
30 матчей
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.19
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.31
0.29
Среднее время на гол
68
315
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.4
0.77
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
64
117
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.37
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.29
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.23
|Ротрок Пол
|5
|0.14
|Раген Джексон
|3
|0.09
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Ролдан Кристиан
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.17
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.14
|Блессинг Латиф
|5
|0.14
|Понсе Эсекель
|5 (1)
|0.14
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.09
|Басси Амине
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|3
|0.09
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Святченко Эрик
|1
|0.03
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|9
|1
|Раген Джексон
|5
|1
|Варгас Обед
|4
|1
|Гомес Еймар
|5
|0
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Ротрок Пол
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|10
|1
|Дорси Гриффин
|7
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Басси Амине
|5
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Понсе Эсекель
|3
|0
|Рейнс Бруклин
|3
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Хьюстон Динамо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
7
Сиэтл Саундерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Хьюстон Динамо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
20
22
Сиэтл Саундерс
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
35% (12)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Хьюстон Динамо
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
24
23
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
13%
3
13%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
29%
29%
10
43%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
7%
7
27%
46-60
5
33%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
5
20%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
7
30%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
10
40%
4
17%
61-75
1
4%
6
26%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
9%
1
7%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
6
27%
5
36%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Забито
49
46
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 8
8
16%
5
11%
1-15
9
18%
5
11%
16-30
5
10%
9
20%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
11
22%
6
13%
61-75
8
16%
16
35%
76-90
Пропущено
37
40
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 25
3
8%
3
8%
1-15
8
22%
3
8%
16-30
6
16%
6
15%
31-45
7
19%
12
30%
46-60
6
16%
9
23%
61-75
7
19%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0
Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
611
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
89
413
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
268
1618
1420
628
430
232
331
133
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10