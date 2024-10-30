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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Коламбус Крю
0:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
25' Гол
Карбальо Фелипе
45' Желтая карточка
Форсберг Эмиль
57' Желтая карточка
Арфстен Макс
90' Желтая карточка
Эйле Ноа
90'+10
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
21
Чеберко
Евгений
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
6
Нагбе
Дарлингтон
17
Кристиан
Рамирес
II
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
17
Харпер
Кэмерон
47
Толкин
Джон
20
Карбальо
Фелипе
75
Эдельман
Даниэль
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзер
Данте
9
Морган
Льюис
Коламбус Крю
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

43 матча

46.5%
18.6%
34.9%
20 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.2%
51.2%
18.6%
13 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

М
2:3
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.64
1.38

Среднее время на гол

55
65

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

1.9
0.82

Среднее время на гол

47
110

Всего голов

76
47

Голов в среднем за матч

1.77
1.09

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36

Среднее время на гол

50
82

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 19 (2) 0.54
Росси Диего 12 (1) 0.34
Кристиан Рамирес II 8 0.23
Рассел-Роу Джейсен 5 0.14
Арфстен Макс 4 0.11
Фарси Мохамед 4 0.11
Мэцан Александру 4 0.11
Морейра Стивен 2 0.06
Моррис Эйдан 2 0.06
Джексон Азиль 2 0.06
Джонс Дехуан 2 0.06
Хинестроза Марино 2 0.06
Йебоа Яв 1 0.03
Амундсен Мальте 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Чеберко Евгений 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Шамбос Дилан 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0
Джонс Деррик 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.37
Форсберг Эмиль 9 (5) 0.26
Маноэль Элиас 8 (1) 0.23
Харпер Кэмерон 5 0.14
Ванзер Данте 4 0.11
Кармона Викельман 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Холл Джулиан 2 0.06
Гьенгор Деннис 2 0.06
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Карбальо Фелипе 1 0.03
Нгома Серж 1 0.03
Нилис Дилан 0 0
Нилис Шон 0 0
Эйле Ноа 0 0
Страуд Питер 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 7 0
Камашо Руди 4 1
Эрнандес Хуан 3 1
Джонс Деррик 3 1
Росси Диего 4 0
Чеберко Евгений 4 0
Йебоа Яв 3 0
Завадски Шон 3 0
Арфстен Макс 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Мэцан Александру 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Кинтон Филип 1 0
Хабрун Таха 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 7 1
Нилис Шон 3 2
Рейес Андрес 3 1
Нилис Дилан 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Толкин Джон 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзер Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кармона Викельман 2 0
Нгома Серж 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Маноэль Элиас 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
13
Коламбус Крю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Нью-Йорк Ред Буллз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

32
27
Коламбус Крю
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Нью-Йорк Ред Буллз
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
34% (12)
46% (16)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

39
40

Голы по времени матча

Забито

38
26
13 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
5
13%
0
0%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
6
16%
6
23%
46-60
10
26%
3
12%
61-75
8
21%
7
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
9%
7
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
6
27%
10
38%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Забито

34
30
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
6%
3
10%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
10
29%
29%
6
20%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
7
21%
9
30%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
11%
8
33%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
10
53%
5
21%
76-90

Забито

72
56
25 В 1-м тайме 21
47 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
7
10%
3
5%
1-15
8
11%
10
18%
16-30
10
14%
8
14%
31-45
16
22%
12
21%
46-60
15
21%
7
13%
61-75
15
21%
16
29%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

41
50
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
4
10%
15
30%
1-15
4
10%
2
4%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
6
15%
14
28%
61-75
16
39%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3
Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0

Результаты матчей

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

4
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:5
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
5 раз 14%
5
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
7
1.5
10
7
7
11
2.5
5
12
5
13
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
7
1.5
7
11
6
11
2.5
2
16
2
15
3.5
2
16
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
28
7
21
14
1.5
17
18
13
22
2.5
7
28
7
28
3.5
4
31
2
33
4.5
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
2 Орландо Сити
0 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
1 Цинциннати
0 Нью-Йорк Сити
5 Сиэтл Саундерс
4 Хьюстон Динамо
0 Коламбус Крю
1 Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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