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Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:1
Первый тайм: 9'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.80
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3.90
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2.34
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Все Коэффициенты
95
Стеффен
Закари
4
Кэннон
Реджи
5
Махсо
Андреас
6
Абубакар
Лалас
2
Розенберри
Киган
3
Винс
Сэмюэл
18
Ларраз
Оливер
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
10
Михайлович
Джордже
9
Наварро
Рафа
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

41 матч

39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

М
5:0
М
1:3
М
3:2
М
0:0
М
1:3
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

1.83
1.22

Среднее время на гол

49
73

Всего голов

67
50

Голов в среднем за матч

1.63
1.22

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 15 (4) 0.42
Михайлович Джордже 11 (4) 0.31
Бассетт Коул 9 (1) 0.25
Кабрал Кевин 5 0.14
Харрис Кельвин 4 0.11
Льюис Джонатан 3 0.08
Фернандес Омир 2 (1) 0.06
Япи Даррен 2 0.06
Бомбито Мойзе 2 0.06
Ронен Коннор 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Абубакар Лалас 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 17 0.47
Пек Габриэл 16 (1) 0.44
Пуч Рикард 15 (1) 0.42
Пэйнтсил Джозеф 10 (1) 0.28
Фагундес Диего 4 0.11
Берри Мигель 2 0.06
Йосида Мая 2 0.06
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 7 0
Япи Даррен 5 1
Михайлович Джордже 6 0
Харрис Кельвин 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Абубакар Лалас 4 0
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Кэннон Реджи 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 9 0
Дельгадо Марко 6 1
Пэйнтсил Джозеф 7 0
Серрильо Эдвин 7 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
10
Колорадо Рэпидс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

36
2

Упущенные победы

16
47
Колорадо Рэпидс
70%
30%
21 победа 9 поражений
Первый тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
17% (6)
31% (11)
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
14% (5)
31% (11)
54% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

45
7

Упущенные победы

22
57

Голы по времени матча

Забито

31
26
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
6%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
4
13%
6
23%
46-60
4
13%
7
27%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
5
21%
7
28%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
5
21%
4
16%
76-90

Забито

29
48
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 14
20 Не забивали 17
4
14%
5
10%
1-15
2
7%
3
6%
16-30
6
21%
9
19%
31-45
6
21%
13
27%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
7
24%
12
25%
76-90

Пропущено

42
25
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 14
7
17%
2
8%
1-15
5
12%
4
16%
16-30
6
14%
6
24%
31-45
8
19%
5
20%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
10
24%
3
12%
76-90

Забито

60
74
26 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 51
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
10%
6
8%
1-15
5
8%
5
7%
16-30
15
25%
12
16%
31-45
10
17%
19
26%
46-60
8
13%
13
18%
61-75
16
27%
19
26%
76-90

Пропущено

66
50
29 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 27
11
17%
5
10%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
11
17%
13
26%
31-45
14
21%
9
18%
46-60
8
12%
8
16%
61-75
15
23%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Остин - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
4:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
4:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
1
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
1.5
15
3
5
12
2.5
9
9
2
15
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
9
1.5
8
9
4
14
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
31
4
20
15
1.5
23
12
9
26
2.5
14
21
2
33
3.5
5
30
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
3 Орландо Сити
3 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
1 Цинциннати
0 Нью-Йорк Сити
5 Сиэтл Саундерс
4 Хьюстон Динамо
0 Коламбус Крю
1 Нью-Йорк Ред Буллз
4 Реал Солт-Лейк
5 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.80
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3.90
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2.34
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Лос-Анджелес Гэлакси
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