Стадион: Lower.com Field.
0:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолКарбальо Фелипе
45' Желтая карточкаФорсберг Эмиль
57' Желтая карточкаАрфстен Макс
90' Желтая карточкаЭйле Ноа
90'+10
Ход матча
25'
0:1
45'
57'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арфстен
Макс
25
Завадски
Шон
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ванзер ДантеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
43 матча
46.5%
18.6%
34.9%
20 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.2%
51.2%
18.6%
13 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.2%
27.9%
34.9%
16 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.64
1.38
Среднее время на гол
55
65
Всего голов
40
18
Голов в среднем за матч
1.9
0.82
Среднее время на гол
47
110
Всего голов
76
47
Голов в среднем за матч
1.77
1.09
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
Среднее время на гол
50
82
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (2)
|0.54
|Росси Диего
|12 (1)
|0.34
|Кристиан Рамирес II
|8
|0.23
|Рассел-Роу Джейсен
|5
|0.14
|Арфстен Макс
|4
|0.11
|Фарси Мохамед
|4
|0.11
|Мэцан Александру
|4
|0.11
|Морейра Стивен
|2
|0.06
|Моррис Эйдан
|2
|0.06
|Джексон Азиль
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|2
|0.06
|Хинестроза Марино
|2
|0.06
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Чеберко Евгений
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.37
|Форсберг Эмиль
|9 (5)
|0.26
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.23
|Харпер Кэмерон
|5
|0.14
|Ванзер Данте
|4
|0.11
|Кармона Викельман
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Холл Джулиан
|2
|0.06
|Гьенгор Деннис
|2
|0.06
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Карбальо Фелипе
|1
|0.03
|Нгома Серж
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Страуд Питер
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Джонс Деррик
|3
|1
|Росси Диего
|4
|0
|Чеберко Евгений
|4
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Арфстен Макс
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|7
|1
|Нилис Шон
|3
|2
|Рейес Андрес
|3
|1
|Нилис Дилан
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзер Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Нгома Серж
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
13
Коламбус Крю
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Нью-Йорк Ред Буллз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
32
27
Коламбус Крю
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Нью-Йорк Ред Буллз
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
34% (12)
46% (16)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
39
40
Голы по времени матча
Забито
38
26
13 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
5
13%
0
0%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
4
11%
5
19%
31-45
6
16%
6
23%
46-60
10
26%
3
12%
61-75
8
21%
7
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
9%
7
27%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
6
27%
10
38%
61-75
6
27%
4
15%
76-90
Забито
34
30
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
6%
3
10%
1-15
4
12%
5
17%
16-30
6
18%
3
10%
31-45
10
29%
29%
6
20%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
7
21%
9
30%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
11%
8
33%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
10
53%
5
21%
76-90
Забито
72
56
25 В 1-м тайме 21
47 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
7
10%
3
5%
1-15
8
11%
10
18%
16-30
10
14%
8
14%
31-45
16
22%
12
21%
46-60
15
21%
7
13%
61-75
15
21%
16
29%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
41
50
15 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
4
10%
15
30%
1-15
4
10%
2
4%
16-30
7
17%
5
10%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
6
15%
14
28%
61-75
16
39%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3
Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Результаты матчей
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
4
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:5
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
5 раз 14%
5
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
117
107
711
512
513
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
107
711
611
216
215
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
287
2114
1718
1322
728
728
431
233
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10