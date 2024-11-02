Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:4
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаАбубакар Лалас
0:1
9' ГолПек Габриэл
1:1
19' ГолЛарраз Оливер
1:2
45' ГолПэйнтсил Джозеф
73' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
85' Желтая карточкаКэннон Реджи
90' Желтая карточкаНельсон Джон
1:3
90' ГолПуч Рикард
1:4
90' ГолПуч Рикард
90'+5
Ход матча
9'
0:1
19'
1:1
45'
1:2
73'
85'
90'
90'
1:3
90'
1:4
94'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
91
Кабрал
Кевин
14
Нельсон
Джон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
41 матч
39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.7%
41.5%
26.8%
13 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.1%
36.6%
29.3%
14 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
1.83
1.22
Среднее время на гол
49
73
Всего голов
67
50
Голов в среднем за матч
1.63
1.22
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
16
Больше 39%
Меньше 61%
25
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|15 (4)
|0.42
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.31
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.25
|Кабрал Кевин
|5
|0.14
|Харрис Кельвин
|4
|0.11
|Льюис Джонатан
|3
|0.08
|Фернандес Омир
|2 (1)
|0.06
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Ларраз Оливер
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Абубакар Лалас
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пек Габриэл
|17 (1)
|0.47
|Пуч Рикард
|17 (1)
|0.47
|Йовелич Деян
|17
|0.47
|Пэйнтсил Джозеф
|11 (1)
|0.31
|Фагундес Диего
|4
|0.11
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Йосида Мая
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Нельсон Джон
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|7
|0
|Япи Даррен
|5
|1
|Михайлович Джордже
|6
|0
|Абубакар Лалас
|5
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Кэннон Реджи
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|9
|0
|Серрильо Эдвин
|8
|0
|Дельгадо Марко
|6
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|7
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Нельсон Джон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
10
Колорадо Рэпидс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
36
2
Упущенные победы
16
47
Колорадо Рэпидс
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
44% (16)
36% (13)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
17% (6)
33% (12)
Лос-Анджелес Гэлакси
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
17% (6)
31% (11)
53% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
45
8
Упущенные победы
23
57
Голы по времени матча
Забито
32
30
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
6%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
9
28%
4
13%
31-45
4
13%
6
20%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
9
28%
9
30%
76-90
Пропущено
28
26
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
18%
3
12%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
6
21%
7
27%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Забито
29
48
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
4
14%
5
10%
1-15
2
7%
3
6%
16-30
6
21%
9
19%
31-45
6
21%
13
27%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
7
24%
12
25%
76-90
Пропущено
42
25
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 14
7
17%
2
8%
1-15
5
12%
4
16%
16-30
6
14%
6
24%
31-45
8
19%
5
20%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
10
24%
3
12%
76-90
Забито
61
78
27 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 53
13 Забивали первыми 20
7 Не забивали 4
6
10%
7
9%
1-15
6
10%
5
6%
16-30
15
25%
13
17%
31-45
10
16%
19
24%
46-60
8
13%
13
17%
61-75
16
26%
21
27%
76-90
Пропущено
70
51
31 В 1-м тайме 27
39 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 28
12
17%
5
10%
1-15
7
10%
9
18%
16-30
12
17%
13
25%
31-45
14
20%
9
18%
46-60
8
11%
8
16%
61-75
17
24%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Остин - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
4:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
6 раз 33%
3
4 раза 22%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
4:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
11 раз 31%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
8 раз 22%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
153
513
99
216
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
99
99
414
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
324
2016
2412
927
1521
234
630
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10