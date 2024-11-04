Первый тайм

10' Мосин со стандарта выполнил заброс на дальний угол штрафной площади, Аюпов спас уходящий мяч у лицевой линии поля, но сделать точную скидку на партнёра по команде у Тимура уже не получилось.

9' Капитан "Родины" Артём Мещанинов получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля у своей штрафной площади против Бевеева.

8' "Родина" постепенно пытается начать вытягивать "Урал" на свою половину поля, но в высокий прессинг хозяева поля идти не хотят.

7' Из глубины поля последовал заброс на ход Калмыкову по правой половине поля, форвард "Родины" забрался в офсайд.

6' "Родина" достаточно неплохо начинает матч в Екатеринбурге, пока что "Урал" по большей части вынужден работать без мяча.

5' Юшин совершил рывок по центру и добрался практически до штрафной площади, но всё же Бевеев успел выбить мяч в аут из-под ног соперника.