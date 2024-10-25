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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 16.
Родина Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 41
Родина Москва 7.3% (3)
X 29.3% (12)
Торпедо Москва 63.4% (26)
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История личных встреч

Родина Москва
Торпедо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 6 0.4
Рейна Йорди 2 0.13
Шадринцев Дмитрий 2 0.13
Гордюшенко Астемир 1 0.07
Калмыков Амур 1 0.07
Концевой Артём Александрович 1 0.07
Бурлаков Матвей 1 0.07
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 5 (3) 0.33
Горбунов Игорь 3 0.2
Корян Аршак 3 0.2
Максимов Максим 3 0.2
Манелов Ираклий 3 0.2
Галкин Владислав 2 0.13
Чупаёв Александр 2 0.13
Червяков Руслан 2 0.13
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Соколов Артём 1 0.07
Шитов Виталий 1 0.07
Чурич Марио 1 0.07
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 5 0
Мусаев Леон 4 0
Фищенко Руслан 3 0
Клещенко Александр 2 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Агаев Алан 1 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Данилкин Егор 2 0
Камара Мамаду 1 0
Корян Аршак 1 0
Роганович Боян 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Родина Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
18
Родина Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Торпедо Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

8
18
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
2
25%
4
22%
46-60
4
50%
1
6%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

15
27
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
1
7%
2
7%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
13%
6
22%
31-45
5
33%
4
15%
46-60
5
33%
3
11%
61-75
1
7%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
27%
5
38%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сочи - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Спартак Кострома 1:2 Родина Москва - Енисей 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0

Результаты матчей

Родина Москва
Торпедо Москва

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 40%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 15 7 8 0 28 - 12 29
2.
Балтика
 Заявка 15 7 6 2 17 - 10 27
3.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 9 0 14 - 8 27
4.
Урал
 Заявка 15 7 5 3 22 - 15 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 15 7 3 5 21 - 17 24
6.
Сочи
 Заявка 15 6 6 3 24 - 15 24
7.
Ротор
 Заявка 15 5 7 3 12 - 9 22
8.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 12 - 13 21
9.
Енисей
 Заявка 15 6 2 7 15 - 16 20
10.
Родина Москва
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
11.
Чайка
 Заявка 15 4 7 4 17 - 18 19
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 4 6 5 18 - 25 18
13.
Алания
 Заявка 15 4 5 6 9 - 11 17
14.
КАМАЗ
 Заявка 15 4 4 7 12 - 11 16
15.
Сокол
 Заявка 15 3 6 6 8 - 18 15
16.
Шинник
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
17.
Уфа
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
18.
Тюмень
 Заявка 15 1 3 11 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
10.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
11.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
14.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
3.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
5.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
6.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
7.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
8.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
10.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Крамарич Мартин 7
Родина Москва Юшин Александр 6
Урал Аюпов Тимур 5
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Тюмень Шавлохов Давид 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Родина Москва 7.3% (3)
    X 29.3% (12)
    Торпедо Москва 63.4% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.20
    3.20
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    Родина Москва
    7.3% (3)
    Ничья
    29.3% (12)
    Торпедо Москва
    63.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    41.5% (17)
    1:1 Ничья
    26.8% (11)
    0:1 Торпедо Москва
    12.2% (5)
    0:2 Торпедо Москва
    7.3% (3)
    2:1 Родина Москва
    4.9% (2)
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    Родина Москва
    Торпедо Москва
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