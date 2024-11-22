  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Кошице
0:0
Первый тайм: 37'
Слован Братислава
0'

Ход матча

24'
Ниархос Иоаннис
Жигмунд Марек
 
Лучшие коэффициенты
Кошице
Ничья
Слован Братислава
4.80
3.80
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3.75
Все Коэффициенты
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
88
Горосито
Николас
19
Фабиш
Лукаш
8
Галлович
Давид
25
Жигмунд
Марек
17
Такач
Далибор
55
Медвед
Жан
23
Фашко
Михал
10
Zyen
Jones
71
Такач
Доминик
17
Медведев
Юрий
II
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
27
Войтко
Матуш
77
Игнатенко
Даниил
37
Сёке
Юлиус
26
Гайдош
Артур
11
Барсегян
Тигран
93
Метсоко
Иджесси
21
Мак
Роберт
Кошице
3-4-3
Слован Братислава
4-1-2-3

История личных встреч

Кошице
Слован Братислава

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
90.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 19 побед

35 матчей

17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
1:0
КС
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
КС
3:1
КС
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
CL
0:1
CL
2:1
CL
4:0
CL
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:2
CL
3:0
С
2:0
CL
1:2
К
1:1
К
0:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
1:1
CL
2:1
К
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.73
0.6

Среднее время на гол

122
150

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

48
29

Голов в среднем за матч

1.37
0.83

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

65
108

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.4
Галлович Давид 3 0.2
Ниархос Иоаннис 3 0.2
Фашко Михал 1 0.07
Горосито Николас 1 0.07
Бокрош Силард 1 0.07
Zyen Jones 1 0.07
Karlo Miljanic 1 0.07
Фабиш Лукаш 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 10 (3) 0.71
Стрелец Давид 8 0.57
Марчелли Нино 2 0.14
Мак Роберт 2 0.14
Шарани Зуберу 1 0.07
Кашия Гурам 1 0.07
Метсоко Иджесси 1 0.07
Толич Марко 0 0
Гайдош Артур 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Мустафич Ален 0 0
Вут Симен 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Медвед Жан 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Karlo Miljanic 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Толич Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Байрич Кенан 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Войтко Матуш 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
0
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
6
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

9
20
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
3
33%
2
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
11%
7
35%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
5
42%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Забито

17
26
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
5
29%
29%
4
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
18%
9
35%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3
Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3
Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0

Результаты матчей

Кошице
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кошице
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
6
1
2
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
6
8
1.5
9
4
3
11
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 14 11 2 1 28 - 16 35
2.
Жилина
 14 9 4 1 30 - 11 31
3.
Спартак Трнава
 14 7 6 1 21 - 11 27
4.
ДАК
 14 6 4 4 20 - 13 22
5.
Кошице
 0:0 15 4 6 5 18 - 17 18
6.
Ружомберок
 14 4 5 5 16 - 18 17
7.
Железярне Подбрезова
 14 3 5 6 18 - 22 14
8.
Дукла Банска-Бистрица
 14 3 5 6 13 - 18 14
9.
Михаловце
 14 3 5 6 17 - 26 14
10.
Тренчин
 14 2 7 5 13 - 19 13
11.
Скалица
 14 3 3 8 17 - 27 12
12.
Комарно
 13 3 0 10 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Слован Братислава
 0:0 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 8 - 6 12
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
6.
Кошице
 0:0 8 2 4 2 9 - 7 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
ДАК
 7 2 2 3 7 - 8 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 8 7 1 0 19 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Кошице
 0:0 7 2 2 3 9 - 10 8
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
8.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
9.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 4
Весь список
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Ничья
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