Тур: 17.
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
2'
9'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ишков ИльяПолузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аверьянов Евгений
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
-
55 Крижан МитчаЗащитник
-
33 Агаев АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кане МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
10 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бесчастных Владимир
История личных встреч
Урал
Родина Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|5 (1)
|0.31
|Секулич Мартин
|4
|0.25
|Ионов Алексей
|2
|0.13
|Егорычев Андрей
|2
|0.13
|Эрик Бикфалви
|1
|0.06
|Бегич Сильвие
|1
|0.06
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.06
|Каштанов Алексей
|1
|0.06
|Железнов Юрий
|1
|0.06
|Мосин Егор
|1
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.06
|Воронов Максим
|1
|0.06
|Итало VI
|1
|0.06
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.06
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|7
|0.44
|Рейна Йорди
|2
|0.13
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0.13
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.06
|Калмыков Амур
|1
|0.06
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.06
|Бурлаков Матвей
|1
|0.06
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|1
|Мишкич Даниел
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|5
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Клещенко Александр
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|Агаев Алан
|1
|0
|Кане Мамаду
|1
|0
|Бурлаков Матвей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Урал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
8
Урал
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
6
50%
1
13%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
5
31%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
7
29%
29%
1
6%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
5
31%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3
Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Результаты матчей
Урал
Родина Москва
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Урал
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
88
511
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|21 - 11
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|32 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|15 - 10
|28
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 18
|27
|5.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 24
|24
|8.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 20
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|14 - 16
|22
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 28
|21
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 16
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|14 - 13
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|9 - 18
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 18
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 17
|17
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|17 - 23
|17
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|22 - 8
|19
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|13.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 5
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Родина Москва
Исход игры
Урал
89.8% (123)
Ничья
8% (11)
Родина Москва
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
2:1 Урал
37.2% (51)
1:0 Урал
27% (37)
2:0 Урал
10.9% (15)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:1 Урал
2.9% (4)
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