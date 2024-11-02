Стадион: Citi Field.
2:1
Второй тайм: 74'
0'
1:0
22' ГолМартинес Алонсо
2:0
40' ГолМартинс Тьяго
43' Желтая карточкаБуха Павел
52' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
56' Желтая карточкаЙедлин Деандре
2:1
65' ГолОрельяно Лука
68' Желтая карточкаКубо Юя
72' Желтая карточкаСэндс Джеймс
Ход матча
22'
1:0
40'
2:0
43'
56'
65'
68'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
27
Асад
Ямиль
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
2.47
1.4
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
36
64
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|17
|0.47
|Родригес Сантьяго
|12 (4)
|0.33
|Вольф Ханнес
|5
|0.14
|Бакрар Монсеф
|4
|0.11
|Перея Андрес
|3
|0.08
|Охеда Агустин
|3
|0.08
|Фернандес Джулиан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|14 (3)
|0.39
|Орельяно Лука
|10
|0.28
|Кубо Юя
|10
|0.28
|Келси Кевин
|6
|0.17
|Асад Ямиль
|4
|0.11
|Буха Павел
|4
|0.11
|Бэрд Кори
|3
|0.08
|Сантос Сержио II
|3
|0.08
|Бупендза Аарон
|2
|0.06
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|11
|1
|Паркс Китон
|7
|1
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Грей Тэйвон
|4
|1
|Моралес Максимильяно
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Хаак Джастин
|5
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|Риса Бирк
|2
|0
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|10
|0
|Нвободо Обинна
|8
|1
|Мерфи Ян
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Буха Павел
|6
|0
|Орельяно Лука
|6
|0
|Келси Кевин
|6
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Асад Ямиль
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Цинциннати
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
8
7
Нью-Йорк Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Цинциннати
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
16
23
Нью-Йорк Сити
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
40% (14)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
23% (8)
31% (11)
Цинциннати
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
28
Упущенные победы
24
30
Голы по времени матча
Забито
35
32
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
6
17%
3
9%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
3
9%
8
25%
46-60
4
11%
8
25%
61-75
10
29%
8
25%
76-90
Пропущено
25
26
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
12%
5
19%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
4
16%
7
27%
46-60
6
24%
6
23%
61-75
8
32%
2
8%
76-90
Забито
19
28
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
5
26%
3
11%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
26%
7
25%
31-45
1
5%
9
32%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
4
21%
2
7%
76-90
Пропущено
25
21
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
7
33%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
7
28%
2
10%
46-60
3
12%
6
29%
61-75
2
8%
2
10%
76-90
1
0%
0%
Забито
54
60
30 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 40
19 Забивали первыми 17
9 Не забивали 6
11
20%
6
10%
1-15
8
15%
2
3%
16-30
11
20%
12
20%
31-45
4
7%
17
28%
46-60
6
11%
13
22%
61-75
14
26%
10
17%
76-90
Пропущено
50
47
19 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 26
6
12%
6
13%
1-15
6
12%
11
23%
16-30
7
14%
5
11%
31-45
11
22%
9
19%
46-60
9
18%
12
26%
61-75
10
20%
4
9%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 3:2
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
9 раз 26%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
135
125
513
413
414
215
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
161
513
116
216
314
117
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
296
1718
1619
629
728
332
530
233
134
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10