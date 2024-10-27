Тур: 16.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Агаев АланЗащитник
-
88 Сокол АртёмЗащитник
-
55 Крижан МитчаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кане МамадуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бесчастных Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
Родина Москва
Торпедо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|6
|0.4
|Рейна Йорди
|2
|0.13
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0.13
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.07
|Калмыков Амур
|1
|0.07
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.07
|Бурлаков Матвей
|1
|0.07
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|5 (3)
|0.33
|Горбунов Игорь
|3
|0.2
|Корян Аршак
|3
|0.2
|Максимов Максим
|3
|0.2
|Манелов Ираклий
|3
|0.2
|Галкин Владислав
|2
|0.13
|Чупаёв Александр
|2
|0.13
|Червяков Руслан
|2
|0.13
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.07
|Соколов Артём
|1
|0.07
|Шитов Виталий
|1
|0.07
|Чурич Марио
|1
|0.07
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|5
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Клещенко Александр
|2
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|Агаев Алан
|1
|0
|Бурлаков Матвей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Камара Мамаду
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Родина Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
18
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Торпедо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
8
18
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
4
50%
1
6%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
15
27
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
13%
6
22%
31-45
5
33%
4
15%
46-60
5
33%
3
11%
61-75
1
7%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
27%
5
38%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0
Результаты матчей
Родина Москва
Торпедо Москва
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
510
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|19 - 11
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|28 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|6
|10
|0
|15 - 9
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 23
|24
|6.
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 16
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 11
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 20
|20
|12.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|13.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 11
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 14
|17
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|8 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 18
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Балтика
|Лисакович Виталий
|5
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва - Торпедо Москва
Исход игры
Родина Москва
4.2% (5)
Ничья
37% (44)
Торпедо Москва
58.8% (70)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
37% (44)
1:1 Ничья
31.9% (38)
0:1 Торпедо Москва
10.9% (13)
0:2 Торпедо Москва
5% (6)
2:1 Родина Москва
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:0 Родина Москва
1.7% (2)
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