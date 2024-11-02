Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
35'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Шарлотт
Орландо Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|10
|0.28
|Абада Лиэль
|7
|0.19
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.17
|Свидерски Кароль
|6 (2)
|0.17
|Тавареш Юри
|3
|0.08
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|2
|0.06
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|15 (2)
|0.42
|Макгуайр Данкан
|10
|0.28
|Энрике Рамиро
|8
|0.22
|Охеда Мартин
|5
|0.14
|Ангуло Иван
|5
|0.14
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.14
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Кахлина Кристиян
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Тавареш Юри
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Абада Лиэль
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Биэл Пеп
|1
|1
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Янссон Робин
|9
|0
|Вильдер Картахена
|8
|0
|Шлегель Родриго
|5
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Охеда Мартин
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Орландо Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
5
10
Шарлотт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
16
24
Шарлотт
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
57% (20)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Орландо Сити
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
21
23
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
25
29
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
16%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
24%
1
3%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
8
32%
10
34%
76-90
Пропущено
15
34
4 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
0
0%
8
24%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
4
27%
3
9%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
33%
6
18%
76-90
Забито
20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
20%
6
21%
31-45
6
30%
4
14%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
3
15%
5
17%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
10
40%
3
16%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
32%
6
32%
76-90
Забито
45
58
18 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
5
11%
6
10%
1-15
3
7%
11
19%
16-30
10
22%
7
12%
31-45
10
22%
9
16%
46-60
6
13%
10
17%
61-75
11
24%
15
26%
76-90
Пропущено
40
53
18 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
2
5%
11
21%
1-15
4
10%
6
11%
16-30
12
30%
10
19%
31-45
5
13%
5
9%
46-60
4
10%
9
17%
61-75
13
33%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 0:3 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Шарлотт - Чикаго Файр 4:3
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2
Результаты матчей
Шарлотт
Орландо Сити
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
0
8 раз 23%
1
7 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
710
99
314
414
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
134
513
116
315
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
278
1223
2015
629
1124
233
233
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10