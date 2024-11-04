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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 17.
Урал
0:0
Первый тайм: 10'
Родина Москва
0'
2' Желтая карточка
Аюпов Тимур
9' Желтая карточка

Ход матча

2'
Аюпов Тимур
 
9'
 
Прогнозы 136
Урал 89.7% (122)
X 8.1% (11)
Родина Москва 2.2% (3)
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Урал
Родина Москва

История личных встреч

Урал
Родина Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:1
ТМК
0:1
ТМК
2:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 5 (1) 0.31
Секулич Мартин 4 0.25
Ионов Алексей 2 0.13
Егорычев Андрей 2 0.13
Эрик Бикфалви 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.06
Каштанов Алексей 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Мосин Егор 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Воронов Максим 1 0.06
Итало VI 1 0.06
Мишкич Даниел 1 (1) 0.06
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 7 0.44
Рейна Йорди 2 0.13
Шадринцев Дмитрий 2 0.13
Гордюшенко Астемир 1 0.06
Калмыков Амур 1 0.06
Концевой Артём Александрович 1 0.06
Бурлаков Матвей 1 0.06

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 1
Мишкич Даниел 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Сунгатулин Фаниль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 5 0
Мусаев Леон 4 0
Клещенко Александр 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Агаев Алан 1 0
Кане Мамаду 1 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Урал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
8
Урал
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
6
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
5
31%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
7
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
5
31%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3
Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0

Результаты матчей

Урал
Родина Москва

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Урал
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
5
11
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 17 9 6 2 21 - 11 33
2.
Торпедо Москва
 Заявка 17 8 9 0 32 - 13 33
3.
Арсенал Тула
 Заявка 17 6 10 1 15 - 10 28
4.
Сочи
 Заявка 17 7 6 4 27 - 18 27
5.
Урал
 0:0 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
6.
Чайка
 Заявка 17 6 7 4 23 - 20 25
7.
Черноморец Нв
 Заявка 17 7 3 7 22 - 24 24
8.
Енисей
 Заявка 17 7 2 8 18 - 20 23
9.
Ротор
 Заявка 17 5 7 5 12 - 13 22
10.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 7 5 14 - 16 22
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 5 6 6 24 - 28 21
12.
Родина Москва
 0:0 Заявка 17 4 9 4 16 - 16 21
13.
КАМАЗ
 Заявка 17 5 4 8 14 - 13 19
14.
Сокол
 Заявка 17 4 7 6 9 - 18 19
15.
Шинник
 Заявка 17 4 6 7 12 - 18 18
16.
Алания
 Заявка 17 4 5 8 11 - 17 17
17.
Уфа
 Заявка 17 4 5 8 17 - 23 17
18.
Тюмень
 Заявка 17 2 3 12 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Торпедо Москва
 Заявка 9 5 4 0 22 - 8 19
3.
Урал
 0:0 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
6.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
7.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
11.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
12.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
13.
Родина Москва
 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
14.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
4.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Арсенал Тула
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
10.
Урал
 0:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
14.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Енисей Ломакин Александр 5
Весь список

Топ нарушителей
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 5
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Мосин со стандарта выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, Аюпов спас уходящий мяч у лицевой линии поля, но сделать точную скидку на партнёра по команде у Тимура уже не получилось. 
  • Желтая карточка
    9'
    Капитан "Родины" Артём Мещанинов получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля у своей штрафной площади против Бевеева. 
  • 8'
    "Родина" постепенно пытается начать вытягивать "Урал" на свою половину поля, но в высокий прессинг хозяева поля идти не хотят. 
  • Офсайд
    7'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Калмыкову по правой половине поля, форвард "Родины" забрался в офсайд. 
  • 6'
    "Родина" достаточно неплохо начинает матч в Екатеринбурге, пока что "Урал" по большей части вынужден работать без мяча. 
  • 5'
    Юшин совершил рывок по центру и добрался практически до штрафной площади, но всё же Бевеев успел выбить мяч в аут из-под ног соперника. 
  • 4'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Агаеву по левому флангу, Алан под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    3'
    Полузащитник "Урала" Тимур Аюпов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гордюшенко. 
  • Офсайд
    2'
    Из центра поля последовал заброс на ход Ионову по правой половине поля, Ионов забрался в небольшой офсайд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В последнее время обе команды стали сбоить и недобирать очки, но особенно сильно это касается московского клуба, который при своём крепком составе не побеждает уже пять туров подряд. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Анатолий Жабченко из Краснодара. Помогать ему на бровках будут Сергей Ядров из Калининграда и Александр Турки из Астрахани. Резервным арбитром на этот матч назначен Александр Маюн из Челябинска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче 17 тура Первой лиги между "Уралом" из Екатеринбурга и "Родиной" из Москвы. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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Прогнозы 136
Урал 89.7% (122)
X 8.1% (11)
Родина Москва 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Родина Москва
3.20
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал 0:0 Родина Москва

Исход игры
Урал
89.8% (123)
Ничья
8% (11)
Родина Москва
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
2:1 Урал
37.2% (51)
1:0 Урал
27% (37)
2:0 Урал
10.9% (15)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:1 Урал
2.9% (4)
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