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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Шарлотт
0:0
Итог после пенальти
3
1
Орландо Сити
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
28
Диани
Джибриль
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
33
Агьеманг
Патрик
11
Абада
Лиэль
1
Гальесе
Педро
3
Рафаэл
Дос
Сантос
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Шарлотт
4-3-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Орландо Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:1
ОК
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 10 0.28
Абада Лиэль 7 0.19
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.17
Свидерски Кароль 6 (2) 0.17
Тавареш Юри 3 0.08
Вествуд Эшли 2 0.06
Биэл Пеп 2 0.06
Бронико Брандт 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 15 (2) 0.42
Макгуайр Данкан 10 0.28
Энрике Рамиро 8 0.22
Охеда Мартин 5 0.14
Ангуло Иван 5 0.14
Муриэль Луис 5 (2) 0.14
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Смит Кайл 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 7 0
Бёрн Натан 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Кахлина Кристиян 5 0
Деягере Брехт 5 0
Тавареш Юри 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Абада Лиэль 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Tyger Smalls 3 0
Биэл Пеп 1 1
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Вильдер Картахена 9 0
Янссон Робин 9 0
Шлегель Родриго 6 1
Макгуайр Данкан 6 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Охеда Мартин 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Орландо Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

5
10
Шарлотт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Орландо Сити
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

16
24
Шарлотт
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
58% (21)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Орландо Сити
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

21
23

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

25
29
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
4
16%
2
7%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
6
24%
1
3%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
2
8%
5
17%
61-75
8
32%
10
34%
76-90

Пропущено

15
34
4 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
0
0%
8
24%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
7
21%
31-45
4
27%
3
9%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
33%
6
18%
76-90

Забито

20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
1
5%
4
14%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
4
20%
6
21%
31-45
6
30%
4
14%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
3
15%
5
17%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
10
40%
3
16%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
8
32%
6
32%
76-90

Забито

45
58
18 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 16
10 Не забивали 10
5
11%
6
10%
1-15
3
7%
11
19%
16-30
10
22%
7
12%
31-45
10
22%
9
16%
46-60
6
13%
10
17%
61-75
11
24%
15
26%
76-90

Пропущено

40
53
18 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
2
5%
11
21%
1-15
4
10%
6
11%
16-30
12
30%
10
19%
31-45
5
13%
5
9%
46-60
4
10%
9
17%
61-75
13
33%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 0:3 Шарлотт - ФК Монреаль 2:0 Шарлотт - Чикаго Файр 4:3
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2

Результаты матчей

Шарлотт
Орландо Сити

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
7 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
9
9
3
15
2.5
4
14
2
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
11
7
3
15
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
27
9
12
24
1.5
20
16
6
30
2.5
11
25
2
34
3.5
2
34
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
9 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Колорадо Рэпидс
3 Орландо Сити
3 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
1 Цинциннати
0 Нью-Йорк Сити
5 Сиэтл Саундерс
4 Хьюстон Динамо
0 Коламбус Крю
1 Нью-Йорк Ред Буллз
4 Реал Солт-Лейк
5 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Абада Лиэль получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Янссон Робин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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