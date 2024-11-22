Тур: 15. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
1:1
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаМедведев Юрий
1:0
59' ПенальтиМедвед Жан
1:1
73' ГолБарсегян Тигран
90' Желтая карточкаГоросито Николас
90'+5
Ход матча
46'
58'
59'
1:0
73'
1:1
90'
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
55
Медвед
Жан
23
Фашко
Михал
10
Zyen
Jones
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
37
Сёке
Юлиус
26
Гайдош
Артур
21
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
23 Фашко МихалНападающий
-
10 Zyen JonesНападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
-
22 Кира МатушВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Кошице
Слован Братислава
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
90.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 19 побед
35 матчей
17.1%
25.7%
57.2%
6 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.73
0.6
Среднее время на гол
122
150
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
48
29
Голов в среднем за матч
1.37
0.83
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
65
108
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|7 (3)
|0.47
|Галлович Давид
|3
|0.2
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.2
|Фашко Михал
|1
|0.07
|Горосито Николас
|1
|0.07
|Бокрош Силард
|1
|0.07
|Zyen Jones
|1
|0.07
|Karlo Miljanic
|1
|0.07
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|0.79
|Стрелец Давид
|8
|0.57
|Марчелли Нино
|2
|0.14
|Мак Роберт
|2
|0.14
|Шарани Зуберу
|1
|0.07
|Кашия Гурам
|1
|0.07
|Метсоко Иджесси
|1
|0.07
|Толич Марко
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Мустафич Ален
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Горосито Николас
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Войтко Матуш
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
1
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
6
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
10
21
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
3
30%
2
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
1
10%
7
33%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
5
42%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Забито
18
27
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
5
28%
4
15%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
17%
9
33%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
6
32%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3
Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3
Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Результаты матчей
Кошице
Слован Братислава
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кошице
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
35
33
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
62
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
69
95
312
59
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 4