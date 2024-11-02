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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 17.
Урал
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 57
Урал 89.5% (51)
X 8.8% (5)
Родина Москва 1.8% (1)
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История личных встреч

Урал
Родина Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:1
ТМК
0:1
ТМК
2:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 5 (1) 0.31
Секулич Мартин 4 0.25
Ионов Алексей 2 0.13
Егорычев Андрей 2 0.13
Эрик Бикфалви 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.06
Каштанов Алексей 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Мосин Егор 1 0.06
Ишков Илья 1 0.06
Воронов Максим 1 0.06
Итало VI 1 0.06
Мишкич Даниел 1 (1) 0.06
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 7 0.44
Рейна Йорди 2 0.13
Шадринцев Дмитрий 2 0.13
Гордюшенко Астемир 1 0.06
Калмыков Амур 1 0.06
Концевой Артём Александрович 1 0.06
Бурлаков Матвей 1 0.06

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 1
Мишкич Даниел 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Сунгатулин Фаниль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Юсупов Артур 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 5 0
Мусаев Леон 4 0
Клещенко Александр 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Агаев Алан 1 0
Кане Мамаду 1 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Урал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Родина Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
8
Урал
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Родина Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
6
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
25%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
5
31%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
7
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
5
31%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Урал 0:1 Балтика - Урал 2:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3 Сокол - Урал 1:3
Урал - Тюмень 1:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0

Результаты матчей

Урал
Родина Москва

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Урал
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
5
11
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 8 6 2 19 - 11 30
2.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 9 0 29 - 13 30
3.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 10 0 15 - 9 28
4.
Урал
 Заявка 16 7 5 4 23 - 17 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
6.
Сочи
 Заявка 16 6 6 4 24 - 16 24
7.
Ротор
 Заявка 16 5 7 4 12 - 11 22
8.
Чайка
 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 7 4 12 - 13 22
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
11.
Енисей
 Заявка 16 6 2 8 16 - 20 20
12.
Родина Москва
 Заявка 16 4 8 4 16 - 16 20
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 4 7 13 - 11 19
14.
Алания
 Заявка 16 4 5 7 11 - 14 17
15.
Сокол
 Заявка 16 3 7 6 8 - 18 16
16.
Шинник
 Заявка 16 3 6 7 11 - 18 15
17.
Уфа
 Заявка 16 3 5 8 15 - 22 14
18.
Тюмень
 Заявка 16 2 3 11 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Балтика
 Заявка 7 4 3 0 8 - 3 15
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
8.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
9.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
11.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
12.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
14.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
15.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
16.
Уфа
 Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
9.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
13.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
14.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Шинник
 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Урал Аюпов Тимур 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 57
    Урал 89.5% (51)
    X 8.8% (5)
    Родина Москва 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Родина Москва
    3.25
    3.40
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    Прогнозы на матч Урал - Родина Москва

    Исход игры
    Урал
    89.7% (52)
    Ничья
    8.6% (5)
    Родина Москва
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (32)
    Меньше
    43.86% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    53.4% (31)
    1:0 Урал
    24.1% (14)
    2:0 Урал
    10.3% (6)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
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