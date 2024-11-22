Тур: 15. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Ход матча
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
55
Медвед
Жан
23
Фашко
Михал
10
Zyen
Jones
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
37
Сёке
Юлиус
26
Гайдош
Артур
21
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
23 Фашко МихалНападающий
-
10 Zyen JonesНападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
-
22 Кира МатушВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Кошице
Слован Братислава
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
90.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 19 побед
35 матчей
17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.73
0.6
Среднее время на гол
122
150
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
1.37
0.83
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
65
108
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.4
|Галлович Давид
|3
|0.2
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.2
|Фашко Михал
|1
|0.07
|Горосито Николас
|1
|0.07
|Бокрош Силард
|1
|0.07
|Zyen Jones
|1
|0.07
|Karlo Miljanic
|1
|0.07
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|0.71
|Стрелец Давид
|8
|0.57
|Марчелли Нино
|2
|0.14
|Мак Роберт
|2
|0.14
|Шарани Зуберу
|1
|0.07
|Кашия Гурам
|1
|0.07
|Метсоко Иджесси
|1
|0.07
|Толич Марко
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Войтко Матуш
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
0
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
6
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
9
20
8 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
3
33%
2
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
11%
7
35%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
5
42%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Забито
17
26
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
5
29%
29%
4
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
18%
9
35%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
28%
6
33%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3
Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3
Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Результаты матчей
Кошице
Слован Братислава
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кошице
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
61
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
68
94
311
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|2
|1
|28 - 16
|35
|2.
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 11
|27
|4.
|14
|6
|4
|4
|20 - 13
|22
|5.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|6.
|14
|4
|5
|5
|16 - 18
|17
|7.
|14
|3
|5
|6
|18 - 22
|14
|8.
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|10.
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|11.
|14
|3
|3
|8
|17 - 27
|12
|12.
|13
|3
|0
|10
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|12.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|2.
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 4