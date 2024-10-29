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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 9'
Хьюстон Динамо
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Хьюстон Динамо
1.85
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4.70
4.70
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Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Пауло
Жуан
I
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

30 матчей

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.19

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.31
0.29

Среднее время на гол

68
315

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.4
0.77

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

64
117

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.37
Руснак Альберт 10 (3) 0.29
Руидиас Рауль 8 (4) 0.23
Ротрок Пол 5 0.14
Раген Джексон 3 0.09
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.17
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.14
Блессинг Латиф 5 0.14
Понсе Эсекель 5 (1) 0.14
Ковальчик Себастьян 4 0.11
Карраскилья Адальберто 3 0.09
Басси Амине 3 0.09
Дорси Гриффин 3 0.09
Стирс Дэниэл 2 0.06
Смит Брэд 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Сегал Габриэль 2 0.06
Святченко Эрик 1 0.03
Эррера Эктор 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 9 1
Раген Джексон 5 1
Варгас Обед 4 1
Гомес Еймар 5 0
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Ротрок Пол 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Руснак Альберт 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 10 1
Дорси Гриффин 7 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Стирс Дэниэл 5 0
Басси Амине 5 0
Эррера Эктор 4 0
Артур Хосе 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Понсе Эсекель 3 0
Рейнс Бруклин 3 0
Святченко Эрик 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Хьюстон Динамо
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
7
Сиэтл Саундерс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Хьюстон Динамо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

20
22
Сиэтл Саундерс
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
35% (12)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Хьюстон Динамо
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

26
29

Голы по времени матча

Забито

24
23
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
13%
3
13%
1-15
6
25%
3
13%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
29%
29%
10
43%
76-90

Пропущено

15
26
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
7%
7
27%
46-60
5
33%
4
15%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
5
20%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
7
30%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
10
40%
4
17%
61-75
1
4%
6
26%
76-90

Пропущено

22
14
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
9%
1
7%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
1
7%
31-45
6
27%
5
36%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Забито

49
46
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 20
8 Не забивали 8
8
16%
5
11%
1-15
9
18%
5
11%
16-30
5
10%
9
20%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
11
22%
6
13%
61-75
8
16%
16
35%
76-90

Пропущено

37
40
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 25
3
8%
3
8%
1-15
8
22%
3
8%
16-30
6
16%
6
15%
31-45
7
19%
12
30%
46-60
6
16%
9
23%
61-75
7
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0
Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
8
9
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
26
8
16
18
1.5
14
20
6
28
2.5
4
30
2
32
3.5
3
31
1
33
4.5
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
2 Орландо Сити
0 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
1 Цинциннати
0 Нью-Йорк Сити
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Сиэтл Саундерс.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.77. Новички получат приятный бонус!
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    1.77 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Хьюстон Динамо
1.85
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4.70
4.70
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Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо онлайн

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Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
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