Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:1
Первый тайм: 9'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
14
Нельсон
Джон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
41 матч
39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
1.83
1.22
Среднее время на гол
49
73
Всего голов
67
50
Голов в среднем за матч
1.63
1.22
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|15 (4)
|0.42
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.31
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.25
|Кабрал Кевин
|5
|0.14
|Харрис Кельвин
|4
|0.11
|Льюис Джонатан
|3
|0.08
|Фернандес Омир
|2 (1)
|0.06
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Абубакар Лалас
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|17
|0.47
|Пек Габриэл
|16 (1)
|0.44
|Пуч Рикард
|15 (1)
|0.42
|Пэйнтсил Джозеф
|10 (1)
|0.28
|Фагундес Диего
|4
|0.11
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Йосида Мая
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Нельсон Джон
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|7
|0
|Япи Даррен
|5
|1
|Михайлович Джордже
|6
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Кэннон Реджи
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|9
|0
|Дельгадо Марко
|6
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Лос-Анджелес Гэлакси
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
10
Колорадо Рэпидс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
36
2
Упущенные победы
16
47
Колорадо Рэпидс
70%
30%
21 победа 9 поражений
Первый тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
17% (6)
31% (11)
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
7 побед 21 поражение
Первый тайм
14% (5)
31% (11)
54% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
45
7
Упущенные победы
22
57
Голы по времени матча
Забито
31
26
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
2
6%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
4
13%
6
23%
46-60
4
13%
7
27%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
3
12%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
5
21%
7
28%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
5
21%
4
16%
76-90
Забито
29
48
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 14
20 Не забивали 17
4
14%
5
10%
1-15
2
7%
3
6%
16-30
6
21%
9
19%
31-45
6
21%
13
27%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
7
24%
12
25%
76-90
Пропущено
42
25
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 14
7
17%
2
8%
1-15
5
12%
4
16%
16-30
6
14%
6
24%
31-45
8
19%
5
20%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
10
24%
3
12%
76-90
Забито
60
74
26 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 51
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
10%
6
8%
1-15
5
8%
5
7%
16-30
15
25%
12
16%
31-45
10
17%
19
26%
46-60
8
13%
13
18%
61-75
16
27%
19
26%
76-90
Пропущено
66
50
29 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 27
11
17%
5
10%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
11
17%
13
26%
31-45
14
21%
9
18%
46-60
8
12%
8
16%
61-75
15
23%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Остин - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
4:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
4:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
2
9 раз 26%
3
9 раз 26%
1
8 раз 23%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
153
512
99
215
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
99
89
414
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
314
2015
2312
926
1421
233
530
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
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